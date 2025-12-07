ONLINE: Pardubice - Hradec 0:0. Východočeské derby, Noslin v šanci hlavičkoval nad
Fotbalisté Liberce v 18. kole Chance Ligy přišli na hřišti Dukly o sérii čtyř výher v řadě, díky gólu z 90. minuty alespoň vydřeli bod za remízu 1:1. Mladá Boleslav doma vyhrála 3:1 nad Zlínem, který padl už počtvrté za sebou. Plzeň překvapivě padla 0:3 na hřišti Slovácka, které na poslední místo odsunulo ostravský Baník. Nedělní program odstartoval výhrou Jablonce 1:0 nad Bohemians. Severočeši si pojistili třetí místo do jarní části. Karviná remizovala v derby s Baníkem Ostrava 0:0. Ve druhém derby dnešního dne se Pardubice postaví Hradci Králové. ONLINE přenos ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
Karviná - Baník 0:0
Ve Slezském derby se fanoušci branek nedočkali. Baník remizoval v Karviné 0:0 a má 14 bodů, stejně jako poslední Slovácko a předposlední Dukla. Domácí měli v prvním poločase blíž ke gólu. V dobré šanci selhal Abdallah Gning, tutovku Jana Chytrého zlikvidoval brankář Dominik Holec. Krátkou radost udělal Chacharům patičkou Michal Kohút, ale pomohl si faulem a branka neplatila. Karviná nevyužila selháních tabulkových sousedů a zůstává šestá.
Jablonec - Bohemians 1:0
Jablonec porazil Bohemians 1:0 a pojistil si třetí místo, na kterém vydrží až do jarní části. Výhru domácích zařídil svým osmým gólem v sezoně Jan Chramosta v nastavení prvního poločasu. Zápas se nesl ve znamení neuznaných branek. VAR zrušil kvůli ofsajdu branku hostujícího Adama Kadlece, která by poslala „klokany“ do vedení. Ve druhém poločase neplatil gól Alexise Alegueho kvůli postavení Lamina Jawa před brankářem Michalem Reichlem. Na druhou Spartu ztrácí Severočeši dva body.
Dukla - Liberec 1:1
Dukla v duelu proti Liberci chtěla ze spodku tabulky poskočit výš, byla blízko ke třem bodům, ale v závěru utkání ji radost sebral lotyšský forvard Raimonds Krollis. Kdyby Pražané uspěli s plným bodovým ziskem, přerušili by tak vítěznou čtyřzápasovou sérii Severočechů, kteří se mohlli dotáhnout na třetí Jablonec.
Ml. Boleslav - Zlín 3:1
V Mladé Boleslavi byly k vidění čtyři gólové zásahy, všechny padly už v prvních 45 minutách. Před Středočechy byl náročný úkol. Klub z města automobilů se totiž chtěl odlepit z předposledního místa tabulky. Proti Zlínu se mu to povedlo, když si dvougólové vedení dokázali pohlídat ve druhé půli a brát veledůležité tři body.
Slovácko - Plzeň 3:0
Překvapení. Tak by se dalo pojmenovat utkání, ve kterém podceňované Slovácko v roli outsidera s přehledem dokázalo vynulovat a porazit Plzeň. Svěřenci Martina Hyského šli po prvním poločase do kabin už za stavu 0:2, když těsně před jeho koncem zasadil druhý úder Viktorii Slovák Patrik Blahút. V 68. minutě potvrdil vítězství domácích Vlastimil Daníček. Úvodní gól měl na svědomí bývalý hráč Západočechů Milan Petržela, který ho kvůli úctě k bývalému zaměstnavateli neslavil.
Olomouc - Sparta 0:1
Pražané výhrou na Andrově stadionu částečně odčinili porážku s Pardubicemi v minulém duelu nejvyšší soutěže a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. Souboj dvou účastníků Konferenční ligy rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani. Sigma poprvé v sezoně nejvyšší soutěže prohrála doma a v neúplné tabulce zůstala sedmá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu