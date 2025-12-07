Předplatné

Černobílá zbraň: desítky V+P+S. Hradec těží z konkurence velkých jmen

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč? • Zdroj: iSport.tv
Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč?
Václav Pilař z Hradce se raduje z branky proti Slovácku
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Hráči Hradce Králové slaví gól Václava Pilaře proti Slovácku
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z branky proti Jablonci
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Alexis Alégué z Jablonce a Jakub Elbel z Hradce v souboji o míč
11
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Příjemná i zapeklitá situace zároveň. Trenér Hradce Králové David Horejš vybírá na dvě klíčová místa v sestavě ze tří zavedených jmen. Pod útočníkem se pohybují Adam Vlkanova, Václav Pilař a Tom Slončík, kteří společně s neuvěřitelným Vladimírem Daridou táhnou ofenzivu mužstva, jež vyrostlo do krásy. Černobílí si však budou muset poradit se zimním odchodem mladíka Slončíka, vrací se do Plzně.

Ano, byl to Brian Priske, který do českého fotbalu dodal systém se dvěma desítkami. Když sestavil trojzubec Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančvič, byli sice Slovák se Srbem spíše křídla, ale on je tvrdošíjně nazýval posvátným fotbalovým číslem.

Terminologie se chytila, jako příklad lze vzít i Hradec Králové. Pod hrotem se v jeho sestavě pohybují dvě desítky, bezesporu velká zbraň souboru Davida Horejše. „Jsem rád, že tam mám konkurenci,“ netají kouč.

Nejen ji, ale také kvalitu. Čísla hovoří jasně. Hradec za posledních 12 utkání (od chvíle, kdy dorazil na druhé hostování Slončík) bral sedm výher, tři remízy a jen dvě prohry. Jedna přišla navíc v utkání podzimu v Karviné. To bylo představení!

Trojka desítek se na 23 brankách, jež Hradečtí v inkriminovaném období zapsali, podílela deseti zásahy a pěti asistencemi. Společně s naprosto „odstřeleným“ Vladimírem Daridou (ve stejném čase pět gólů, dvě přihrávky a ještě podíl na vlastní brance sparťana Emmanuela Uchenny, celkově pak 6+3) jde o klíčový podíl na hradeckém vzestupu. Votroci jsou sice nyní v tabulce „až“ osmí, na čtvrté místo však ztrácejí pouhé tři body.

„Slon mi opakuje, že od té doby, co přišel, Hradec jede,“ říká v dobrém naladění kouč Horejš. Něco na tom je, i když – samozřejmě – jen blonďák výsledky nedělá. Nasazení Františka Čecha do obrany rovněž prakticky kopíruje úspěšné týdny.

Ale… Kupříkladu Slončík naposledy dal dva góly, čímž postrčil Hradec k výhře nad Jabloncem. Pilař podal velmi slušný výkon, střídající Vlkanova byl za otloukance, dostal míčem do hlavy, pak ho „sroloval“ Nemanja Tekijaški.

Nikdo nechce sedět

Všichni byli výrazní, což pro ně ostatně platí i mimo hřiště. Slončík je junák, ti dva matadoři, i když Vlkanova ve „středním věku“. Ani jeden nekouše lehce, když sedí na lavici, což se každému z nich občas stane.

„Zlepšuju se v tom,“ mrkne Slončík. „Nikdo nechce sedět, ale čím víc se v tom budete hrabat, škodíte sám sobě,“ má jasno. Rozumný názor, bezesporu.

Postupně se však obrušují také jeho dva starší kolegové. Za Hradec dýchají, ale věřte, že pozice mezi střídajícími nevoní ani jednomu. Oba jsou tvrdohlaví, v tomto případě však ve správném směru. „Jak jsem říkal, jsem rád, že tady máme takovou kvalitu, na druhou stranu s nimi musíme mluvit. Mám to nastavené, že je to na rovinu, férově. Proti Jablonci nehrál Vlčák, protože měl zdravotní potíže, věděli jsme, že to není na celé utkání. Minule se Slováckem nehrál Slon, protože předtím na Bohemce doskočil do utkání Adam a zápas udělal,“ vysvětlí Horejš.

V neděli, kdy Hradec nastoupí v derby v Pardubicích, se dá čekat dvojice Slončík, Pilař. Vlkanova měl na začátku týdne berle, po Jablonci rozhodně nebyl fit. Horejš však dozajista doufá, že ho bude mít aspoň na lavici, pro Pardubické by šlo o hrozbu.

„Jsme tady tři kvalitní na dvě místa a v sezoně se to ukazuje,“ podotkne Slončík.

Ano, to bude platit ještě dva zápasy, po Pardubicích čeká Hradec Mladá Boleslav. Od prohry na jejím stadionu se nakopl k nynějšímu rozpuku. Poté už Slončík zamíří zpět do Plzně. A Hradec bude hledat náhradu.

Vlkanova, Pilař a Slončík v číslech:

Adam Vlkanova (31):

  • Zápasy: 15
  • Minuty: 1111
  • Góly: 4
  • Asistence: 3
  • xG/na zápas: 2,54/0,21
  • Střely na zápas/na bránu: 1,7/52,4 %

Václav Pilař (37):

  • Zápasy: 15
  • Minuty: 785
  • Góly: 2
  • Asistence: 2
  • xG/na zápas: 0,7/0.08
  • Střely na zápas/na bránu: 0,69/50 %

Tom Slončík (20):

  • Zápasy: 13 (2 za Plzeň)
  • Minuty: 821 (47 za Plzeň)
  • Góly: 6 (0 za Plzeň)
  • Asistence: 1 (0 za Plzeň)
  • xG/na zápas: 1,96/0.21
  • Střely na zápas/na bránu: 2,19/45 %

Zdroj: Wyscout

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů