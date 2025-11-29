Předplatné

Diskutabilní penalta Slavie! Pískala by se na druhé straně? tázal se expert Rajnoch

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasnou výhru Pražanů řídil dvougólový Chytil • Zdroj: isport.cz
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Trenér Slovácka Roman Skuhravý během utkání proti Slavii
Mojmír Chytil skóruje proti Slovácku
Mojmír Chytil slaví svůj druhý gól proti Slovácku
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání proti Slovácku
29
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (45)

K hladkému průběhu ligového zápasu se Slováckem (3:0) pomohl fotbalistům Slavie gólman Jindřich Staněk, který už v 29. sekundě předvedl zákrok večera proti Gigi Ndefemu. A také sudí Stanislav Volek ve spolupráci s videorozhodčím Pavlem Ochotnickým. Pokutový kop nařízený v 17. minutě byl minimálně diskutabilní. Podle expertů ve studiu Oneplay Sport se pískat neměl.

Co přesně se za bezbrankového stavu v prvním poločase stalo? Slavia zakládala akci na pravé straně, po několika krátkých přihrávkách prásknul do míče Davida Douděra, čímž vyzval k náběhu Tomáše Chorého. Nejvyšší muž na trávníku se v běžeckém souboji uvnitř pokutového území tělem dostal před hostujícího beka Jonathana Muldera a spadl. Hlavní rozhodčí Volek na chvíli zaváhal, pak ukázal směrem k penaltovému bodu. Nizozemský bek byl výrokem zaskočený, ruce měl roztažené, gestem dával jasně najevo nesouhlas.

Důležitý moment se několik minut rozebíral v centrále VAR, nakonec do Volkových sluchátek přišel pokyn, že intervence není nutná. Experti v televizním studiu se tomu divili. Nechme promluvit Antonína Rosu. „Chorý se dostává tělem před soupeře, který ale nemá snahu faulovat. Kdyby Chorý chtěl proběhnout, tak pravděpodobně proběhne. Od něj je tam pak absolutně nepřirozený pohyb nohou, kdy ji dává šikmo tak, aby došlo ke kontaktu. Nemám to rád, ale je to chytrost hráče. Rozhodčímu na hřišti nemůžeme nic vyčíst, v daný moment to vypadalo jako jasný faul,“ pitval souboj bývalý ligový obránce.

Co ho překvapilo, že videorozhodčí Ochotnický nepřizval Volka ke konzultaci u obrazovky. „VAR rovnou rozhodl. Nevím. Dle mého se o faul nejednalo, protože Chorý by normálně proběhl dál. Úmyslně a velmi nepřirozeně tam dával nohu. Kdybych byl VAR, penaltu odvolám.“

Rosův expertní kolega viděl situaci totožně. I podle něj se o nedovolený zákrok nejednalo. „Chorý zvládl skvěle souboj tím, že se dostal před Muldera, čímž získal výhodu. Pak využil svou chytrost. Ale nakonec Muldera podkopl on. Taky jsem byl překvapený, že se rozhodčí nešel podívat na video. Zajímalo by mě, jestli by se taková penalta pískala na druhé straně...“ Těžko říct.

„Mrzí mě situace, která tomu předcházela. Nechat takhle hrát dlouhý míč po lajně… Přitom jsme se přesně na tohle připravovali, abychom vytvářeli agresivní tlak na stranovou přihrávku. Chorý je v tomto chytrý. Můžete si vybrat, zda to je tak nebo tak. Rozhodčí odpískal penaltu, tak to byla penalta,“ komentoval situaci hostující kouč Roman Skuhravý.

Výsledkem velice sporné situace byl pokutový kop, který proměnil Mojmír Chytil, a Slavii posunul do důležitého vedení 1:0. Po devadesáti minutách boje slavili domácí výhru 3:0. Na ligovém pódiu pátou v řadě.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (45)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů