Provod: Slavia je evropský velkoklub, česká liga podhodnocená. Tvrdík mu chystá místo
Před několika měsíci si ze své iniciativy vysnil projekt s charitativním účelem, prvního prosincového dne ho za účasti Slavie Lukáše Provod představil. Limitovanou edici oblečení, kterou pomohl navrhovat, už mohutně skupují jeho spoluhráči, což podle dlouholeté opory klubu znamená jediné: „Kabina je zdravá, Slavia dobře nastavená. Už je to evropský velkoklub,“ řekl novinářům. V Edenu má zarezervované místo i po kariéře.
Celkem nenápadně posbíral Provod v dosavadní ligové sezoně bilanci 3 gólů a 6 asistencí. Toto tempo by znamenalo překonání minulé dosud nejpovedenější sezony (4+12) v kariéře. Kromě výkonů na hřišti ale stihl do nabitého programu domácí soutěže a Ligy mistrů vložit i svůj osobní projekt.
Součástí slávistického fanshopu se stala jeho edice oblečení Difference, jejíž prvkem je i aukce speciálních bund (tzv. bomberů) s minimální cenovkou 10 tisíc. Bomber už má Pavel Tykač, Jaroslav Tvrdík i polovina slávistické kabiny. Výtěžky z prodejů jdou na charitativní účely nemocným dětem, jejichž příběhy si Provod společně s klubem vybral. Vše navazuje na projekty sociální odpovědnosti, za které je Slavia i na mezinárodním poli ceněná.
„Na designu jsem se podílel hodně, je známo, že jsem velký detailista. Význam nášivek, příběh a celá ta prapůvodní myšlenka jsou moje. Smysl tohoto projektu je za hranicí hřiště. Líbí se mi, že fotbal může mít i jiný význam, než jestli se o víkendu vyhraje či prohraje. To mi Slavia ukazuje prakticky každý týden,“ řekl ofenzivní univerzál.
I díky tomu je Provod s klubem srostlý. Kroutí si v sešívaném dresu šestou sezonu, už atakuje první desítku hráčů s nejvíce starty za Slavii. „Jsem vděčný, že v takovém klubu můžu působit a vnímat další smysl fotbalu. Vidím, že v Evropě to není úplně obvyklé. Jsem tu šťastný, spokojený, mám tady určité postavení. Slavia je dobře nastavená, ví, kam míří, cíle jsou maximální. Můžete vidět, že už je to evropský velkoklub. Mít možnost vytvořit něco takového, můj klubismus jen posiluje,“ popsal.
Tvrdík: Lukášovi chystáme místo
Každým úspěchem na hřišti a projektem mimo hřiště se Provod utvrzuje v tom, že setrvání v rámci Prahy je pro něj dlouhodobě výhodné. V minulosti čelil nabídkám ze zahraničí, konkrétní byl rok zpět třeba zájem ze Serie A. Tehdy jasně řekl ne, a ve svých 29 letech už se nikam nehrne.
„Rozhodl se, že tu podepíše dlouhodobou smlouvu, že bude jádrem české kabiny. Lukášovi chystáme místo v managementu. Je jenom otázka času, do fotbalu vstupují miliardáři a lidé jsou nedostatkovým zbožím,“ usmíval se Jaroslav Tvrdík. „Snad se to ještě neblíží a chvíli zůstanu na hřišti,“ dodal Provod.
O vystudovaném inženýrovi ekonomie se dlouhodobě říká, že patří mezi nejchytřejší tuzemské fotbalisty. V kabině často vystupuje jako spojka mezi trenéry a hráči, podílí se na logistice některých tahů, taktické věci často vidí dříve než trenéři. Jak ale Tvrdík deklaroval, dosud to po kariéře místo teplákovky a tréninkového hřiště vypadá spíše na kancelář.
„Trenérskou licenci si nedělám. Přemýšlel jsem o tom, ale v mém kalendáři je to hrozně náročné, nereálné. Takže možná po kariéře. Nebudu raději koukat směrem k manželce, protože práce trenéra je hodně časově náročná a pokračovali bychom v tom režimu, co máme teď,“ smál se na dotaz Sportu. „Je to hodně předběžné, ale s panem Tvrdíkem se o tom pobavíme.“
Ideál setrvat v klubu klidně i do konce kariéry je pro ofenzivního univerzála zapříčiněno i zvyšující se kvalitou české ligy. „Peníze a to všechno, co do fotbalu teď směřuje, je radost sledovat. Neřekl bych, že českou ligu hraji tak dlouho, ale vidím, jak se posouvá. Lidé to říkají často, ale stále si myslím, že to nemyslí dostatečně vážně a liga je stále podhodnocená. Nejvíce je to vidět na evropském poli – podívejte se na výsledky Plzně a celkově na naše týmy, jak utkání zvládají. Spousta hráčů by po příchodu do české ligy byla překvapená, jaká kvalita tu je,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu