38 gólů v luftu a Baník na dně. Ofenziva je problém: Mladí jsou pod tlakem, říká expert
Až na poslední zápas v Teplicích prý hrají opticky docela dobře, akorát to nepřináší body ani vstřelené góly. Tak se mluví o Baníku pod vedením trenéra Tomáše Galáska. Je to vlastně pravda? Data společnosti Opta tezi víceméně potvrzují, zároveň znovu opakují tolik omílaný největší trabl. Samozřejmě je to ztráta produktivních hráčů. Čtyřmi letními odchody a dvěma zraněními přišla Ostrava o 38 branek z minulé sezony, které management ani v nejmenším nedokázal nahradit. Důsledkem je pád na úplné dno ligové tabulky. Tým v zimě nutně potřebuje zkvalitnit ofenzivu. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Baník po 16 ligových kolech nastřádal víc porážek než vstřelených branek. Prohrál desetkrát, skóroval osmkrát. V posledních pěti utkáních pod koučem Tomášem Galáskem vždy padl, netrefil se ani jednou. Žádný z ostatních čtyř týmů, kde se na podzim měnili trenéři, nezačal takhle bídně. Všichni (Roman Skuhravý, Jan Trousil, Martin Hyský i Marek Jarolím) okamžitě bodovali a v ziscích pokračovali i dál.
Nepotřebujete analytická data, abyste věděli, že Ostrava je v obrovském průšvihu. A při pohledu na tabulku si názor ještě dvakrát podtrhli. Majitel Václav Brabec vidí svůj klub po deseti letech od koupě opět na posledním místě.
Může si říkat, že nyní má mužstvo za stejnou porci zápasů o šest bodů víc než tehdy, kdy ročník 2015/16 končil sestupem, ale na falešné chlácholení není čas a na vtípky ani nálada.
Pavel Hapal, pod kterým Slezané nasbírali všech deset bodů, již řediteluje v Olomouci. Pojďme se podívat na čísla pod Galáskem.Ta totiž překvapivě – bohužel pro FCB bez efektu – nepůsobí beznadějně.
Mužstvo má po Spartě a Plzni třetí nejvyšší držení míče v lize (57,6 %), dokonce po Spartě druhý nejvyšší počet přihrávek na zápas (453) s druhou nejvyšší přesností na útočné polovině (75,9 %).