Upřímný Červ o hře Plzně: Absolutní chaos! Hrozný. Čekal Slovácko bez útočníka

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 3:0. Daníček na hrotu řídil překvapivou výhru • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Slovácka oslavují další trefu proti Plzni
Kapitán Plzně Matěj Vydra se chystá zpracovat míč vedle Milana Rundiče ze Slovácka
Andrej Stojčevski ze Slovácka a plzeňský bek Amar Memič se snaží hlavičkovat míč
Cheick Souaré se pokouší držet dál od míče Andreje Stojčevskiho ze Slovácka
Vlastimil Daníček s parťáky ze Slovácka oslavuje trefu společně s fanoušky
Tomáš Ladra z Plzně v souboji se slováckým záložníkem Danielem Tetourem
Fotbalisté Slovácka oslavují gól proti Plzni
Michal Koštuřík
Chance Liga
Po šokující porážce 0:3 na Slovácku byl Lukáš Červ ohledně výkonu fotbalistů Plzně ve druhém poločase zcela otevřený. „Z naší strany to byl absolutní chaos,“ uvedl plzeňský záložník, jenž s Viktorií ztratil body s celkem z Uherského Hradiště i podruhé v sezoně. Poprvé se na západě Čech zrodila remíza 1:1.

Trenér Slovácka přiznal, že vás chtěli nasazením Vlastimila Daníčka na hrot „zavřít“ při tvorbě útočných akcí. Všímal jste si toho?
„Jo. On začínal presovat ode mě, a když se naposouvali, pokračoval na stopera. Ale jsme mužstvo, které by si s tím mělo poradit líp. Zápasu dal ráz první gól. Kdybychom proměnili šance před tím, asi by to vypadalo jinak. Ale to je ´asi´ a ´kdyby´ a na to se fotbal nehraje.“

Čekalo se, že ve druhé půli to pořádně rozbalíte. Jenže žádná velká šance už nepřišla. Proč?
„V prvním poločase jsme měli dobrých třicet minut, neproměnili jsme dvě velké šance. Po vlastních chybách jsme dostali dva debilní góly. Říkali jsme si, že musíme být v klidu, pořád před námi bylo padesát minut. Já osobně jsem věřil, že máme na to je potrápit. Ale potom to byl od nás absolutní chaos. Hrozný.“

Je soupeř jiný než za éry Jana Kameníka?
„Určitě. Rozdíl je markantní. Ale to jsme si předem říkali, připravovali se na to. Věděli jsme, že hrají o záchranu a budou fárat. V tom jsme se jim potřebovali vyrovnat a nevyrovnali jsme se. V tomto byli oni lepší. Potrestali naše dvě chyby a to jim stačilo. Prohráli jsme 0:3 a to je špatné. Doma jsme se Slováckem dostali vyrovnávací gól v 95. minutě z penalty a tady tři. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří přijeli z Plzně. Bylo jich hodně. Klobouček. Ale my jsme se jim vůbec neodvděčili.“

Když jste viděl soupisku domácích, říkal jste si, kde má útočníka?
„Přesně tak. Mysleli jsme si, že budou hrát bez něho. Když se na to podívám zpětně, asi to byl dobrý tah. Uhrával i balony ve vzduchu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

