Karviná zase frčí, facka pomohla. Reakce týmu byla skvělá, chválí Jarolím

SESTŘIH: Zlín - Karviná 1:3. Hosté rozhodli třemi góly po pauze a odvážejí cenné vítězství • Zdroj: isport.cz
Michal Koštuřík
Chance Liga
Ze šesti zápasů na lavičce Karviné prohrál Marek Jarolím (41) jediné. Debakl v Liberci (0:6) měl na tým blahodárný vliv, následovaly totiž dvě výhry, včetně té čerstvé v 17. kole ve Zlíně (3:1). Znamená to, že výběr MFK stráví noc na neděli na vynikajícím čtvrtém místě Chance Ligy. „Je to odměna pro kluky, velice zajímavé číslo. Ale jde o průběžný stav, bereme to v klidu a s rezervou,“ prohlásil nástupce Martina Hyského, jeho výběr opět táhnul křídelník Emmanuel Ayaosi.

Je rychlonožka Ayaosi aktuálně na vrcholu formy?
„Třeba je v něm ještě víc…Velmi dobře funguje celý tým. On dostává balony a těží z toho. Ty situace vesměs řeší velmi dobře, je nebezpečný. Šigi (Šigut) to měl dnes těžké, byl víc střežený. Hrálo se hlavně přes pravou stranu, i proto, že Bartošák měl žlutou kartu. Pak z toho vylezl pro diváka on (Ayaosi) jako zajímavý.“

Nepřemýšleli jste o střídání stopera Dávida Krčíka, jenž dostal brzy žlutou kartu a byl v těžkých soubojích s útočníkem Stanleyem Kanuem na hraně vyloučení?
„V poločase jsme akorát uvažovali, jestli stopery neprohodit, aby na Kanua nevycházel spíš Cama (Camara). Střídání jsme v hlavě neměli. Kanu je těžký protivník, ale věřili jsme, že si s tím Krča poradí. Dokázal to skvěle, elegantně. Z první půle ho trošku načetl. Je to pro něho dobrá zkušenost. Ne vždy je potřeba hráče se žlutou kartou střídat.“

Nakonec to opravdu zvládl s bravurou.
„Ve výstavbě hry byl Krča dobrý, navíc proměnil penaltu. I Cama odehrál skvělý zápas. I když se nám rozpadl střed z posledních utkání, noví střeďáci za to vzali taky dobře. Nebo Lucky (Ezeh) do toho na konci přinesl vysokou kvalitu, energii.“

Záložník Alexander Bužek byl napsaný na soupisce, ale prý hrát vůbec nemohl. Je to pravda?
„Je místní, včera byl doma. Využilo se toho, že Zlín je jeho mateřský klub. Je ve stavu zraněných, ale byl tady s námi. Přišel na zápas, a protože bylo místo, mohl být na lavičce. Tým spolu žije, kluci jsou dobří parťáci, pomáhají si. I pro něj to byla zkušenost, mohl vidět zápas z lavičky. Do té doby jenom hrál, takže to teď měl z druhé strany. Zranění si z reprezentačního srazu přinesl i Lába (Albert Labík), ale ten nastoupit mohl. Jenže měl tréninkový deficit, takže jsme nechtěli riskovat. Průběh tomu nahrával, že jsme mohli dát na hřiště na první ligové minutky odchovance Valoška, který s námi čtrnáct dnů trénuje.“

Jak jste dokráčeli k triumfu ve Zlíně?
„Jsme fakt moc spokojení se všemi aspekty. S výkonem, se třemi body, dali jsme krásné góly. Vyhrávat v lize venku není jednoduché. Samozřejmě nám pomohl penaltový moment za ruku. Ten to odšpuntoval. Když jsme se dostali do vedení, očekávali jsme, že se Zlín pohrne za vyrovnáním a budou tam vznikat okýnka. Ty jsme trestali a mohli jsme ještě víc. Průběh, který jsme si malovali, byl přesně takový, jaký jsme chtěli.“

Čekal jste, že budete kopat penaltu za Natchkebiovu ruku?
„Rok (Štorman) u toho byl blízko, musel to dobře vidět. Všiml jsem si, že hned při té akci zvedal ruku. Pak už jsem jenom dostal informace z lavičky, že to byla jasná ruka.“

Pomohla vám facka v Liberci?
„Zápas byl ovlivněný červenou kartou v desáté minutě. To mělo obrovský vliv na tu prohru. Musím říct, že reakce týmu byla skvělá. Už pro další utkání s Hradcem a v tréninku. Neubralo to klukům sebevědomí. Tým má sílu. Když si udrží touhu a přístup, je schopen porazit kohokoliv.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

