Pravděpodobné sestavy: Šance pro Prekopa? Slavia asi bez nemocného Chorého
Už jen dvě kola a začne přestávka. Chance Ligu čeká během prvního prosincového víkendu 18. kolo. Netypicky začne už v pátek, kdy se vedoucí Slavia představí na hřišti Teplic. Sparta se v sobotu ve šlágru kola představí v Olomouci, střetnou se tak dva účastníci ligové fáze Konferenční ligy. V neděli pak vše uzavře východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- Teplice udržely v minulém kole proti Bohemians (1:0) šesté čisté konto v této sezoně, což je o tři víc než v této fázi minulého ročníku. Dohromady dostaly 23 gólů.
- Slavia zůstává s Bayernem, Portem, Benfikou a Fenerbahce neporaženými v top 10 evropských ligách. Pražané padli v minulé sezoně poprvé právě s Teplicemi v 19. kole.
- Dukla má v této ligové sezoně stále jen dvě vítězství (jinak 7 remíz a 8 porážek), což je její nejhorší bilance od sezony 1993/94. Tehdy měla nula výher.
- Liberec vyhrál čtyři ligové zápasy v řadě a posunul se na 4. místo v tabulce. Tak vysoko se v pokročilé fázi sezony nachází poprvé od 23. kola ročníku 2020/21 (stejné umístění).
- Boleslavští inkasovali dohromady 38 gólů, což je jejich historické maximum. Napříč top 10 evropskými ligami jsou týmem s nejvíce zápasy, v nichž obdrželi víc než jeden gól (13).
- Zlín je jediným ligovým týmem v této sezoně, v němž vede v počtu přihrávek gólman. Stanislav Dostál jich zaznamenal celkem 548 v 17 odehraných zápasech.
- Slovácko odehrálo v této sezoně už 11 zápasů bez vstřeleného gólu, což se stalo poprvé v historii. Zároveň nikdy nedalo tak málo branek, aktuálně jich má 8.
- Od chvíle, kdy Viktorii převzal trenér Martin Hyský, padlo v jejích ligových zápasech 23 gólů. Víc jich od 18. října bylo k vidění pouze při utkáních Karviné (28).
- Sigma má i přes výsledek v minulém kole proti Liberci (0:1) o tři porážky méně (4) než v této fázi minulé sezony. Zároveň získala o čtyři body více (27).
- Sparta má aktuálně 35 bodů, což je stále o dva víc, než získala v této fázi v sezoně 2022/23. Tehdy Brian Priske získal se Spartou první mistrovský titul.
- Jablonec získal do 10. ligového kola v průměru 2,4 bodu na zápas. Od té doby klesl jeho průměr na pouhých 1,1 bodu. Jde o největší rozdíl mezi všemi týmy.
- Bohemians zvládli za tři body jen jeden z posledních devíti ligových zápasů a jsou jedním z pěti týmů, které od 10. kola vyhráli jedinkrát (Baník, Dukla, Boleslav a Slovácko).
- Karviná získala v tomto ročníku už 28 bodů. V této fázi sezony jich nikdy neměla tolik, zároveň pouze pětkrát z deseti ligových sezon jich získala víc po 30 kolech.
- Baník vyhrál v minulém kole proti Dukle výsledkem 3:1 a vstřelil víc než jeden gól v zápase poprvé od vítězství 2:0 nad Slováckem v 6. kole.
- Pravá strana Pardubic má defenzivní sílu. Soupeři si přes ni vypracovali jen 29 šancí, což je čtvrtý nejlepší výkon mezi ligovými týmy (Liberec 24, Olomouc, 27 a Sparta 28).
- Hradec Králové získal v této ligové sezoně 26 bodů, čímž vyrovnal své historické maximum. Zároveň vstřelil suverénně nejvíc gólů v této fázi ročníku (29).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu