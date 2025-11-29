Předplatné

ONLINE: Baník se pokouší odrazit ze dna proti Dukle. Karviná může přeskočit Plzeň

Obránce Baníku Matěj Chaluš v duelu s Jabloncem
Obránce Baníku Matěj Chaluš v duelu s JabloncemZdroj: x.com
Antonín Růsek v dresu FK Jablonec
Karvinský Emmanuel Ayaosi (vpravo) vstřelil proti Hradci hattrick
Petr Jaroň a Matěj Radosta v souboji s míčem
Brankář Jakub Lapeš během zápasu Karviné proti Hradci
Trenér Baníku Tomáš Galásek během zápasu s Jabloncem
Sahmkou Camara stíhán Tomem Slončíkem
ČTYŘI góly za 23 minut, srovnal Alexis Alegue
11
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga pokračuje 17. kolem. Sobotní program vyplňují čtyři zápasy. Vedle večerního představení Slavie proti Slovácku jde do akce také trápící se Baník Ostrava, který se minule propadl na poslední místo tabulky. Odrazit se může doma proti pražské Dukle. Jablonec se v Hradci Králové pokouší dostat na druhé místo. Karviná v souboji se Zlínem můžeš přeskočit šestou Plzeň. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.643.855.66Detail
LIVE
--Tipsport2.553.252.89Detail
LIVE
--Tipsport2.623.422.69Detail
LIVE
--Tipsport1.187.3317Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů