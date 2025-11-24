Předplatné

Kobylík: Baník na dně mě nepřekvapil, cestu nevidím. Jablonec hraje o titul

Poprvé od září se stalo, že v jednom ligovém kole vyhrála jak Slavia, tak Sparta. Oba největší favorité soutěže tak lehce utekli třetímu Jablonci a pokračuje jejich souboj o ligový trůn. Největší událost uplynulého víkendu se však možná odehrála na druhém konci tabulky, protože až na samé dno klesl Baník. „Tam zatím nevidím cestu. Je to alarmující,“ říká v tradičním hodnocení kola expert Sportu David Kobylík. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Překvapila vás další prohra Baníku?
„Vůbec ne. Dokonce jsem tipoval přesný výsledek 1:0 pro Teplice. Je to obrovský problém a cítím ho tam už delší dobu. Od nástupu trenéra Galáska jsem slyšel, jak se snaží být pozitivní a že se zlepšila hra a že to prostě přijde. Výsledek? Nula bodů a nula gólů. Na tohle prostě nejsem. Buď body máte, nebo nemáte. Hrát dobře a prohrávat, to ještě nikdy nikoho nespasilo.“

Jak se z toho dostat?
„To nevím. Tuhle situaci jsem taky zažil. Pořád si říkáte, že už to konečně přijde, ale ono nikde není napsané, že to přijde. Tady samozřejmě stačí dvě vítězství a hned v tabulce poskočí jinam, ale oni vůbec nedávají góly, což je alarmující. Dostáváš se pak už do velké křeče a je to hrozně těžká situace. Baníku přitom všichni fandí, aby se z toho dostal, ale zatím tam cestu nevidím. Body za hezkou hru ještě nikdo nedostal.“

Teď má Baník do konce podzimu relativně příznivý los (Dukla doma, Karviná venku, Pardubice doma). Zvedne se?
„Trenér Galásek musí vědět, že jde jenom o výsledky. Dobrý pocit máš jenom z výhry. Dobře odvedená práce jsou jenom tři body a oni to teď musí urvat na sílu. Soupeři jsou hratelní a není jiná varianta než se prostě zmáčknout a body udělat.“

Pojďme dál. Slavia vyhrála v lize potřetí v řadě a udržela první místo. Co rozhodlo v zápase proti Bohemians?

