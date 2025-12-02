Chorý dvakrát unikl VAR: za (ne)penaltu i tvrdé dohrání. Ven měl jít po potyčce i Ryneš
V 17. kole fotbalové Chance Ligy předvedli sudí tradičně směsici solidních výkonů i viditelných zaváhání. Ondřej Berka si v Ostravě poradil s klíčovými momenty, jinde ale arbitři kontroverze neuhlídali. Třeba když slávista Chorý vyprovokoval pád před chybně nařízeným pokutovým kopem a ještě o chvíli později bezohledně dohrál soupeře. Anebo když sparťan Ryneš po potyčce s Krobotem unikl za úder vyloučení. Jak si vedli rozhodčí napříč ligovými duely? Podívejte se na jejich známky v tradiční anketě Zlatá píšťalka.