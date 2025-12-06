Předplatné

Nahecovala ho hádka s Preciadem? Tulák Rrahmani podruhé v týdnu spasil Spartu

Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem HaraslínemZdroj: Michal Beranek / Sport
Albion Rrahmani v závěru utkání v Olomouci zachraňuje Spartě výhru
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Patrik Vydra ze Sparty během zápasu v Olomouci
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Útočník Olomouce Jáchym Šíp padá po střetu se sparťany
24
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (13)

Ne, nebylo to jeho utkání, spíše se po place toulal. Jenže nakonec byl za hrdinu. Stejně jako ve středu, kdy rozhodl pohárové utkání na stadionu Artisu Brno (2:1). Albion Rrahmani dvakrát v týdnu spasil Spartu v posledních minutách, v sobotním ligovém duelu v Olomouci (1:0) rozhodl po skvostném pasu do kapsy od střídajícího Johna Mercada.

Do konce zbývalo nějakých sedm, osm minut, když se na pravé straně hřiště, naproti od hlavní tribuny udála poměrně symbolická záležitost. Ostře se do sebe pustili dva sparťané, hádku ani neskrývali, pustili ji do světa.

Angelo Preciado kombinoval v obraně s Patrikem Vydrou, pak chtěl poslat míč tak nějak klasicky po lajně do ofenzivního prostoru. Jenže tam nikdo nebyl, Olomoučtí balon sebrali. Ekvádorec se pustil do Albiona Rrahmaniho, který měl podle něj seběhnout ze středu útoku k postranní čáře.

Ano, to bývá úkol pro forvarda, na druhou stranu v těch místech se pohyboval Garang Kuol, s nímž mohl Preciado kooperovat. Neudělal to, proto vznikla chyba. Rrahmani rozhazoval rukama, Preciado mu emotivně odpovídal.

I ta chvíle demonstrovala, že rudí nejsou v nejlepším rozpoložení.

Článek pokračuje pod infografikou.

Jenže do něj je možná zase posunul Rrahmani. V 88. minutě ve skluzu proměnil vskutku skvostný centr Johna Mercada, mimochodem Preciadova krajana. Sudí (samozřejmě) zkoumali, zda nešlo o ofsajd, v Kosovanův prospěch nakonec hrálo skoro nicotných pět centimetrů. Vzadu podle všeho zůstal Matěj Hadaš.

Sparta brala díky gólu tři body, drží se pět bodů za Slavií. Rrahmani ji zachránil podruhé v týdnu, ve středu rozsekl z penalty pohárový střet v Brně - a zrovna tak v posledních chvílích utkání. Přitom předtím neskóroval od derby, které se hrálo 5. října.

Nyní Sparta střelecky drží podobně jako na začátku ročníku.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (13)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů