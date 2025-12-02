Předplatné

Velká posila pro Zlín už v zimě! Dotahuje návrat zkušeného stopera z Polska

Jakub Jugas v dresu Cracovie s kapitánskou páskou
Jakub Jugas v dresu Cracovie s kapitánskou páskouZdroj: profimedia.cz
Jakub Jugas hraje za polskou Cracovii Krakov
Jakub Jugas při děkovačce s fanoušky
Jakub Jugas v dresu Cracovie s kapitánskou páskou
Jakub Jugas v dresu libereckého Slovanu
Jan Kuchta (vlevo) v hlavičkovém souboji s Jakubem Jugasem (vlevo)
Jakub Jugas není ve Slavii v nejlepší pozici
7
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Vždycky říkal, že se na sklonku kariéry vrátí do Zlína, kde fotbalově vyrostl. Nyní ten čas nastal. Podle informací iSportu by měl v zimě posílit kádr nováčka Chance Ligy zkušený stoper Jakub Jugas (33)! V polské Cracovii Krakov ztratil místo v sestavě a jelikož chce pravidelně nastupovat a v mateřském klubu je žádaný, dohoda je na spadnutí.

Původně bylo v plánu, že se Jugas objeví v Červenkově kádru až od léta, ovšem situace se změnila. Bývalý obránce Slavie, Jablonce či Mladé Boleslavi míří do Česka už teď. V Cracovii mu končí smlouva v červnu. Ze Zlína odešel před devíti lety, během úspěšné kariéry naskočil třikrát za reprezentační áčko.

Důrazný stoper neodehrál na podzim v polské Ekstraklase ani minutu, zapsal jen dva starty za béčko ve třetí nejvyšší soutěži. Celkem zvládl v Krakově 85 utkání s bilancí 4+3. Ve Zlíně bude bojovat o místo s Černínem, Křapkou či Kolářem. Kvůli sezení na lavičce se ovšem na Moravu nevrací.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů