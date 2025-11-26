Střeďáci Sparty pod lupou: král Kairinen, vzestup Vydry a Sadílek na druhé koleji
Jeden vládne všem, jako prsten moci ze ságy Pán prstenů. Kaan Kairinen je v tuto chvíli jasným šéfem středu pole fotbalové Sparty. Sestavu bez něj si nechce kouč Brian Priske ani představit… Jaká je vlastně hierarchie centrálních záložníků rudého týmu? Kdo dostává až záhadně málo prostoru?
Kaan Kairinen (26)
Zápasy: 22 (15 v lize, 5 v Konferenční lize)
Minuty: 1908
Góly: 2
Asistence: 3
Střely na zápas/na bránu: 0,47/40 %
xG/na zápas: 0,54/0,03
Přihrávky na zápas/úspěšné: 53,87/91,2 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 8,54/81,8 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 1,37/55,2 %
Zachycené míče na zápas: 2,59
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 3,63/62,3 %
V Mladé Boleslavi skóroval v lize po dvou letech, ale čísla nejsou jeho primární úkol. Jde o výstavbu hry, klid s míčem, přehled, to vše finský elegán Spartě dává. Je ve výborné formě, Letenští jsou na něm (a Lukáši Haraslínovi) bezesporu herně závislí.
Patrik Vydra (22)
Zápasy: 21 (14 v lize, 7 v Konferenční lize)
Minuty: 1364
Góly: 2
Asistence: 5
Střely na zápas/na bránu: 1,32/15 %
xG/na zápas: 2,08/0,14
Přihrávky na zápas/úspěšné: 45,59/87,8 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,94/76,7 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 2,18/54,5 %
Zachycené míče na zápas: 3,43
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,09/59,7 %
Aktuálně je první volbou ke finskému šéfovi. Mužstvu totiž pomáhá „něčím“ jiným. Takzvaně probíhá obranu i meziprostory, je energický, k tomu produktivní. Ví se o něm, že může vyrůst v osobnost, Sparta by potřebovala, aby se rozjel i v tomto směru.
Sivert Mannsverk (23)
Zápasy: 9 (6 v lize, 3 v Konferenční lize)
Minuty: 531
Góly: 0
Asistence: 1
Střely na zápas/na bránu: 1,02/33,3 %
xG/na zápas: 0,18/0,03
Přihrávky na zápas/úspěšné: 51,53/90,1 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 6,61/76,9 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 1,19/71,4 %
Zachycené míče na zápas: 2,54
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,92/58,6 %
Host z Ajaxu je prototypem oblíbence Briana Priskeho pro střed zálohy. Klidný s míčem, konzistentní, jak se říká, nechybující. Na druhou stranu by se od hráče s jeho životopisem mělo čekat víc ohledně vlivu na hru. Nejde jen udržovat směr. V tom je Vydra lepší.
Lukáš Sadílek (29)
Zápasy: 11 (7 v lize, 3 v Konferenční lize, 1 v Mol Cupu)
Minuty: 720
Góly: 1
Asistence: 2
Střely na zápas/na bránu: 0,57/50 %
xG/na zápas: 0,84/0,12
Přihrávky na zápas/úspěšné: 46,14/88,9 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5/77,1 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 3/81 %
Zachycené míče na zápas: 2
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,71/65 %
Byl na druhé koleji, pak ovládl zápas Konferenční ligy proti Shamrock Rovers, v němž zapsal gól a asistenci. Nadechl se k útoku na návrat do rotace, z níž vypadl. Jenže zastavilo ho zranění, po sezoně mu končí smlouva. Podle všeho přijde změna dresu.
Santiago Eneme (25)
Zápasy: 17 (8 v lize, 8 v Konferenční lize, 1 v Mol Cupu)
Minuty: 382
Góly: 0
Asistence: 0
Střely na zápas/na bránu: 1,19/25 %
xG/na zápas: 0,12/0,04
Přihrávky na zápas/úspěšné: 52,45/89,8 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,36/77,8 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 0,6/0 %
Zachycené míče na zápas: 2,38
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 4,77/62,5 %
Technika, pohyb, ladnost, to reprezentant Rovníkové Guineje má, přesto je se Sadílkem číslem čtyři až pět na dvě místa. Detail ukazuje proč. V Mladé Boleslavi si v kombinaci neporozuměl s Haraslínem (stane se), jenže Eneme místo bleskového návratu vyklusával…
Magnus Kofod Andersen (26)
Zápasy: 8 (4 v lize, 4 v Konferenční lize)
Minuty: 479
Góly: 1
Asistence: 1
Střely na zápas/na bránu: 0,75/25 %
xG/na zápas: 0,36/0,07
Přihrávky na zápas/úspěšné: 59,94/94 %
Přihrávky do horní třetiny na zápas/úspěšné: 5,07/92,6 %
Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 2,25/58,3 %
Zachycené míče na zápas: 2,25
Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,82/67,7 %
Naposledy odehrál poločas proti Dukle předposlední srpnový víkend. V zápase se zranil, jde o koleno, prokletou fotbalový kloub. Chybět bude podle všeho i celé jaro. Přitom v létě vylétl, vypadalo to, že bude perfektním „doplňkem“ ke Kairinenovi.
Zdroj: Wyscout
Pozn.: V pokročilých statistikách není u Sadílka a Enemeho započítán zápas Mol Cupu v Karlových Varech. Wyscout pohár nesleduje (minuty, góly, asistence jsou zaneseny).