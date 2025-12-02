Předplatné

Chorý dvakrát unikl VAR: za (ne)penaltu i tvrdé dohrání. Ven měl jít po potyčce i Ryneš

Zlatá píšťalka: Radina přehlédl K.O. na Vlkanovu. Přehmaty v zápasech Sparty i Slavie. • Zdroj: isport.cz
Sparťanští fotbalisté diskutují se sudím Karlem Roučkem po strkanici u domácího kotle
Jan Kuchta dostává žlutou kartu
Zmar kapitána Sparty Lukáše Haraslína
Peter Vindahl nedokázal zareagovat na tečovaný pokus Samuela Šimka
Potyčka mezi hráči obou týmů po třetí brance Pardubic
John Mercado se snaží zakončit v utkání proti Pardubicím
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance v duelu proti Pardubicím
25
iSport.cz
Chance Liga
V 17. kole fotbalové Chance Ligy předvedli sudí tradičně směsici solidních výkonů i viditelných zaváhání. Ondřej Berka si v Ostravě poradil s klíčovými momenty, jinde ale arbitři kontroverze neuhlídali. Třeba když slávista Chorý vyprovokoval pád před chybně nařízeným pokutovým kopem a ještě o chvíli později bezohledně dohrál soupeře. Anebo když sparťan Ryneš po potyčce s Krobotem unikl za úder vyloučení. Jak si vedli rozhodčí napříč ligovými duely? Podívejte se na jejich známky v tradiční anketě Zlatá píšťalka.

