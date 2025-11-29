Jablonecký Alégué viní Hradec z rasismu: Nepřijatelné! Vlkanova musel do nemocnice
Votroci přijali lekci v Karviné, z níž se hrabali celý týden, trenér David Horejš je mučil při obnově defenzivních principů. Vyplatilo se, Hradec Králové doma v 17. kole Chance Ligy porazil v souboji silných Jablonce 2:0 a přiblížil se šestce. Zápas přinesl vedle dvou gólů Toma Slončíka také dvě nepříjemné situace.
Pojďme popořadě.
V 72. minutě ukázal trenér Luboš Kozel na svou útočnou hvězdu (tentokrát však herně velmi nevýraznou) Alexise Aléguého: „Pojď vystřídat.“ Pravý křídelník byl zrovna na hranici domácího vápna, proto podle pravidel vyrazil nejkratší cestou mimo hřiště. Přešel přes zadní lajnu a vydal se směrem ke své lavičce prostorem za hradeckou bránou, kde je však také domácí kotel.
Po chvíli vznikla vřava, hradecký kapitán Tomáš Petrášek odtahoval Aléguého od diváků, ten ostře gestikuloval. Co se stalo, není v tuto chvíli zřejmé. „Nevím, co se tam stalo. Podle mě to byla nějaká reakce na něco, co na něj volali fanoušci. Opravdu nevím, nevím, nerad bych si vymýšlel,“ říkal kouč Kozel.
Další informace mluví o tom, že Alégué provokoval fanoušky, což u něj není nic neobvyklého. Na hřišti je často vznětlivý, takový čertík, což ostatně potvrdil i v prvním poločase po souboji s obráncem Jakubem Elbelem a jde o fakt, kvůli kterému není při svých schopnostech ve větším týmu.
Na jeho gesta odpověděl kotel. Jak přesně, není známo. Proč je situaci nutné pitvat, je jasné. Pověst menší části hradeckého kotle je problematická ohledně rasismu. Proto se otázka otvírala po zápase v debatách zainteresovaných.
Aléguého vzkaz na Instagramu
Asi dvě hodiny po utkání napsal Alégué na Instagram: „Můžu přijmout prohru, je to sport, to se stává. Ale rasismus nepřijímám. Jsme v roce 2025, je to naprosto nepřijatelné. Fanoušci Hradce jasně vydávali opičí zvuky a rozhodčí mi řekl, že „o nic nejde“!! Změňte své myšlení, od té doby, co tu hraju, se to stalo 4-5krát a stále se nic nemění. Liga s tím musí něco udělat!!!“
Podle informací iSportu šlo o jednotlivce, na druhou stranu je prý speaker napomínal a uklidňoval. Hradecký klub situaci prošetří, poté se k ní postaví.
Při druhém okamžiku, který se rovněž výrazně řešil, šlo o zdraví domácího tahouna Adama Vlkanovy. Borec s číslem 58 tentokrát střídal, vracel se po zranění stehna. Odkopal půl hodiny. V závěru nejprve dostal míčem opravdu tvrdě do hlavy, samozřejmě nechtěně ho trefil Vakho.
V nastavení pak hostující kapitán Nemanja Tekijaški ve výskoku zasáhl Vlkanovu zezadu do hlavy, pak na něj spadl. Hradecký odchovanec se nezvedal, držel se za hlavu i nohu. Vypadal velmi otřeseně. Trenér David Horejš se vztekal natolik, že mu rozhodčí Marek Radina ukázal žlutou kartu.
„Ať si každý udělá obrázek sám, je tam loket za krk, pak na sebe spadli, Vlčák tam má nohu,“ popisoval kouč na tiskové konferenci. „Ta se mu prolomila, máme prostě obavy, že je to zlomené,“ netajil.
Vlkanova byl odvezen do nemocnice, uvidí se, jak dopadne vyšetření.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu