Upřímný Červ o hře Plzně: Absolutní chaos! Hrozný. Čekal Slovácko bez útočníka
Po šokující porážce 0:3 na Slovácku byl Lukáš Červ ohledně výkonu fotbalistů Plzně ve druhém poločase zcela otevřený. „Z naší strany to byl absolutní chaos,“ uvedl plzeňský záložník, jenž s Viktorií ztratil body s celkem z Uherského Hradiště i podruhé v sezoně. Poprvé se na západě Čech zrodila remíza 1:1.
Trenér Slovácka přiznal, že vás chtěli nasazením Vlastimila Daníčka na hrot „zavřít“ při tvorbě útočných akcí. Všímal jste si toho?
„Jo. On začínal presovat ode mě, a když se naposouvali, pokračoval na stopera. Ale jsme mužstvo, které by si s tím mělo poradit líp. Zápasu dal ráz první gól. Kdybychom proměnili šance před tím, asi by to vypadalo jinak. Ale to je ´asi´ a ´kdyby´ a na to se fotbal nehraje.“
Čekalo se, že ve druhé půli to pořádně rozbalíte. Jenže žádná velká šance už nepřišla. Proč?
„V prvním poločase jsme měli dobrých třicet minut, neproměnili jsme dvě velké šance. Po vlastních chybách jsme dostali dva debilní góly. Říkali jsme si, že musíme být v klidu, pořád před námi bylo padesát minut. Já osobně jsem věřil, že máme na to je potrápit. Ale potom to byl od nás absolutní chaos. Hrozný.“
Je soupeř jiný než za éry Jana Kameníka?
„Určitě. Rozdíl je markantní. Ale to jsme si předem říkali, připravovali se na to. Věděli jsme, že hrají o záchranu a budou fárat. V tom jsme se jim potřebovali vyrovnat a nevyrovnali jsme se. V tomto byli oni lepší. Potrestali naše dvě chyby a to jim stačilo. Prohráli jsme 0:3 a to je špatné. Doma jsme se Slováckem dostali vyrovnávací gól v 95. minutě z penalty a tady tři. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří přijeli z Plzně. Bylo jich hodně. Klobouček. Ale my jsme se jim vůbec neodvděčili.“
Když jste viděl soupisku domácích, říkal jste si, kde má útočníka?
„Přesně tak. Mysleli jsme si, že budou hrát bez něho. Když se na to podívám zpětně, asi to byl dobrý tah. Uhrával i balony ve vzduchu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu