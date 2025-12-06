Předplatné

Mikuláš na Hané: návrat fanoušků, potlesk pro Klimenta. Spartu a Vindahla zachránil VAR

Mikuláš na Hané: návrat fanoušků, potlesk pro Klimenta. Spartu a Vindahla zachránil VAR • Zdroj: iSport.cz
Albion Rrahmani v závěru utkání v Olomouci zachraňuje Spartě výhru
Sparťanští beci Pavle Kadeřábek (vpravo) a Santiago Eneme si hlídají olomouckého útočníka Jana Klimenta
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
Chance Liga
Když spolu hrály fotbalisté Olomouce se Spartou na Andrově stadionu naposledy, byla z toho pohárová trofej pro Sigmu. Ano, finále MOL Cupu tehdy ovládli Hanáci. O sedm měsíců později, tentokrát už opět pod vedením kouče Briana Priskeho, všechny body na Moravě sebrali Letenští (1:0). „Ale výpadků tam v její hře bylo hodně, včetně Petera Vindahla..." shodují se redaktoři deníku Sport Jiří Fejgl a Michal Kvasnica, kteří šlágr 18. kola sledovali společně na tribuně, ve videoblogu.

  • Jak zápasy s ACS vnímají fanoušci Sigmy?

  • Co pro příznivce Olomouce znamená obroda celého klubu?

  • A jak utkání zhodnotili oba trenéři a Pavel Kadeřábek?

Video blog si můžete také pustit na liganaruby.com.

