SESTŘIHY: Slovácko šokovalo Plzeň, Slovan přišel o vítěznou sérii. Boleslav - Zlín 3:1
Fotbalisté Liberce v 18. kole Chance Ligy přišli na hřišti Dukly o sérii čtyř výher v řadě, díky gólu z 90. minuty alespoň vydřeli bod za remízu 1:1. Mladá Boleslav doma vyhrála 3:1 nad Zlínem, který padl už počtvrté za sebou. Plzeň překvapivě padla 0:3 na hřišti Slovácka, které na poslední místo odsunulo ostravský Baník.
Dukla - Liberec 1:1
Dukla v duelu proti Liberci chtěla ze spodku tabulky poskočit výš, byla blízko ke třem bodům, ale v závěru utkání ji radost sebral lotyšský forvard Raimonds Krollis. Kdyby Pražané uspěli s plným bodovým ziskem, přerušili by tak vítěznou čtyřzápasovou sérii Severočechů, kteří se mohlli dotáhnout na třetí Jablonec.
Ml. Boleslav - Zlín 3:1
V Mladé Boleslavi byly k vidění čtyři gólové zásahy, všechny padly už v prvních 45 minutách. Před Středočechy byl náročný úkol. Klub z města automobilů se totiž chtěl odlepit z předposledního místa tabulky. Proti Zlínu se mu to povedlo, když si dvougólové vedení dokázali pohlídat ve druhé půli a brát veledůležité tři body.
Slovácko - Plzeň 3:0
Překvapení. Tak by se dalo pojmenovat utkání, ve kterém podceňované Slovácko v roli outsidera celkem s přehledem dokázalo vynulovat a porazit Plzeň. Svěřenci Martina Hyského šli po prvním poločase do kabin už za stavu 0:2, kdy těsně před jeho koncem zasadil druhý úder Viktorii Slovák Patrik Blahút. V 68. minutě potvrdil vítězství domácích Vlastimil Daníček. Úvodní gól měl na svědomí bývalý hráč Západočechů Milan Petržela, který ho k úctě k bývalému zaměstnavateli neslavil.
Olomouc - Sparta 0:1
Pražané výhrou na Andrově stadionu částečně odčinili porážku s Pardubicemi v minulém duelu nejvyšší soutěže a z druhého místa tabulky nadále ztrácejí pět bodů na vedoucí Slavii. Souboj dvou účastníků Konferenční ligy rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani. Sigma poprvé v sezoně nejvyšší soutěže prohrála doma a v neúplné tabulce zůstala sedmá.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu