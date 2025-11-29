ONLINE: Baník se pokouší odrazit ze dna proti Dukle. Karviná může přeskočit Plzeň
Fotbalová Chance Liga pokračuje 17. kolem. Sobotní program vyplňují čtyři zápasy. Vedle večerního představení Slavie proti Slovácku jde do akce také trápící se Baník Ostrava, který se minule propadl na poslední místo tabulky. Odrazit se může doma proti pražské Dukle. Jablonec se v Hradci Králové pokouší dostat na druhé místo. Karviná v souboji se Zlínem můžeš přeskočit šestou Plzeň. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu