Chovanec kriticky o Spartě: Jsem delší dobu smutný, reklama předbíhá kvalitu na hřišti
Bývalý hráč, trenér a prezident klubu Jozef Chovanec je zklamaný z posledního vývoje fotbalové Sparty. Mužstvu podle něj nesvědčí přehnaná chvála, uvedl pětašedesátiletý bývalý kouč národního týmu v rozhovoru s ČTK po slavnostní premiéře filmu Řepka: Hříšník. Nechápal odvolání trenéra reprezentace Ivana Haška v průběhu kvalifikace mistrovství světa a výběr jeho nástupce považuje za tápání.
Chovanec v roce 1995 letěl do Ostravy pro Tomáše Řepku a musel se vedení klubu zaručit, že obráncův přestup z Baníku se Spartě vyplatí. „Myslím, že úkolem slavného klubu, jako je Sparta, je vychovat hodně takových sparťanů, jako je Tomáš Řepka. Přišel zvenčí a jsem rád, že jsem takového kluka do Sparty přivedl. Kluk zvenčí někdy ukazuje sparťanské srdce více než hráči, kteří jsou zevnitř,“ řekl rodák z Dolních Kočkovců.
Současný letenský tým měl nadějný vstup do sezony, ale teď vyhrál jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. „Jsem smutný delší dobu, protože taková ta přehnaná chvála pokračuje. Tím nesnižuji výkonnost mužstva. Myslím si však, že reklama trošku předbíhá kvalitu na hřišti,“ poukázal Chovanec.
Přesto doufá, že Sparta brzy zopakuje mistrovské tituly z let 2023 a 2024. „Vždy jsem optimista, ale musí se vrátit tvrdá práce a poctivé výkony. Vždycky se mají ohlédnout, co stálo za tím, když se vrátili na piedestal a dosáhli celkového úspěchu. Když se na to pozapomene, tak tě fotbal potrestá. Dneska jim to nastavuje zrcadlo z druhé strany. Nevidím tam drajv. Musím pro to udělat daleko více, než dělám,“ zdůraznil.
Za Spartu sehrál rekordních 750 utkání, z toho 381 ligových. Pomohl jí k osmi titulům a třem vítězstvím v poháru. Dva ligové tituly přidal také v Eindhovenu, třikrát dovedl k českému titulu Spartu jako trenér. U současného mužstva postrádá větší energii. „Určitě. Kvalita tam je, o tom se nemusíme bavit. Ale všechna kolečka musí zapadnout do sebe. Je to kolektivní sport, ne individuální,“ řekl Chovanec.
Trenér reprezentace? Další tápání
Pokud jde o reprezentaci, nepochopil Haškovo odvolání po porážce na Faerských ostrovech. „Teď jsou spekulace. Hledáme trenéra pro baráž, kterou jsme měli na 99 procent jistou. Není to úplně ideální a nedává to dobrý signál směrem ven. Sám jsem to zažil, vím, co to obnáší. Dokážu pochopit všechno, ale myslím, že to bylo zbytečné. Nebylo dostatečně vysvětleno, co je k takovým krokům vedlo. Sám v tom tápu a hledám důvody proč,“ poznamenal.
Vedení asociace nejprve uvedlo, že Haškova nástupce bude hledat v zahraničí, pak zase, že to není tak jisté. „Zažil jsem ve fotbale už strašně moc věcí. Ani tohle prohlášení mě vůbec nepřekvapuje. Je to další tápání,“ řekl Chovanec.
Cizinec na lavičce národního týmu by mu nevadil. „Proč ne? Myslím, že pro jakéhokoli i zvučného trenéra by byla velká čest vést český reprezentační tým. Ve finále to bude o penězích, ale v počátku by to o nich být nemělo. Ptal bych se, jestli jsme připraveni mít reprezentačního trenéra. Otázek bych měl mnohem víc. Trošku mi tyhle otázky od médií chybí. V minulosti se to řešilo daleko víc. Teď se od toho trošku odchází a nechává se to plynout,“ zklamalo Chovance.