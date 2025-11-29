SESTŘIHY: Baník - Dukla 3:1. Výhra po šesti zápasech. Hradec zaskočil Jablonec
Fotbalisté Baníku Ostrava po pěti porážkách a jedné remíze v Chance Lize konečně zvítězili. V domácím prostředí porazili Duklu 3:1 a opustili tak poslední místo tabulky. Slaví i Karviná, která porazila Zlín 3:1, a Hradec, který výhrou 2:0 zaskočil Jablonec. Na závěr sobotního programu si Slavia poradila se Slováckem, které porazila 3:0
Baník - Dukla 3:1
Baník porazili doma pražskou Duklu 3:1. Branky Slezanů postupně dali Ondřej Kričfaluši, Michal Kohút a Jiří Boula. Hosté pouze v závěru zkorigovali výsledek zásluhou střídajícího Michala Kroupy. Baník se po sérii pěti porážek za sebou dočkal prvního ligového vítězství pod trenérem Tomášem Galáskem. Zároveň opustil poslední místo. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních šesti kol.
Zlín - Karviná 1:3
Karviná zvítězila 3:1 na hřišti nováčka ze Zlína. Všechny góly padly po změně stran. Slezané rozhodli dvěma brankami v krátkém sledu na začátku druhé půle. Nejprve proměnil pokutový kop Dávid Krčík, následně se parádně trefil Denny Samko, pojistku přidal v 71. minutě Sebastian Boháč. Třetí ligovou prohru „Ševců“ za sebou jen zmírnila trefa střídajícího Toma Ulbricha.
Hradec - Jablonec 2:0
Hradec Králové porazil Jablonec 2:0 a má na dosah první šestku neúplné tabulky. Oba góly ve druhém poločase vstřelil Tom Slončík. „Votroci“ bodovali v šestém z posledních sedmi kol, Severočeši si připsali třetí porážku v sezoně nejvyšší soutěže.
Slavia - Slovácko 3:0
Slavia porazila doma 3:0 Slovácko. Obhájci titulu vedli už o poločase o dvě branky, z penalty skóroval Mojmír Chytil a před pauzou se prosadil Tomáš Chorý. V 63. minutě přidal Chytil svůj druhý gól. Trenér Roman Skuhravý po úvodní výhře nad Zlínem utrpěl na lavičce celku z Uherského Hradiště premiérovou porážku a jeho mužstvo se propadlo na poslední místo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu