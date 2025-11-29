Trpišovský měl radost z debutanta a chválil Chytila: Útočí na hattrick a přesto...
V úterý byl viditelně rozladěný po plichtě s Bilbaem v Lize mistrů. V sobotu pozdě večer už byl Jindřich Trpišovský v mnohem lepší náladě. Fotbalisté Slavie v poklidném zápase Chance Ligy svalili poslední Slovácko 3:0. „Mám radost z dílčích věcí, třeba z výkonu Mojmy, ale třeba i ze situace, kdy útočí na hattrick a přesto ještě hledá Erika Prekopa. Mám radost z debutu mladého Jelínka. Ano, nálada je lepší,“ usmál se kouč vítězů.
Z hlediska předvedené hry, jak vám sedí výsledek 3:0?
„Až na začátek, kdy jsme nechali Havlíka vytvořit gólovku, jsme hráli slušně. Vyvíjeli jsme tlak na soupeře, zejména na defenzivní hráče, postupem času jsme agresivitu zvyšovali a vytvářeli si nebezpečné situace v pokutovém území. Bohužel jsme něco neproměnili, něco chytil Heča. Přesto jsme se dostali do dvoubrankového vedení už v poločase. Vítězství mohlo být nakonec mnohem vyšší, kdybychom byli produktivnější. Věděli jsme, že Slovácko bude hodně kombinovat a zakládat odzadu, z toho jsme po tlaku získávali dost míčů. I proto jsme měli hodně finálního produktu. Vyplatilo se nám, že nahoře hráli dva útočníci, co se pohybují na ofsajd lajně. Mojma (Chytil) svůj part zvládl skvěle, nejen proto, že dal dva góly.“
V úterý jste po remíze s Bilbaem vypadal dost bez nálady. Máte ji po vítězství 3:0 zpátky?
„Byl jsem zklamaný, protože jsme vítězství chtěli urvat. I když šlo o posledního semifinalistu Evropské ligy, chtěli jsme být nebezpečnější. Proto jsem byl zklamaný, očekávání jsme nesplnili a nenadělili lidem výhru. Po Slovácku vidím všechno pozitivněji. Mám radost z dílčích věcí, třeba z výkonu Mojmy, ale třeba i ze situace, kdy útočí na hattrick a přesto ještě hledá Erika Prekopa. Mám radost z debutu mladého Jelínka. Ano, nálada je lepší.“
Když Chytila zasunete do základní sestavy, v poslední době téměř vždy skóruje. Budete ho stavět častěji?
„Mojma je hráč, který veškerou energii věnuje Slavii. Když se bavíme o typické ukázce týmového hráč, je jím on. Jsem šťastný, když je na hřišti. Typologicky podobné zápasy s Mojmou a Chorasem zvládáme. Tým je s nimi bodově úspěšný, navíc produktivní a nebezpečný pro soupeře. Mojma takhle dobře vypadá i v tréninku. Pohybově, soubojově a z hlediska produktivity podal výkon, na který jsme zvyklí z předchozích sezon. Je to hráč, který má v přepočtu na minuty jedno z nejvyšších čísel, co se týče doteků ve vápně. S Chorasem a Provim jsou na sebe napojení. Dnes to předvedli.“
Jelínek? Moc mu gratuluji
Debut si nečekaně vychutnal Tomáš Jelínek. Proč zrovna proti Slovácku?
„Jelda skvěle zahrál v pohárovém zápase ve Zlíně. Pak jsme hráli ligu s Baníkem, už tehdy jsme zvažovali, že ho tam dáme. Ale pak jsme usoudili, že na debut okolo sebe potřebuje kostru týmu. Aby mu ostatní matadoři pomohli, zjednodušeně řečeno ho řídili. Onen zápas, kdy se všechno sešlo, přišel se Slováckem. Jelda má jeden faktor X, a tím je otáčení hry. Dnes se k tomu sice moc nedostal, přesto hrál výborně. Ano, na jeho post se nabízel Moses, ale my se rozhodli Jeldu odměnit za Zlín. Moc mu gratuluji, je ve Slavii od deseti let.“
Vzpomenete si, kdy za Slavii nastoupila vyloženě česká sestava jako proti Slovácku?
„S Příbramí v roce 2019. Ale nebudu lhát, před zápasem mě na to upozornil Michal Býček (tiskový mluvčí). Já sleduju vlaječky na Livesportu, nejen ve fotbale, ale i v hokeji. Člověk nad sestavou přemýšlí. Kolik tam dá hlavičkářů, rychlostních typů… A dnes se to sešlo takto, hrála ryze česká sestava. Od posledního zápasu je to šest let, už je to dlouhá doba.“
Kam se vytratil Vasil Kušej? Pokles formy je u něj viditelný.
„Sezona v Česku je hrozně dlouhá. Deset měsíců musíte mít výkonnost. Promlouvá do toho zdraví, nemoci, pohoda na hřišti. Někdy vám to tam padá zadarmo, jindy ne. Každý má nějaké slabší období. Vaska měl poslední bod na Spartě. Co je ale důležité, chce to zlomit pohybem. Dnes to bylo jasně vidět. Je jen otázkou času, kdy přijde dobrý zápas v jeho podání. Ve Slavii je velký tlak na výkon. Mojma je v dobrém rozpoložení, proto dostal přednost on.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu