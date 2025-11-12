Dva slávisté, jeden sparťan, král Vašulín. Takhle vypadá ideální jedenáctka první poloviny
Ligoví hráči před sebou mají do vytoužené pauzy od fotbalu ještě čtyři kola, ale už nyní jsou oficiálně za polovinou základní části Chance Ligy. Redakce deníku Sport a webu iSport se tak za pomoci svých expertů rozhodla zvolit nejlepší jedenáctku podzimu. A je v ní hned několik jmen, které by před sezonou tipl málokdo – levý bek Bohemians, středopolař Hradce Králové či křídelník Pardubic. Podzimu kraloval olomoucký útočník Daniel Vašulín, který dostal 11 ze 12 hlasů. Sigma se navíc v tabulce vyhoupla na 4. příčku, čímž v hodnocení překonal rovněž 11bodového Vladimíra Daridu z Hradce Králové.
Jan Hanuš (5/12 hlasů)
- Jablonec
- 37 let
- 15 zápasů
- 8 čistých kont
I majitel libereckého rivala Ondřej Kania uznal, že příběhu mnohými odsuzovaného gólmana, který se na stará kolena opět vyšvihl mezi českou elitu, není věnován dostatek pozornosti. Hanuš je šéfem obrany, se kterou má problém téměř každý. Byť nechodí do akce tak často, organizací i zlepšenou rozehrávkou dostává tým do klidu. A když je třeba zasáhnout, ukáže se, jako například nedávno na Baníku. Jak vystřelil ruku proti Beweneho zakončení? Možná zákrok sezony.
Datová zajímavost: Žádný gólman z top 10 lig od začátku minulé sezony neudržel tolik čistých kont jako Jan Hanuš (24).
Abdoulaye Sylla (5/12 hlasů)
- Olomouc
- 25 let
- 13 zápasů
- 6 čistých kont
- 1 asistence
Statný obránce naplno prodává svůj zajímavý životopis, kde nechybí zkušenosti z první francouzské či belgické ligy. Konec je i experimentům v záloze. V Sigmě si dokáží guinejského hráče představit pouze na stoperu, tam odvádí jako součást nejlepší obrany ligy zatím fantastickou práci – je tvrdý, silný, zvládne pracovat ve velké intenzitě i konstruktivně rozehrávat. Někdy hraje na hraně rizika, ale místo mezi nejlepšími obránci sezony mu jednoznačně patří. „Stoper pro Slavii jak víno. Ale my ho neprodáme,“ komentoval s úsměvem trenér Tomáš Janotka.
Datová zajímavost: Jen šest stoperů v lize zachytí více přihrávek než Abdoulaye Sylla, hráč Olomouce zvládne 5 za 90 minut hry.
Nemanja Tekijaški (9/12 hlasů)
- Jablonec
- 28 let
- 15 zápasů
- 8 čistých kont
- 1 gól
Po odchodu Martince a Berana je nyní srbský kapitán největší hvězdou úspěšného týmu Luboše Kozla. Od začátku sezony dělá velké množství práce – blokuje střely, vyhrává hlavičky, bere na sebe rozehrávku… Je komplexním hráčem. A to musel trochu pozměnit svou hru. „Když odešel Martinec, musím víc chodit do soubojů,“ přiznal. A je především Tekijaškiho zásluhou, že je Jablonec nadále ve hře o první místo.
Datová zajímavost: V poměru počet/úspěšnost hlavičkových soubojů může Nemanjovi Tekijaškimu konkurovat jen hradecký Tomáš Petrášek. Srb jich má za zápas 5,5 a s 63% úspěšností.
David Zima (7/12 hlasů)
- Slavia
- 25 let
- 13 zápasů
- 7 čistých kont
- 2 asistence
Stoper za 100 milionů opravdu hraje stomilionově. Zima navázal na solidní minulou sezonu a i kvůli zdravotním trablům konkurentů hraje ve Slavii momentálně nejlepší fotbal kariéry. Jistými výkony přispěl k sérii bez obdržené branky, během přestřelky v Plzni navíc ukázal, že jeho rychlost a ochota vystupovat dopředu dává týmu mistra i bohaté ofenzivní benefity. „Grande David,“ rozplývá se často Jindřich Trpišovský.
Datová zajímavost: Žádný stoper v lize nezíská tolik balonů v represinku (5 sekund od ztráty míče) jako David Zima (6). To ukazuje na jeho agresivitu a proaktivní postavení.
Amar Memič (10/12 hlasů)
- Plzeň
- 24 let
- 15 zápasů
- 3 góly
- 5 asistencí
Jindřich Trpišovský o něm často říká, že je hráčem evropské kvality. A bosenský rychlík tuto sezonu opravdu marně hledá na krajích hřiště v lize konkurenci. Pod trenérem Koubkem byl wingbekem, pod Hyským je opět křídlo, jeho výkonnost je ale standardně vysoká. Kanadský bod zaznamenal v zápasech se Spartou, Slavií i Baníkem a po odchodu Pavla Šulce na sebe začíná brát odpovědnost za ofenzivní čísla – zvlášť při galapředstavení v Mladé Boleslavi (1+3).
Datová zajímavost: 4 z 5 Memičových asistencí byly pohledem dat přihrávkami do velké šance, v čemž se mu vyrovnává pouze Michal Hlavatý.
Vladimír Darida (11/12 hlasů)
- Hradec Králové
- 35 let
- 15 zápasů
- 4 góly
- 2 asistence
Jako mávnutím proutku změnil hru Hradce. Že má bývalý reprezentant neúnavné nohy, to se vědělo vždy. Že je to osobnost? Samozřejmě. Ale že ve veteránském věku přidá i potřebnou intenzitu, dirigování hry a především nebývalou produktivitu, to už zárukou nebylo. Darida prakticky zápas co zápas odvádí v srdci Votroků nadstandardní práci a míří za svou nejbodovější sezonou vůbec. Redakce se shodla skoro jednohlasně, že do sestavy podzimu patří.
Datová zajímavost: Jen dva záložníci v lize podstoupili více defenzivních soubojů než Vladimír Darida. Po Hlavatém, Mackovi a Beranovi rovněž nejčastěji sahá po dlouhé přihrávce.
Kaan Kairinen (4/12 hlasů)
- Sparta
- 26 let
- 14 zápasů
- 3 asistence
Metronom je zpět. Pod Brianem Priskem finský záložník opět ožil a tahá za nitky prakticky veškerého dění v zápasech Sparty. I bez balonu, ale především s balonem. V nově sestavené záloze si bere ještě mnohem větší zodpovědnost, neustále se hlásí o míč, chce zakládat každou akci. To je hlavní rozdíl oproti minulé sezoně. Jeho vytříbená levačka navíc vrátila Spartě nebezpečí ze standardních situací. Kromě tří asistencí zaujme, že má i tři „druhé“ asistence.
Datová zajímavost: Kaan Kairinen za zápas rozdá 53 pasů, druhý nejvyšší počet mezi záložníky v lize. Masivně poskočil vůči posledním dvěma sezonám, kdy byl na hodnotách 43 a 47.
Vlasij Sinjavskij (7/12 hlasů)
- Bohemians
- 28 let
- 15 zápasů
- 4 asistence
Estonec roky snil o hraní na levém beku, Jaroslav Veselý mu to umožnil. A teď sklízí plody. Sinjavskij v Bohemians konečně naplno využívá to, že se před ním otevírá hřiště, a prostor s radostí bombarduje náběhy s balonem. Byť si odbývá i množství defenzivní práce, je prakticky nejnebezpečnějším hráčem Klokanů. Pohlednými sóly zařídil góly proti Hradci, Olomouci i Zlínu. I ve 28 letech si celkem nahlas žádá o ještě lepší angažmá.
Datová zajímavost: V poměru kvantita/úspěšnost je Sinjavskij nejlepším driblérem ligy. Obejít soupeře se pokusí pětkrát za zápas (4. v lize) a povede se mu to v 61 % případů (2. v lize).
Lukáš Provod (6/12 hlasů)
- Slavia
- 29 let
- 15 zápasů
- 2 góly
- 5 asistencí
Plynule navázal na minulou sezonu, ve které konečně dal zapomenout na vážná zranění a dirigoval útok mistrovské Slavie. Jeho dlouhým nohám ještě stále chybí potřebná lehkost, ale i nedávný šlágr v Plzni ukázal, že je pro ofenzivní snahu klíčový. V proměnlivém útoku nejlepšího celku ligy si drží tu největší konzistenci výkonů ze všech zúčastněných. „S Tomášem Chorým jsme na sebe nějak napojeni,“ popisoval nedávno nadšeně nejlepší nahrávač ligy.
Datová zajímavost: Lukáš Provod je opět jedním z nejlepších kreativců ligy. Má druhý nejvyšší počet xA (očekávaných asistencí), 3. nejvyšší počet pozemních přihrávek do vápna (25) i nejvíce vytvořených šancí (14).
Daniel Vašulín (11/12 hlasů)
- Olomouc
- 27 let
- 12 zápasů
- 8 gólů
Napodobuje příběh Jana Klimenta z minulé sezony. Do čeho Vašulín práskne, to s nadsázkou končí brankou – ať už je to pravou, levou, hlavou či ze střední vzdálenosti, nejlepší střelec soupeře to rád doručí. Jeho branky navíc nesou velkou důležitost – hned v pěti případech totiž byly vítězné. Do toho ale přidává cennou mezihru a celkovým přínosem konkurenci v podobě Tijaniho naprosto zničil. V Plzni, odkud 27letý útočník hostuje, už se zřejmě nahlas přemýšlí, zda si kanonýra v zimě nestáhnou zpět.
Datová zajímavost: Žádný hráč v lize není zodpovědný za tak vysoký podíl gólů svého týmu jako Daniel Vašulín (50 %). Své xG (očekávané góly) přestřílel o 3,3, rovněž nejvíce v lize.
Vojtěch Patrák (5/12 hlasů)
- Pardubice
- 25 let
- 13 zápasů
- 7 gólů
Při bídném startu sezony Pardubic byl ojedinělým světýlkem v sestavě. Už nyní zažívá exsparťan svou nejlepší sezonu, jeho tvrdé rány (i z přímých kopů) se konečně stáčejí do brány a navíc mu drží zdraví. „Věděl jsem, že umím dávat góly, ale nevycházelo to, sám jsem si na sebe dělal velký tlak,“ vyprávěl. I po příchodu drahých a kvalitních posil je momentálně hlavní zbraní směrem dopředu Patrák. Ještě dvě branky a dostane se na nejvyšší gólovou příčku, kterou kdy v Pardubicích jakýkoliv prvoligový hráč měl (David Huf, 9 branek).
Datová zajímavost: Vojtěch Patrák je extrémně produktivní a přesný. 50 % jeho střel létá na bránu, 33 % jich končí gólem, což je nejlepší konverze v celé soutěži.
Další kandidáti
- Jan Koutný (5 hlasů)
- Vasil Kušej (4 hlasy)
- Michal Cupák (4 hlasy)
- Dávid Krčík (4 hlasy)
- Tomáš Chorý (2 hlasy)
- Matěj Vydra (2 hlasy)
- David Planka (2 hlasy)
- Ange N’Guessan (2 hlasy)
- Karel Spáčil (2 hlasy)
- Jan Chramosta (2 hlasy)
- Štěpán Chaloupek (2 hlasy)
- John Mercado (2 hlasy)
Sestavy redaktorů a expertů
REDAKTOŘI:
Bartoloměj Černík: Koutný – N’Guessan, Tekijaški, Zima, Cedidla, Darida, Kairinen, Sinjavskij – Memič, Vašulín, Kušej.
Radek Špryňar: Hanuš – Chaloupek, Tekijaški, Jemelka – Memič, Darida, Kairinen, Cupák – Provod, Vašulín, Vydra.
Michal Kvasnica: Koutný – Sylla, Zima, Spáčil – Memič, Darida, Planka, Sinjavskij – Gning, Vašulín, Cupák.
Jiří Fejgl: Koutný – Krčík, Tekijaški, Sörensen – Memič, Darida, Provod, Sinjavskij – Chramosta, Vašulín, Patrák.
Pavel Štastný: Hanuš – N’Guessan, Tekijaški, Zima – Memič, Darida, Kairinen, Sinjavskij – Mercado, Vašulín, Provod.
Michal Koštuřík: Dostál – Traoré, Černín, Krčík – Memič, Cupák, Mahmič, Sinjavskij – Memič, Chorý, Vašulín.
Jonáš Bartoš: Hanuš – Sylla, Tekijaški, Chaloupek – Moses, Darida, Souaré, Sinjavskij – Patrák, Vašulín, Vydra.
Petr Fantyš: Hanuš – Sylla, Tekijaški, Krčík – Memič, Darida, Nombil, Sinjavskij – Patrák, Vašulín, Kušej.
Daniel Fekets: Koutný – Krčík, Tekijaški, Zima – Memič, Darida, Cupák, Provod – Patrák, Vašulín, Kušej.
EXPERTI:
Stanislav Levý: Koutný – Vondra, Tekijaški, Zima – Memič, Darida, Oscar, Spáčil – Provod, Vašulín, Haraslín.
David Kobylík: Hanuš – Vakho, Sylla, Zima – Patrák, Červ, Darida, Kušej – Chramosta, Chorý, Vašulín.
Petr Ruman: Markovič – Sylla, Tekijaški, Zima – Memič, Darida, Kairinen, Polidar – Provod, Chorý, Planka.
Poznámka: V případě totožného počtu hlasů rozhodovalo postavení v tabulce.