Předplatné

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:2. Strašáka sestřelil Chytil, Prekop hierarchií útočníků neotřásl

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:2. Pražané zvládli předehrávku, dvakrát se trefil Chytil • Zdroj: isportTV
Slávistická radost po výhře v Teplicích
Děkovačka slávistů po vítězství v Teplicích
Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida Mosese
Mojmír Chytil se v Teplicích prosadil i z penalty
Teplický brankář Matouš Trmal po inkasovaném gólu
Po faulu na Lukáše Provoda kopala Slavia penaltu
Gólová radost slávistů v Teplicích
22
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (85)

Jde to i bez Tomáše Chorého? Na tuto otázku si Slavia snažila odpovědět už v úvodu sezony už během útočníkova dlouhého trestu. Někdy úspěšně, někdy méně. Tomuto tématu kvůli onemocnění hráče čelila i v neoblíbených Teplicích. Odpovědí měl být Erik Prekop, ale ukázaná platí. Opět zářil Mojmír Chytil, který dvěma góly rozhodl o výhře 2:1.

Když se v létě rozlosuje liga a Jindřich Trpišovský vidí v kalendáři prosincový mač v Teplicích, orosí se. To je zkrátka jeden z posledních zápasů, který chcete před závěrem podzimní části hrát. Houževnatý defenzivně založený soupeř, teploty kolem nuly, hřiště často v nehezkém stavu. A také historie. Slavia na Stínadlech nevyhrála třikrát v řadě, téměř na rok přesně zpátky tam dokonce ztratila svou neporazitelnost.

Aby to měl o kousek těžší, dozvěděl se nepříjemnou novinu. Tomáš Chorý, klíčový útočník a talisman červenobílých, musel kvůli nemoci zápas vynechat. Rozehrál se přitom do výtečné formy, v den zápasu přijal ligové ocenění za nejlepšího hráče listopadu. A tak ukazováček trenéra zamířil na Erika Prekopa.

Útočník s cejchem vysněné a drahé posily dosud za „sešívané“ neskóroval a v základní sestavě se objevil v lize poprvé od 13. září. Ale opět neúspěšně. Přitom Slavia i on naskočili do utkání dobře. Ve dvojici s Chytilem si vyhověl, byl ve hře, uhrával množství soubojů, byť se častěji zapojoval hlavou a hrudí. Po krátké sérii sklepávaček slabě zakončil do brankáře Trmala, předtím zase pálil vysoko nad Chytil. Po Prekopově akci pak obalovačka jeho kolegy skončila na břevně.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Chytil o míle před Prekopem, který šanci nechytil. Teplice hrozily díky autům i přes Autu

Už po pětadvaceti minutách si Slavia vytvořila ze hry víc, než při posledních dvou návštěvách. Roli hrál i trávník, který byl oproti minulosti v solidním stavu. Brilantní David Moses mohl zapsat jednu z asistencí sezony, když získal míč, zbavil se kličkou soupeře a poslal lahůdkovou ulicí Prekopa do nájezdu. Jen gólman v cestě! Ale posila z Baníku zazmatkovala, na trpělivého Trmala klička na levou nohu nefungovala a ze stoprocentní šance se stal pokus úplně mimo. Do šatny odešel hráč s číslem 31 se svěšenou hlavou. Prostě další rána do pochroumaného sebevědomí.

A tak vzal na hrb úspěch muž, který byl před několika měsíci ústy slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka postaven do pozice náhradníka. Chytil díky dobrému výběru místa zblízka poslal do sítě Provodův centr a změnil skóre nejen v zápase, ale i v minisouboji s Prekopem. Že je formou o míle před ním, potvrdil, když si později vzal penaltu (kterou ale Slovák vybojoval) a bezpečně proměnil.

„Preky podle mě odehrál dobrý zápas, spolupracovalo se s ním bez problému. Byl jsem určený a věřil jsem, že jí dám. Tak jsem si ji vzal a nikdo nic nenamítal,“ pověděl střelec o tom, zda nezvažoval přenechání kopu trápícímu se kolegovi.

Slavia tak především Chytilovým přispěním překonala svého strašáka z Teplic, byť závěr mocně zdramatizovalo snížení Matyáše Kozáka, a ligu bude bezpečně vést i po víkendu. Další důležitý poznatek? Hierarchie v útoku úřadujícího mistra zůstává naprosto neotřesená.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (85)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů