Symbol Mladé Boleslavi: talentovaní teenageři. Majer na ně sází, dva už dali v lize gól

Petr Fantyš
Chance Liga
Na ligovou výhru čekali sedm zápasů, než se konečně fotbalisté Mladé Boleslavi mohli radovat. Veledůležité vítězství 1:0 na Dukle trefil možná poněkud překvapivý střelec, teprve devatenáctiletý Jan Zíka. Proti Olomouci se zase prosadil ještě o rok mladší Josef Kolářík – poslední dvě branky týmu tak mají na starosti dva teenageři. Trenér Aleš Majer oba označil za jedny z největších talentů v klubu.

Výrazné letní změny v kádru přinesly i omlazení sestavy. Žádný jiný tým v této sezoně nevyužil víc náctiletých než Mladá Boleslav (3). Zároveň jde o jediný tým, který má mezi teenagery hned dva střelce.

Josef Kolářík v prvním listopadovém zápase proti Olomouci pouze korigoval skóre u výprasku 1:4, takže premiérový zásah v nejvyšší soutěži ani nemohl pořádně oslavit. Z osobního hlediska jde však o velký úspěch a osmnáctiletý křídelník má v týmu důvěru. Nyní tak dvakrát za sebou zůstal nejlepší střelec mužstva Michal Ševčík jen na lavičce.

Trenéra Aleše Majera zaujal při společném jarním působení ve druholigové Vlašimi. Kolářík nastoupil do 13 utkání a zaznamenal čtyři branky a dvě asistence. Když se Majer v létě stěhoval do nejvyšší soutěže, chtěl si tento klenot přivést s sebou a mladík ze slávistické juniorky jen po pár měsících ve druhé lize vyskočil do nejvyššího fotbalového patra.

Ještě větší prostor pak od realizačního týmu dostává o rok starší Jan Zíka, který je v počtu odehraných ligových minut na třetím místě mezi teenagery.

Na rozdíl od mladšího parťáka však už měl ligové zkušenosti z předchozí sezony. V samém závěru minulého ročníku totiž v dresu Českých Budějovic dostal dvě šance a hned při druhém ligovém startu se také trefil. Shodou okolností to bylo rovněž na Julisce a dokonce do stejné branky, ke stejné tyči. „Všem z rodiny jsem psal a bavili jsme se o tom, že tuhle branku mám rád. Je mi to tu nějak souzené,“ smál se.

„Od začátku sezony podává fantastické výkony. Nevyvaroval se sice nějakých chyb, ale určitě je to jeden z našich největších talentů… Teď jsem mu naložil,“ líčil kouč Majer. „To se poslouchá nádherně. Doufám, že to bude pokračovat a přesvědčím i další,“ reagoval českobudějovický odchovanec.

A trenér se nezastavil pouze u hodnocení Zíky. Na adresu Koláříka zopakoval prakticky stejná slova. „Je stejně talentovaný jako Honza, takže jsem naložil i jemu,“ dodal s úsměvem.

Oba se teď i díky výkonům z posledních týdnů dostali do reprezentačních nominací. Kolářík se s týmem do devatenácti let chystá na utkání kvalifikace o EURO. Zíka je pak v mládežnickém výběru na zápas Elitní ligy U20 proti Polsku.

A důkazy o tom, že Boleslav je v této sezoně skutečně mladá, jsou vidět i jinde. Do boje vyslal Majer už sedm hráčů pod 21 let a s věkem 24,3 staví v průměru třetí nejmladší sestavu v lize.

Nejmladší střelci Chance Ligy v sezoně 2025/26:

  • 17 let - Jakub Pira (Baník)
  • 18 let - Josef Kolářík (Mladá Boleslav)
  • 19 let - John Auta (Teplice)
  • 19 let - Jan Zíka (Mladá Boleslav)

Odehrané minuty teenagery v Chance Lize:

jméno

minuty

tým

věk

Nojus Vytis Audinis

947

Teplice

19

Mikuláš Konečný

873

Pardubice

19

Jan Zíka

806

Ml. Boleslav

19

John Auta

787

Teplice

19

Jakub Pira

605

Baník

17

Josef Kolářík

458

Ml. Boleslav

18

zdroj: Wyscout

Nejmladší týmy v Chance Lize (průměrný věk):

  • 23,2 - Karviná
  • 24,2 - Pardubice
  • 24,3 - Mladá Boleslav
  • 24,5 - Teplice
  • zdroj: Wyscout

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

