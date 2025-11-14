Slovácko touží po bývalém kouči Slavie a reprezentace! Vytasí trumf na derby?
Tak to by byl šok! Slovácko ve snaze ulovit během reprezentační přestávky nového trenéra zapíchlo podle informací iSportu zrak na Karla Jarolíma (69). S bývalým koučem reprezentace už se údajně vedení posledního klubu Chance Ligy sešlo, aby ho „přemluvilo“ k záchranné misi. Několik adeptů už nabídku odmítlo, o další neměli v Uherském Hradišti zájem. Klapne to s tvrďákem, jenž přivedl ke dvěma titulům Slavii? Vypadá to nadějně.
Jsou indicie, které dohodu podporují. Primárně skutečnost, že je Karel Jarolím bez angažmá a prý by si pořád na ligu troufnul. Byť mu bude za rok v srpnu sedmdesát.
Naposledy vedl Mladou Boleslav, kde ho v únoru 2022 střídal Pavel Hoftych. V letech 2016-2018 působil rodák z Čáslavi jako hlavní u českého národního týmu, předtím seděl na lavičce Slavie, Slovanu Bratislava a okusil si také exotické štace v Saúdské Arábii (Al-Ahlí) a ve Spojených arabských emirátech (Al-Wehda).
A pozor, výraznou stopu zanechal i ve Slovácku, respektive v tehdejším 1. FC Synot Staré Město. V regionu dodnes vzpomínají na úspěšné časy, kdy se klub pod bičem náročného trenéra s domovem na stadionku Širůch zdatně etabloval mezi elitou. V klubu vydržel rok a půl (2003-2004), odkoučoval 42 zápasů. Pak odešel do Slavie, s níž kromě zisku dvou titulů postoupil do Ligy mistrů.
Uskuteční se jeho velký návrat na prvoligovou scénu? Slovácko potřebuje odborníka, který bude na hráče tvrdý a nakopne je. Místo je volné po odvolaném Janu Kameníkovi a jeho ansámblu. Při posledním debaklu 0:4 v Hradci Králové byl na lavičce sportovní ředitel Veliče Šumulikoski, k ruce měl pomocníky od mládeže. Šlo o dočasné řešení. Kameníkův nástupce má převzít mužstvo během repre pauzy, ovšem dosud se tak nestalo a čas kvapí. Už příští neděli čeká tým prestižní derby ve Zlíně.
Ve hře bylo a je více variant. Po odmítnutí Petra Rady či Miroslava Koubka například Radek Kronďák z Táborska, jenže toho se na jihu Čech údajně nechtějí vzdát. Tým ve druhé lize přezimuje na druhém místě, má reálnou šanci minimálně na baráž. Agenti nabízejí hodně jmen, mimo jiné Petra Rumana či Karla Krejčího. Slovácko by však dalo přednost Jarolímovi, jenž zatím nebral telefon.
Není vyloučeno, že by si vzal na pomoc jednoho ze synů – Lukáše či Davida. Druhý jmenovaný je v současnosti koučem Arsenalu Česká Lípa v ČFL. Jeho starší sourozenec Lukáš ve Slovácku dříve hrával, zdejší prostředí dobře zná.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu