Pravděpodobné sestavy: Šance pro Prekopa? Slavia asi bez nemocného Chorého

Gólové hornické derby a co Hradec proti Pardubicím? Těžká šichta pro Spartu i Slavii • Zdroj: iSport.tv
Sparťanští fotbalisté diskutují se sudím Karlem Roučkem po strkanici u domácího kotle
Zklamaný brankář Sparty Peter Vindahl po porážce s Pardubicemi
Pardubičtí fotbalisté slaví výhru na půdě Sparty
Euforie fotbalistů Pardubic po výhře na Letné
Pardubičtí fotbalisté slaví senzační triumf na Letné
Pardubičtí fotbalisté slaví senzační triumf na Letné
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Už jen dvě kola a začne přestávka. Chance Ligu čeká během prvního prosincového víkendu 18. kolo. Netypicky začne už v pátek, kdy se vedoucí Slavia představí na hřišti Teplic. Sparta se v sobotu ve šlágru kola představí v Olomouci, střetnou se tak dva účastníci ligové fáze Konferenční ligy. V neděli pak vše uzavře východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 18. kolo je už v pátek v 16:00.

  • Teplice udržely v minulém kole proti Bohemians (1:0) šesté čisté konto v této sezoně, což je o tři víc než v této fázi minulého ročníku. Dohromady dostaly 23 gólů.
  • Slavia zůstává s Bayernem, Portem, Benfikou a Fenerbahce neporaženými v top 10 evropských ligách. Pražané padli v minulé sezoně poprvé právě s Teplicemi v 19. kole.

  • Dukla má v této ligové sezoně stále jen dvě vítězství (jinak 7 remíz a 8 porážek), což je její nejhorší bilance od sezony 1993/94. Tehdy měla nula výher.
  • Liberec vyhrál čtyři ligové zápasy v řadě a posunul se na 4. místo v tabulce. Tak vysoko se v pokročilé fázi sezony nachází poprvé od 23. kola ročníku 2020/21 (stejné umístění).

  • Boleslavští inkasovali dohromady 38 gólů, což je jejich historické maximum. Napříč top 10 evropskými ligami jsou týmem s nejvíce zápasy, v nichž obdrželi víc než jeden gól (13).
  • Zlín je jediným ligovým týmem v této sezoně, v němž vede v počtu přihrávek gólman. Stanislav Dostál jich zaznamenal celkem 548 v 17 odehraných zápasech.

  • Slovácko odehrálo v této sezoně už 11 zápasů bez vstřeleného gólu, což se stalo poprvé v historii. Zároveň nikdy nedalo tak málo branek, aktuálně jich má 8.
  • Od chvíle, kdy Viktorii převzal trenér Martin Hyský, padlo v jejích ligových zápasech 23 gólů. Víc jich od 18. října bylo k vidění pouze při utkáních Karviné (28).

  • Sigma má i přes výsledek v minulém kole proti Liberci (0:1) o tři porážky méně (4) než v této fázi minulé sezony. Zároveň získala o čtyři body více (27).
  • Sparta má aktuálně 35 bodů, což je stále o dva víc, než získala v této fázi v sezoně 2022/23. Tehdy Brian Priske získal se Spartou první mistrovský titul.

  • Jablonec získal do 10. ligového kola v průměru 2,4 bodu na zápas. Od té doby klesl jeho průměr na pouhých 1,1 bodu. Jde o největší rozdíl mezi všemi týmy.
  • Bohemians zvládli za tři body jen jeden z posledních devíti ligových zápasů a jsou jedním z pěti týmů, které od 10. kola vyhráli jedinkrát (Baník, Dukla, Boleslav a Slovácko).

  • Karviná získala v tomto ročníku už 28 bodů. V této fázi sezony jich nikdy neměla tolik, zároveň pouze pětkrát z deseti ligových sezon jich získala víc po 30 kolech.
  • Baník vyhrál v minulém kole proti Dukle výsledkem 3:1 a vstřelil víc než jeden gól v zápase poprvé od vítězství 2:0 nad Slováckem v 6. kole.

  • Pravá strana Pardubic má defenzivní sílu. Soupeři si přes ni vypracovali jen 29 šancí, což je čtvrtý nejlepší výkon mezi ligovými týmy (Liberec 24, Olomouc, 27 a Sparta 28).
  • Hradec Králové získal v této ligové sezoně 26 bodů, čímž vyrovnal své historické maximum. Zároveň vstřelil suverénně nejvíc gólů v této fázi ročníku (29).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

