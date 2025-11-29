SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasnou výhru Pražanů řídil dvougólový Chytil
Fotbalisté Slavie v sedmnáctém kole první ligy porazili doma 3:0 Slovácko a v čele neúplné tabulky mají pětibodový náskok před druhou Spartou, kterou čeká nedělní duel s Pardubicemi. Obhájci titulu vedli už o poločase o dvě branky, z penalty skóroval Mojmír Chytil a před pauzou se prosadil Tomáš Chorý. V 63. minutě přidal Chytil svůj druhý gól. Trenér Roman Skuhravý po úvodní výhře nad Zlínem utrpěl na lavičce celku z Uherského Hradiště premiérovou porážku a jeho mužstvo se propadlo na poslední místo.
Slavia zůstává jako jediná v soutěži neporažena. Se sobotním soupeřem z posledních patnácti vzájemných duelů ztratila jen za dvě remízy, doma ho zdolala podesáté za sebou. Slovácko venku nezvítězilo v sedmnáctém ligovém zápase v řadě.
Oproti úterní bezbrankové remíze v Lize mistrů s Bilbaem udělal kouč Slavie Trpišovský čtyři změny v základní sestavě. K ligovému debutu nastoupil devatenáctiletý střední záložník Jelínek. Favorit mohl prohrávat hned po půlminutě, Ndefeho samostatný nájezd ale Staněk zneškodnil. Vzápětí hlavičkoval na zadní tyči osamocený Bořil, tentokrát se skvělým reflexem blýskl Heča.
Skóre se změnilo až v sedmnácté minutě. Chorý se na hranici vápna dostal do kontaktu s Mulderem a sudí Volek odpískal faul na slávistického útočníka. Penaltu si vzal Chytil a poslal míč k tyči, přestože Heča si na jeho střelu sáhl.
Slovácko hrálo odvážně a rozhodně nepřipomínalo tým, který má s osmi góly nejhorší ofenzivu soutěže. Ve 28. minutě měl Staněk plné ruce práce s Blahútovou dalekonosnou ranou. Podobná situace nastala i na druhé straně po Douděrově pokusu.
Pravý bek Slavie připravil v 37. minutě druhý gól svého týmu. Po pohledné kombinaci ve středu pole poslal střílený centr na zadní tyč, kde z voleje zakončil Chorý a stylově oslavil 250. start v české nejvyšší soutěži. Nejlepší střelec Pražanů vsítil sedmou ligovou branku v sezoně, v soutěži je lepší jen devítigólový útočník Olomouce Vašulín.
Dva odvolané góly
Chorý mohl krátce po změn stran slavit znovu, radost mu ale zkazil zásah videorozhodčího a ofsajd. Hostům nepomohly ani změny v sestavě a ve druhé půli už nebyli nebezpeční. Naopak po hodině hry měl znovu Chorý na kopačce definitivní rozhodnutí, tři metry před prázdnou bránou ale trestuhodně promáchl.
V 63. minutě už se domácí dočkali. Po rohovém kopu se dostal k hlavičce Chytil a vstřelil pátou trefu v ligovém ročníku. Dvougólový zápas zaznamenal poprvé od hattricku proti Karviné před více než rokem.
Slavia ani s pohodlným náskokem nepolevila, celkem si připsala 31 střel. V 77. minutě mohl snížit Blahút, jenž postupoval z mírného úhlu sám na Staňka, jenže zakončil nedůrazně. V závěru dostal míč do sítě ještě Prekop, videorozhodčí však znovu odhalil ofsajd. V dobré pozici neuspěl ani Kušej.
Slovácko podlehlo Pražanům pošesté za sebou bez vstřelené branky, naopak Slavia potvrdila pozici nejlepší ofenzivy ligy (35 gólů). Úřadující šampioni doma v lize prohráli jediný z posledních 63 duelů a s 23 body jsou tam v aktuálním ročníku nejlepším týmem soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu