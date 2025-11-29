ONLINE: Slavia - Slovácko. Mistr má šanci zvýšit vedení. Překvapí Skuhravého tým?
Po vybojované remíze s Bilbaem v Lize mistrů nastupují do dalšího domácího boje. Fotbalisté Slavie v 17. kole Chance Ligy hrají od 18.00 proti předposlednímu Slovácku. Úřadující mistr v čele tabulky má velkou příležitost navýšit vedení na druhou Spartu. Týmu z Uherského Hradiště se ale pod vedením nového kouče Romana Skuhravého podařilo naposledy vyhrát a odrazit se ze dna. Vymyslí něco i na Pražany? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu