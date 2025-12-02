Velká posila pro Zlín už v zimě! Dotahuje návrat zkušeného stopera z Polska
Vždycky říkal, že se na sklonku kariéry vrátí do Zlína, kde fotbalově vyrostl. Nyní ten čas nastal. Podle informací iSportu by měl v zimě posílit kádr nováčka Chance Ligy zkušený stoper Jakub Jugas (33)! V polské Cracovii Krakov ztratil místo v sestavě a jelikož chce pravidelně nastupovat a v mateřském klubu je žádaný, dohoda je na spadnutí.
Původně bylo v plánu, že se Jugas objeví v Červenkově kádru až od léta, ovšem situace se změnila. Bývalý obránce Slavie, Jablonce či Mladé Boleslavi míří do Česka už teď. V Cracovii mu končí smlouva v červnu. Ze Zlína odešel před devíti lety, během úspěšné kariéry naskočil třikrát za reprezentační áčko.
Důrazný stoper neodehrál na podzim v polské Ekstraklase ani minutu, zapsal jen dva starty za béčko ve třetí nejvyšší soutěži. Celkem zvládl v Krakově 85 utkání s bilancí 4+3. Ve Zlíně bude bojovat o místo s Černínem, Křapkou či Kolářem. Kvůli sezení na lavičce se ovšem na Moravu nevrací.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu