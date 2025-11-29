Dobře naladěný Galásek o první výhře i sázce s majitelem: Slíbil mi, že mi dá pusu
Dočkali se obrovské úlevy. Kámen, který z ostravských fanoušků, hráčů, vedení či trenérů spadl, museli slyšet na kilometry daleko. Baník v 17. kole ukončil víc než tříměsíční čekání na domácí výhru i gól. V Chance Lize navíc skóroval vůbec poprvé od 5. října, kdy vydoloval plichtu ve Zlíně. Bude tříbodová výhra nad Duklou momentem, který mizerný vývoj sezony otočí? „Věřili jsme tomu, že se to může zlomit a můžeme se ze dna tabulky odrazit,“ líčil Tomáš Galásek po vítězství 3:1.
Přesně před týdnem podali hodně nevýrazný výkon. Ostravští fotbalisté vystřelili na bránu jedinkrát, inkasovali z penalty a z dalekých teplických Stínadel odjeli s porážkou 0:1. O den později spadl ambiciózní Baník dokonce na poslední místo tabulky.
Takové trápení kousají v Ostravě těžce. Krize se dotýká zejména vášnivých fanoušků, kteří před úvodním výkopem duelu 17. kola s Duklou přišli s jasným vzkazem: „Bojujte za Baník,“ neslo se ochozy promrzlého vítkovického stadionu.
Týden plný nervozity pro ně nakonec dopadl dobře. Pokud by Baník nezvládl porazit ani Pražany, jeho situace by už byla kritická. Obzvlášť před slezským derby na půdě dobře hrající Karviné, která po sobotní výhře nad Zlínem poskočila na čtvrté místo.
V úvodní půlhodině však Dukla nejednou zazlobila. V 19. minutě mohlo být s domácími zle, kdyby je po přezkumu u videa nevysvobodil Šehovičův ofsajd. Dominik Holec totiž následně vyběhl z brány a balon zasáhl rukou zřejmě už mimo pokutové území.
„Je otázka, jak klíčové to bylo. Kdyby nebyl ofsajd, byla by červená karta, ale on to ofsajd byl, takže se nic nestalo. Akorát se asi deset minut nehrálo. VAR intervenoval, vyhodnotil si to a my jsme to přijali,“ popisoval trenér Dukly David Holoubek. „Ani jsem nevěděl, že to bylo jen sedm centimetrů. Pořád je to ale ofsajd.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Krátce poté hosté poprvé inkasovali, skrumáže na malém vápně po Plankově rohu využil Ondřej Kričfaluši. Ještě před pauzou se navíc trefil i uzdravený Michal Kohút. „V prvním poločase jsme měli šance na to gól dát, ale bohužel se v koncovce trápíme. Poločas 0:2 už byl pro nás složitější,“ měl jasno Holoubek.
Definitivní pojistku přidali Slezané v 59. minutě díky Jiřímu Boulovi. V úplném závěru je ani nemuselo mrzet, že gólman Holec nulu neudržel. Prostřelil jej osmnáctiletý talent Michal Kroupa, jenž se v první lize trefil poprvé.
Ostrava o vytoužené body nepřišla, i proto si mohla po několika týdnech zazpívat vítězné chorály. „Určitě velké díky fanouškům, kteří věřili, že se to může zlomit. Stejně jako my všichni v kabině včetně hráčů, kteří vypadli z nominace,“ hlásil Tomáš Galásek.
„Ani před zápasem nás nezajímalo, kteří v tabulce jsme. Pracovali jsme tak, jak jsme pracovali i v prohraných zápasech. A také jsme věřili tomu, že to odšpuntujeme jako já dneska doma šampaňské s paní, která za mnou na týden přijela,“ pokračoval.
Dobře naladěný ostravský trenér mluvil také o sázce s majitelem Václavem Brabcem. „Slíbil mi, že mi dá po vítězném zápase pusu. Měl to být francouzák, ale nakonec to byla jen pusa na líčko. Byl jsem docela rád, že jsme se nedostali až k tomu extrému,“ zasmál se. „Vidíte to na mně. Jsem šťastný, že se povedlo vyhrát, ale nechci to přeceňovat,“ doplnil Galásek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu