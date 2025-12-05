SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:2. Strašáka sestřelil Chytil, Prekop hierarchií útočníků neotřásl
Jde to i bez Tomáše Chorého? Na tuto otázku si Slavia snažila odpovědět už v úvodu sezony už během útočníkova dlouhého trestu. Někdy úspěšně, někdy méně. Tomuto tématu kvůli onemocnění hráče čelila i v neoblíbených Teplicích. Odpovědí měl být Erik Prekop, ale ukázaná platí. Opět zářil Mojmír Chytil, který dvěma góly rozhodl o výhře 2:1.
Když se v létě rozlosuje liga a Jindřich Trpišovský vidí v kalendáři prosincový mač v Teplicích, orosí se. To je zkrátka jeden z posledních zápasů, který chcete před závěrem podzimní části hrát. Houževnatý defenzivně založený soupeř, teploty kolem nuly, hřiště často v nehezkém stavu. A také historie. Slavia na Stínadlech nevyhrála třikrát v řadě, téměř na rok přesně zpátky tam dokonce ztratila svou neporazitelnost.
Aby to měl o kousek těžší, dozvěděl se nepříjemnou novinu. Tomáš Chorý, klíčový útočník a talisman červenobílých, musel kvůli nemoci zápas vynechat. Rozehrál se přitom do výtečné formy, v den zápasu přijal ligové ocenění za nejlepšího hráče listopadu. A tak ukazováček trenéra zamířil na Erika Prekopa.
Útočník s cejchem vysněné a drahé posily dosud za „sešívané“ neskóroval a v základní sestavě se objevil v lize poprvé od 13. září. Ale opět neúspěšně. Přitom Slavia i on naskočili do utkání dobře. Ve dvojici s Chytilem si vyhověl, byl ve hře, uhrával množství soubojů, byť se častěji zapojoval hlavou a hrudí. Po krátké sérii sklepávaček slabě zakončil do brankáře Trmala, předtím zase pálil vysoko nad Chytil. Po Prekopově akci pak obalovačka jeho kolegy skončila na břevně.
Už po pětadvaceti minutách si Slavia vytvořila ze hry víc, než při posledních dvou návštěvách. Roli hrál i trávník, který byl oproti minulosti v solidním stavu. Brilantní David Moses mohl zapsat jednu z asistencí sezony, když získal míč, zbavil se kličkou soupeře a poslal lahůdkovou ulicí Prekopa do nájezdu. Jen gólman v cestě! Ale posila z Baníku zazmatkovala, na trpělivého Trmala klička na levou nohu nefungovala a ze stoprocentní šance se stal pokus úplně mimo. Do šatny odešel hráč s číslem 31 se svěšenou hlavou. Prostě další rána do pochroumaného sebevědomí.
A tak vzal na hrb úspěch muž, který byl před několika měsíci ústy slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka postaven do pozice náhradníka. Chytil díky dobrému výběru místa zblízka poslal do sítě Provodův centr a změnil skóre nejen v zápase, ale i v minisouboji s Prekopem. Že je formou o míle před ním, potvrdil, když si později vzal penaltu (kterou ale Slovák vybojoval) a bezpečně proměnil.
„Preky podle mě odehrál dobrý zápas, spolupracovalo se s ním bez problému. Byl jsem určený a věřil jsem, že jí dám. Tak jsem si ji vzal a nikdo nic nenamítal,“ pověděl střelec o tom, zda nezvažoval přenechání kopu trápícímu se kolegovi.
Slavia tak především Chytilovým přispěním překonala svého strašáka z Teplic, byť závěr mocně zdramatizovalo snížení Matyáše Kozáka, a ligu bude bezpečně vést i po víkendu. Další důležitý poznatek? Hierarchie v útoku úřadujícího mistra zůstává naprosto neotřesená.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu