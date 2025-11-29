Předplatné

Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derbyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Roman Skuhravý při premiéře na lavičce Slovácka
Lukáš Provod hrozí před brankou Bohemians
Hráči Slovácka slaví branku Kima Sung-pina
Skóre proti Bohemians otevřel Tomáš Chorý
Radost Slovácko z úvodní branky Daniela Tetoura
Kim Sung-pin přehodil brankáře Stanislava Dostála
Po vybojované remíze s Bilbaem v Lize mistrů nastupují do dalšího domácího boje. Fotbalisté Slavie v 17. kole Chance Ligy hrají od 18.00 proti předposlednímu Slovácku. Úřadující mistr v čele tabulky má velkou příležitost navýšit vedení na druhou Spartu. Týmu z Uherského Hradiště se ale pod vedením nového kouče Romana Skuhravého podařilo naposledy vyhrát a odrazit se ze dna. Vymyslí něco i na Pražany? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

