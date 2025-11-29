Předplatné

SESTŘIHY: Baník - Dukla 3:1. Výhra po šesti zápasech. Hradec zaskočil Jablonec

Video placeholder
SESTŘIH: Baník Ostrava - Dukla Praha 3:1. Ostravské trápení je u konce. Domácí rozhodli už v první půli • Zdroj: isport.cz
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Jiří Boula z Baníku se raduje z gólu proti Dukle
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Jan Hanuš inkasuje gól z kopaček Toma Slončíka
24
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (19)

Fotbalisté Baníku Ostrava po pěti porážkách a jedné remíze v Chance Lize konečně zvítězili. V domácím prostředí porazili Duklu 3:1 a opustili tak poslední místo tabulky. Slaví i Karviná, která porazila Zlín 3:1, a Hradec, který výhrou 2:0 zaskočil Jablonec. Na závěr sobotního programu si Slavia poradila se Slováckem, které porazila 3:0

Baník - Dukla 3:1

Baník porazili doma pražskou Duklu 3:1. Branky Slezanů postupně dali Ondřej Kričfaluši, Michal Kohút a Jiří Boula. Hosté pouze v závěru zkorigovali výsledek zásluhou střídajícího Michala Kroupy. Baník se po sérii pěti porážek za sebou dočkal prvního ligového vítězství pod trenérem Tomášem Galáskem. Zároveň opustil poslední místo. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních šesti kol.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník Ostrava – Dukla Praha 3:1. Ostravské trápení je u konce. Domácí rozhodli už v první půli. • isport.cz

Zlín - Karviná 1:3

Karviná zvítězila 3:1 na hřišti nováčka ze Zlína. Všechny góly padly po změně stran. Slezané rozhodli dvěma brankami v krátkém sledu na začátku druhé půle. Nejprve proměnil pokutový kop Dávid Krčík, následně se parádně trefil Denny Samko, pojistku přidal v 71. minutě Sebastian Boháč. Třetí ligovou prohru „Ševců“ za sebou jen zmírnila trefa střídajícího Toma Ulbricha.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Karviná 1:3. Hosté rozhodli třemi góly po pauze a odvážejí cenné vítězství • isport.cz

Hradec - Jablonec 2:0

Hradec Králové porazil Jablonec 2:0 a má na dosah první šestku neúplné tabulky. Oba góly ve druhém poločase vstřelil Tom Slončík. „Votroci“ bodovali v šestém z posledních sedmi kol, Severočeši si připsali třetí porážku v sezoně nejvyšší soutěže.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Jablonec 2:0. Domácí se díky dvěma gólům po pauze přiblížili elitní šestce. • isport.cz

Slavia - Slovácko 3:0

Slavia porazila doma 3:0 Slovácko. Obhájci titulu vedli už o poločase o dvě branky, z penalty skóroval Mojmír Chytil a před pauzou se prosadil Tomáš Chorý. V 63. minutě přidal Chytil svůj druhý gól. Trenér Roman Skuhravý po úvodní výhře nad Zlínem utrpěl na lavičce celku z Uherského Hradiště premiérovou porážku a jeho mužstvo se propadlo na poslední místo.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasnou výhru Pražanů řídil dvougólový Chytil • isport.cz

LIVE
31Detail
LIVE
13Detail
LIVE
20Detail
LIVE
30Detail
LIVE
--Tipsport1.853.64.47Detail
LIVE
--Tipsport1.296.079.14Detail
LIVE
--Tipsport2.063.263.98Detail
LIVE
--Tipsport1.177.4517.4Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (19)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů