Nahecovala ho hádka s Preciadem? Tulák Rrahmani podruhé v týdnu spasil Spartu
Ne, nebylo to jeho utkání, spíše se po place toulal. Jenže nakonec byl za hrdinu. Stejně jako ve středu, kdy rozhodl pohárové utkání na stadionu Artisu Brno (2:1). Albion Rrahmani dvakrát v týdnu spasil Spartu v posledních minutách, v sobotním ligovém duelu v Olomouci (1:0) rozhodl po skvostném pasu do kapsy od střídajícího Johna Mercada.
Do konce zbývalo nějakých sedm, osm minut, když se na pravé straně hřiště, naproti od hlavní tribuny udála poměrně symbolická záležitost. Ostře se do sebe pustili dva sparťané, hádku ani neskrývali, pustili ji do světa.
Angelo Preciado kombinoval v obraně s Patrikem Vydrou, pak chtěl poslat míč tak nějak klasicky po lajně do ofenzivního prostoru. Jenže tam nikdo nebyl, Olomoučtí balon sebrali. Ekvádorec se pustil do Albiona Rrahmaniho, který měl podle něj seběhnout ze středu útoku k postranní čáře.
Ano, to bývá úkol pro forvarda, na druhou stranu v těch místech se pohyboval Garang Kuol, s nímž mohl Preciado kooperovat. Neudělal to, proto vznikla chyba. Rrahmani rozhazoval rukama, Preciado mu emotivně odpovídal.
I ta chvíle demonstrovala, že rudí nejsou v nejlepším rozpoložení.
Článek pokračuje pod infografikou.
Jenže do něj je možná zase posunul Rrahmani. V 88. minutě ve skluzu proměnil vskutku skvostný centr Johna Mercada, mimochodem Preciadova krajana. Sudí (samozřejmě) zkoumali, zda nešlo o ofsajd, v Kosovanův prospěch nakonec hrálo skoro nicotných pět centimetrů. Vzadu podle všeho zůstal Matěj Hadaš.
Sparta brala díky gólu tři body, drží se pět bodů za Slavií. Rrahmani ji zachránil podruhé v týdnu, ve středu rozsekl z penalty pohárový střet v Brně - a zrovna tak v posledních chvílích utkání. Přitom předtím neskóroval od derby, které se hrálo 5. října.
Nyní Sparta střelecky drží podobně jako na začátku ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu