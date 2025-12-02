Předplatné

Chtěl brzdit tlak, ale pak šíleně chyboval. Teď je Trmal symbolem teplického obrození

SESTŘIH: Bohemians – Teplice 0:1. Skláři uspěli v Ďolíčku, rozhodl exklokan Kozák • Zdroj: iSport.tv
Petr Fantyš
Chance Liga
Tragická a směšná chyba ze srpnového utkání Slovácko - Teplice zůstane v paměti všech fotbalových fanoušků hodně dlouho. Brankář Matouš Trmal tehdy potopil celý tým a i kvůli tomu byli „skláři“ po sedmi kolech se třemi body na předposledním místě. Jenže od té doby začali šlapat, z dalších 10 utkání padli jen jednou a na barážové příčky už mají pětibodový náskok. Jednou z hlavních tváří obrození je přitom právě gólman Trmal.

Naprosto stěžejních šest bodů z posledních dvou kol proti Baníku a Bohemians si modrožlutí připsali za dvě hubené výhry 1:0. Dvě vychytané nuly tak byly naprosto esenciální součástí dvou stoprocentních zápisů do tabulky.

Proti ostravským před týdnem Trmal tolik práce neměl a vystačil si s jediným (a ještě navíc poměrně jednoduchým) zákrokem. V Ďolíčku pak musel zneškodnit hned pět střel protivníka a na bodech měl svůj jasný podíl. „Domácí utkání proti Baníku dohrával se zraněním, které nechci specifikovat. Do tréninku se zapojil až dva dny před zápasem,“ poodhalil kouč Zdenko Frťala při hodnocení zlepšených výkonů gólmana. „Doufám, že mu zdraví vydrží až do konce jeho kariéry,“ dodal.

Především v prvním následujícím utkání proti Slavii bude muset brankář pravděpodobně vytáhnout řadu zákroků, aby udržel outsidera ve hře proti lídrovi tabulky.

Paradoxně možná těžší ale pro teplickou jedničku bude o týden později klání s aktuálně posledním Slováckem, na jehož půdě vytvořil na začátku sezony asi největší gólmanskou chybu aktuálního ročníku.

Celý tým v čele s trenérem ho tehdy podržel a nyní gólman obrovskou podporu splácí. „Hodně se o tom popsalo. Po přestupu k nám jsem chtěl tlak na něj spíš brzdit. Všichni jsme si mysleli, že bude naším spasitelem. Prošel si nepříjemným obdobím, kterým si projde každý hráč i celý tým. Teď opět prokazuje, že je to kvalitní gólman,“ shrnul náročný Trmalův půlrok věčně klidný Frťala.

Právě zlepšení muže mezi tyčemi je důležitým milníkem v obratu teplické sezony. Zatímco v prvních sedmi kolech podle pokročilých statistik inkasoval o 2,85 gólů víc, než by měl, v následujících deseti zápasech pak drží celý tým nad vodou a chytil už 4,22 gólů navíc.

Statistiky Trmala v této sezoně Chance Ligy
1.-7. kolo 8.-17. kolo
679minuty985
16inkasované góly7
43střely proti46
27zákroky39
62,8 %úspěšnost zákroků84,8 %
13,15očekávané inkasované góly11,22
-2,85chycené góly4,22
zdroj: Wyscout

Urputné Teplice stoupají tabulkou

Právě sedmé kolo je pro Teplice dělícím bodem celé dosavadní sezony. V polovině září se krčily se třemi body na předposledním místě, když právě schytaly pátou porážku v řadě. Dohrávka proti Baníku jim však o pár dní později vyšla a z Ostravy odvezli „skláři“ cenný bod, který je nastartoval k velmi povedené sérii.

Za posledních deset utkání prohráli pouze jednou (1:2 s Plzní) a posbírali přitom velmi slušných 15 bodů. To je například totožný zisk, jaký má ve stejném období Sparta. „Myslím, že měli hodně smůly v úvodu sezony, takže nejsem přikvapený (že stoupají tabulkou). Byli trpěliví a otočili to,“ ocenil přístup soupeře z posledního utkání trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Teplice jsou urputné. Těžko proti nim najdete rychlý protiútok, protože jsou dobře organizované a mají hodně lidí pod míčem. Přijely pro bod a mají tři, ale nemůžu říct, že to není zasloužené. Dobře si to odbránily, odpracovaly a počkaly si na svou šanci,“ doplnil kouč „klokanů“.

Udrží Severočeši současnou formu a vyhnou se boji o záchranu?

Brankáři s nulou

  • 8 - Jan Hanuš (Jablonec)
  • 7 - Jan Koutný (Olomouc)
  • 7 - Tomáš Koubek (Liberec)
  • 6 - Matouš Trmal (Teplice)

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

