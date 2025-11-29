Diskutabilní penalta Slavie! Pískala by se na druhé straně? tázal se expert Rajnoch
K hladkému průběhu ligového zápasu se Slováckem (3:0) pomohl fotbalistům Slavie gólman Jindřich Staněk, který už v 29. sekundě předvedl zákrok večera proti Gigi Ndefemu. A také sudí Stanislav Volek ve spolupráci s videorozhodčím Pavlem Ochotnickým. Pokutový kop nařízený v 17. minutě byl minimálně diskutabilní. Podle expertů ve studiu Oneplay Sport se pískat neměl.
Co přesně se za bezbrankového stavu v prvním poločase stalo? Slavia zakládala akci na pravé straně, po několika krátkých přihrávkách prásknul do míče Davida Douděra, čímž vyzval k náběhu Tomáše Chorého. Nejvyšší muž na trávníku se v běžeckém souboji uvnitř pokutového území tělem dostal před hostujícího beka Jonathana Muldera a spadl. Hlavní rozhodčí Volek na chvíli zaváhal, pak ukázal směrem k penaltovému bodu. Nizozemský bek byl výrokem zaskočený, ruce měl roztažené, gestem dával jasně najevo nesouhlas.
Důležitý moment se několik minut rozebíral v centrále VAR, nakonec do Volkových sluchátek přišel pokyn, že intervence není nutná. Experti v televizním studiu se tomu divili. Nechme promluvit Antonína Rosu. „Chorý se dostává tělem před soupeře, který ale nemá snahu faulovat. Kdyby Chorý chtěl proběhnout, tak pravděpodobně proběhne. Od něj je tam pak absolutně nepřirozený pohyb nohou, kdy ji dává šikmo tak, aby došlo ke kontaktu. Nemám to rád, ale je to chytrost hráče. Rozhodčímu na hřišti nemůžeme nic vyčíst, v daný moment to vypadalo jako jasný faul,“ pitval souboj bývalý ligový obránce.
Co ho překvapilo, že videorozhodčí Ochotnický nepřizval Volka ke konzultaci u obrazovky. „VAR rovnou rozhodl. Nevím. Dle mého se o faul nejednalo, protože Chorý by normálně proběhl dál. Úmyslně a velmi nepřirozeně tam dával nohu. Kdybych byl VAR, penaltu odvolám.“
Rosův expertní kolega viděl situaci totožně. I podle něj se o nedovolený zákrok nejednalo. „Chorý zvládl skvěle souboj tím, že se dostal před Muldera, čímž získal výhodu. Pak využil svou chytrost. Ale nakonec Muldera podkopl on. Taky jsem byl překvapený, že se rozhodčí nešel podívat na video. Zajímalo by mě, jestli by se taková penalta pískala na druhé straně...“ Těžko říct.
„Mrzí mě situace, která tomu předcházela. Nechat takhle hrát dlouhý míč po lajně… Přitom jsme se přesně na tohle připravovali, abychom vytvářeli agresivní tlak na stranovou přihrávku. Chorý je v tomto chytrý. Můžete si vybrat, zda to je tak nebo tak. Rozhodčí odpískal penaltu, tak to byla penalta,“ komentoval situaci hostující kouč Roman Skuhravý.
Výsledkem velice sporné situace byl pokutový kop, který proměnil Mojmír Chytil, a Slavii posunul do důležitého vedení 1:0. Po devadesáti minutách boje slavili domácí výhru 3:0. Na ligovém pódiu pátou v řadě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu