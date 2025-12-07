Černobílá zbraň: desítky V+P+S. Hradec těží z konkurence velkých jmen
Příjemná i zapeklitá situace zároveň. Trenér Hradce Králové David Horejš vybírá na dvě klíčová místa v sestavě ze tří zavedených jmen. Pod útočníkem se pohybují Adam Vlkanova, Václav Pilař a Tom Slončík, kteří společně s neuvěřitelným Vladimírem Daridou táhnou ofenzivu mužstva, jež vyrostlo do krásy. Černobílí si však budou muset poradit se zimním odchodem mladíka Slončíka, vrací se do Plzně.
Ano, byl to Brian Priske, který do českého fotbalu dodal systém se dvěma desítkami. Když sestavil trojzubec Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančvič, byli sice Slovák se Srbem spíše křídla, ale on je tvrdošíjně nazýval posvátným fotbalovým číslem.
Terminologie se chytila, jako příklad lze vzít i Hradec Králové. Pod hrotem se v jeho sestavě pohybují dvě desítky, bezesporu velká zbraň souboru Davida Horejše. „Jsem rád, že tam mám konkurenci,“ netají kouč.
Nejen ji, ale také kvalitu. Čísla hovoří jasně. Hradec za posledních 12 utkání (od chvíle, kdy dorazil na druhé hostování Slončík) bral sedm výher, tři remízy a jen dvě prohry. Jedna přišla navíc v utkání podzimu v Karviné. To bylo představení!
Trojka desítek se na 23 brankách, jež Hradečtí v inkriminovaném období zapsali, podílela deseti zásahy a pěti asistencemi. Společně s naprosto „odstřeleným“ Vladimírem Daridou (ve stejném čase pět gólů, dvě přihrávky a ještě podíl na vlastní brance sparťana Emmanuela Uchenny, celkově pak 6+3) jde o klíčový podíl na hradeckém vzestupu. Votroci jsou sice nyní v tabulce „až“ osmí, na čtvrté místo však ztrácejí pouhé tři body.
„Slon mi opakuje, že od té doby, co přišel, Hradec jede,“ říká v dobrém naladění kouč Horejš. Něco na tom je, i když – samozřejmě – jen blonďák výsledky nedělá. Nasazení Františka Čecha do obrany rovněž prakticky kopíruje úspěšné týdny.
Ale… Kupříkladu Slončík naposledy dal dva góly, čímž postrčil Hradec k výhře nad Jabloncem. Pilař podal velmi slušný výkon, střídající Vlkanova byl za otloukance, dostal míčem do hlavy, pak ho „sroloval“ Nemanja Tekijaški.
Nikdo nechce sedět
Všichni byli výrazní, což pro ně ostatně platí i mimo hřiště. Slončík je junák, ti dva matadoři, i když Vlkanova ve „středním věku“. Ani jeden nekouše lehce, když sedí na lavici, což se každému z nich občas stane.
„Zlepšuju se v tom,“ mrkne Slončík. „Nikdo nechce sedět, ale čím víc se v tom budete hrabat, škodíte sám sobě,“ má jasno. Rozumný názor, bezesporu.
Postupně se však obrušují také jeho dva starší kolegové. Za Hradec dýchají, ale věřte, že pozice mezi střídajícími nevoní ani jednomu. Oba jsou tvrdohlaví, v tomto případě však ve správném směru. „Jak jsem říkal, jsem rád, že tady máme takovou kvalitu, na druhou stranu s nimi musíme mluvit. Mám to nastavené, že je to na rovinu, férově. Proti Jablonci nehrál Vlčák, protože měl zdravotní potíže, věděli jsme, že to není na celé utkání. Minule se Slováckem nehrál Slon, protože předtím na Bohemce doskočil do utkání Adam a zápas udělal,“ vysvětlí Horejš.
V neděli, kdy Hradec nastoupí v derby v Pardubicích, se dá čekat dvojice Slončík, Pilař. Vlkanova měl na začátku týdne berle, po Jablonci rozhodně nebyl fit. Horejš však dozajista doufá, že ho bude mít aspoň na lavici, pro Pardubické by šlo o hrozbu.
„Jsme tady tři kvalitní na dvě místa a v sezoně se to ukazuje,“ podotkne Slončík.
Ano, to bude platit ještě dva zápasy, po Pardubicích čeká Hradec Mladá Boleslav. Od prohry na jejím stadionu se nakopl k nynějšímu rozpuku. Poté už Slončík zamíří zpět do Plzně. A Hradec bude hledat náhradu.
Vlkanova, Pilař a Slončík v číslech:
Adam Vlkanova (31):
- Zápasy: 15
- Minuty: 1111
- Góly: 4
- Asistence: 3
- xG/na zápas: 2,54/0,21
- Střely na zápas/na bránu: 1,7/52,4 %
Václav Pilař (37):
- Zápasy: 15
- Minuty: 785
- Góly: 2
- Asistence: 2
- xG/na zápas: 0,7/0.08
- Střely na zápas/na bránu: 0,69/50 %
Tom Slončík (20):
- Zápasy: 13 (2 za Plzeň)
- Minuty: 821 (47 za Plzeň)
- Góly: 6 (0 za Plzeň)
- Asistence: 1 (0 za Plzeň)
- xG/na zápas: 1,96/0.21
- Střely na zápas/na bránu: 2,19/45 %
Zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu