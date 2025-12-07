Držmíšek: Nabídky za Sinjavského přišly, Kadlec řeší odchod. Nový Ďolíček přestupy nebrzdí
Česká fotbalová liga zažívá nebývalý finanční boom a ceny i platy hráčů letí vzhůru. Bohemians se do přestupových přestřelek nezapojili, přesto ulovili jednu z největších posil podzimu – Vlasije Sinjavského, jenž přišel zadarmo a okamžitě se stal hvězdou. „Nabídky přišly, ale zatím nejsou takové, abychom je teď řešili. Je klidně možné, že odejde už v zimě,“ říká sportovní ředitel Bohemians Miroslav Držmíšek. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Příliv nových peněz, tlak majitelů na okamžitý úspěch a bezprecedentní přestupové přetahované změnily prostředí českého fotbalu rychleji než kdy dřív. „Za Bohemku můžu říct jasně: těchto finančních závodů se účastnit nebudeme,“ prohlásil odhodlaně v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport šéf sportovního úseku vršovického celku, který pozici zastává už deset let.
Jak se za tu dobu vaše práce změnila?
„Poslední dva, tři roky je ta změna hodně dynamická. Ale fotbal je pořád jen jeden. V Bohemce jsem sice ´jen´ deset let, ale tuhle práci dělám nějakých třicet, pětatřicet let. A i když si člověk myslí, že už ho nic nepřekvapí, vždycky se něco najde.“
V posledním roce se do českého fotbalu dostalo výrazně víc peněz. Jak moc vás to ovlivňuje?
„Pro fotbal je dobře, že do něj peníze tečou. Tím, že jsem ve fotbale dlouho, tak si nesmírně vážím všech lidí, kteří do něj dávají peníze, ať už to jsou sponzoři, majitelé nebo fanoušci. Pokud dává peníze do klubu majitel – a troufám si říct, že 90 % těch nových peněz teď přichází právě od nových majitelů – je to jeho právo. On rozhoduje, jestli za to postaví stadion nebo tréninkové zázemí, vybuduje akademii, nebo jestli ty peníze „nasype“ do výplat hráčů. Je to čistě jeho rozhodnutí.“
To se v létě stalo hned v několika klubech. Jak se na to díváte?
„Když chce rychlejší sportovní úspěch, většinou to skončí tím, co vidíme: nejjednodušší a nejrychlejší cesta je hráče přeplatit, udělat jim takový komfort, aby k vám šli. Peněz přišlo hodně najednou, takže se strhly tyhle finanční závody. Fotbal je ale takový, že ani to často nestačí. Sám jsem zvědavý, jak dlouho tohle ´šílenství´ bude trvat a kam se to posune. Za Bohemku ale můžu říct jasně: těchto finančních závodů se účastnit nebudeme.“
Řada klubů se ale vydala právě touhle cestou…'
„Zase – je to o cíli majitele. Dnes je vidět, že všichni chtějí hlavně sportovní úspěch, a to ideálně hned. Nikdo nemá chuť čtyři roky budovat, vychovávat vlastní hráče a jít delší a trnitější cestou. Když chcete uspět okamžitě, jdete logicky právě tudy.“
Vy jste se naopak vydali opačnou cestou – spíš investice do rekonstrukce stadionu, zázemí…
„Tím, jak majitelé chtějí okamžitý úspěch, teď prožívají zlaté časy hlavně hráči. Některým z nich se před rokem ani nesnilo, že by mohli mít takové platy, jaké dneska berou. Není na tom nic špatného – kariéra fotbalisty je krátká a jejich přesuny jsou hodně o penězích. Bohemka touhle cestou ale nikdy nešla a nepůjde. U nás platí a bude platit jednoduché pravidlo: poměr výkon-cena. Když chceme hráče, snažíme se mu vytvořit takové podmínky, aby byl spokojený, ale zároveň musí platit, že nám pomůže sportovně. A hlavně nebudeme nesmyslně přebíjet jiné kluby. Nebudeme se o něj prát finančně za každou cenu.“
Jenže ta „cena“ v téhle rovnici byla ještě před dvěma lety výrazně níž a řada klubů vaší velikosti jí posunula jinam. Je kvůli tomu vaše vyjednávací pozice horší?
„Pro mě osobně je to složitější. Pokud máte hráče, který myslí i na svůj fotbalový rozvoj a neřeší jen peníze, dá se s ním jednat. Samozřejmě je spousta hráčů, kteří myslí především na ekonomickou stránku a půjdou tam, kde dostanou o deset, dvacet tisíc víc. Nemám jim to za zlé. Je to logické, takhle funguje celý pracovní trh. Ale moje práce je kvůli tomu složitější.“
Stadion? Na přestupy to vliv nemá
V létě přišli do Bohemians jen čtyři hráči – dva zadarmo po konci smlouvy a dva na hostování. Je to cesta, kterou se chcete ubírat i teď v zimním přestupovém období a dál?
„Jen na okraj, žádný hráč není zadarmo.