Předplatné

Hradec byl ve druhé půli lepší, Slončík mužem zápasu. Co se stalo při střídání Aléguého?

Video placeholder
Hradec byl ve druhé půli lepší, Slončík mužem zápasu. Co se stalo při střídání Aléguého? • Zdroj: isportTV
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Jan Hanuš inkasuje gól z kopaček Toma Slončíka
Alexis Alégué z Jablonce a Jakub Elbel z Hradce v souboji o míč
Adam Zadražil z Hradce v akci proti Jablonci
13
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

V rámci 17. kola Chance Ligy se v Malšovické aréně utkal Hradec Králové s Jabloncem a o svůj První dojem se z místa podělil redaktor Jiří Fejgl. Zápas díky dvěma brankám Toma Slončíka skončil 2:0 a především první poločas bez vyložených šancí ovlivnily defenzivní výkony týmů o minulém víkendu. A budeme zjišťovat i detaily o chování fanoušků při střídání Alexise Aléguého… Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>> 

  • Kteří hráči zaujali?

  • Co se stalo Adamu Vlkanovovi?

  • Jaké dotazy dá náš redaktor trenérům na tiskové konferenci?

Kompletní první dojem sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů