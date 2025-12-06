Předplatné

SESTŘIHY: Slovácko šokovalo Plzeň, Slovan přišel o vítěznou sérii. Boleslav - Zlín 3:1

Fotbalisté Slovácka oslavují senzační vítězství nad Plzní
Fotbalisté Slovácka oslavují senzační vítězství nad PlzníZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Zápas mezi pražskou Duklou a Libercem
Plzeňský záložník Lukáš Červ hlavičku balon vedle veterána Slovácka Milana Petržely
Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu v utkání proti Zlínu
Hráči Dukly Praha se radují z gólu v utkání proti Liberci
Kapitán Plzně Matěj Vydra se chystá zpracovat míč vedle Milana Rundiče ze Slovácka
Vlastimil Daníček oslavuje vítězství Slovácka nad Plzní
25
Fotbalisté Liberce v 18. kole Chance Ligy přišli na hřišti Dukly o sérii čtyř výher v řadě, díky gólu z 90. minuty alespoň vydřeli bod za remízu 1:1. Mladá Boleslav doma vyhrála 3:1 nad Zlínem, který padl už počtvrté za sebou. Plzeň překvapivě padla 0:3 na hřišti Slovácka, které na poslední místo odsunulo ostravský Baník.

Dukla - Liberec 1:1

Dukla v duelu proti Liberci chtěla ze spodku tabulky poskočit výš, byla blízko ke třem bodům, ale v závěru utkání ji radost sebral lotyšský forvard Raimonds Krollis. Kdyby Pražané uspěli s plným bodovým ziskem, přerušili by tak vítěznou čtyřzápasovou sérii Severočechů, kteří se mohlli dotáhnout na třetí Jablonec.

SESTŘIH: Dukla - Liberec 1:1. Pražané přerušili vítěznou sérii Slovanu • iSport.cz

Ml. Boleslav - Zlín 3:1

V Mladé Boleslavi byly k vidění čtyři gólové zásahy, všechny padly už v prvních 45 minutách. Před Středočechy byl náročný úkol. Klub z města automobilů se totiž chtěl odlepit z předposledního místa tabulky. Proti Zlínu se mu to povedlo, když si dvougólové vedení dokázali pohlídat ve druhé půli a brát veledůležité tři body.

SESTŘIH: Ml. Boleslav - Zlín 3:1. První poločas rozhodl o důležité výhře Středočechů • iSport.cz

Slovácko - Plzeň 3:0

Překvapení. Tak by se dalo pojmenovat utkání, ve kterém podceňované Slovácko v roli outsidera celkem s přehledem dokázalo vynulovat a porazit Plzeň. Svěřenci Martina Hyského šli po prvním poločase do kabin už za stavu 0:2, kdy těsně před jeho koncem zasadil druhý úder Viktorii Slovák Patrik Blahút. V 68. minutě potvrdil vítězství domácích Vlastimil Daníček. Úvodní gól měl na svědomí bývalý hráč Západočechů Milan Petržela, který ho k úctě k bývalému zaměstnavateli neslavil.

SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 3:0. Skuhravý překvapivě jasně vyzrál na Hyského • iSport.cz

Olomouc - Sparta 0:1

Pražané výhrou na Andrově stadionu částečně odčinili porážku s Pardubicemi v minulém duelu nejvyšší soutěže a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. Souboj dvou účastníků Konferenční ligy rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani. Sigma poprvé v sezoně nejvyšší soutěže prohrála doma a v neúplné tabulce zůstala sedmá.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta 0:1. Vydřená výhra, Pražany zachránil Rrahmani • iSport.cz

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
11Detail
LIVE
31Detail
LIVE
30Detail
LIVE
01Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

