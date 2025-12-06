„Magor“ v útoku. Kouč mi řekl, že když nedám gól, končím, usmál se Daníček
Do soboty nikdy nehrál v útoku. Když si při tréninku na velký zápas Slovácka s Plzní (3:0) stoupnul Vlastimil Daníček (34) dopředu, všichni koukali. „Co ty děláš vedle mě?!,“ houknul na něj křídelník Milan Petržela. Pozoruhodný tah trenéra Romana Skuhravého vzbudil údiv a nakonec aplaus. Defenzivní záložník či stoper zapsal bilanci 1+1 a stal se hrdinou vítězného týmu. „Teď už mě nepřekvapí snad nic,“ zasmál se.
S přibývajícím věkem se hráči vesměs stahují v sestavě níž. Stejný případ byl Vlastimil Daníček, jenž po třicítce stále častěji zaskakoval v roli středního obránce. Tam byl pro mužstvo nejplatnější. Najednou se však objevil na hrotu! A rovnou proti nadupané Plzni. Šok. „Trenér říkal, že potřebuje mít vpředu nějakého magora,“ vyprávěl Milan Petržela, autor první branky. „Hrál výborně. Nebo aspoň splnil, co se od něho očekávalo. Běhal, nabízel se, byl nepříjemný v soubojích, dal gól a na další nahrál. Klobouk dolů. Na tom postu nikdy nehrál, měl to těžké.“
Od Skuhravého to byl každopádně risk, troufalost. Jenže nový kouč Slovácka evidentně věděl, co dělá. Daníčkovi svůj záměr oznámil hned v pondělí ráno, po prohraném utkání na Slavii. Zkušený záložník přijel do Uherského Hradiště o něco dříve a trenér ho hned odchytil. Sdělil mu svou myšlenku pro bitvu s Viktorií. Následně došlo k nácviku, při němž si Skuhravý potvrdil, že jeho úmysl má perspektivu.
Přímo v zápase to Daníček jako vždy odjezdil. A přidal i fotbalovost. Jeho přihrávka levou šajtlí na skórujícího Patrika Blahúta byla nejhezčím momentem partie. Navíc pak přidal i šťastný gól hlavou. Musel ho dát. Trenér mu totiž nařídil, že když se netrefí, končí. „Je to pravda,“ potvrdil s úsměvem jeden z největších srdcařů historie klubu.
Je jasné, že v některých herních situacích si nebyl jistý. Hra zády k bráně byla pro něj něco nového. Je zvyklý mít útočníka před sebou a posouvat míče směrem k němu. Najednou musel vnímat spíš parťáky po krajích, primárně Marka Havlíka a Milana Petrželu. „Nebo při ofenzivních autech jsem vůbec nevěděl, kde mám stát,“ popisoval. Od trenéra se nicméně podrobné instrukce nedozvěděl. „V pátek mi řekl, ať už se ho na nic neptám. Že tam prostě v sobotu hraju a tečka. Prý mě to bude bavit. A měl pravdu.“
Podle Skuhravého slov se elitní penaltový exekutor na novou zkušenost těšil. „Moc,“ potvrdil Daníček, jenž se při hře bez míče snažil eliminovat rozehrávku přes reprezentanta Lukáše Červa ve střední zálohy. Měl ho „zavřít“ a zároveň tlačit na stopery Václava Jemelku se Sampsonem Dwehem. „Jako útočník se ale necítím,“ přiznal po úspěšném záskoku na špici sestavy. Nějaké „fígle“ mu poradil kolega Michael Krmenčík, před nímž dostal přednost.
Hlavně proto, že je dříč, chodí po hlavě do soubojů, důsledně brání a nevypustí na hřišti ani centimetr. Kouč věděl, že jeho tým čeká válka, střet s velkým týmem. Podle toho složil elitní jedenáctku. „Krmy je lajdák,“ pousmál se Skuhravý. Přesto bylo absolutní překvapení, že šel do útoku od první minuty Daníček.
„Přes týden jsem si samozřejmě vyslechl hromadu vtípků,“ nezapíral. „Říkal jsem, že tam nejdu jako typická devítka. Měl jsem za úkol nabírat Červa,“ vysvětlil. Pocitově vnímal, že se naběhal víc než v obraně či ve středové řadě. „Bylo to hodně náročné.“ Po svém zásahu propadl euforii, skočil až skoro mezi fanoušky na tribunu za brankou. „Dlouho jsem nedal gól, navíc ze hry. A hrozně dlouho jsem nevyhrál zápas, ve kterém jsem byl v ten moment na hřišti. Proti Zlínu jsem byl vykartovaný, a když jsme otáčeli s Teplicemi, šel jsem dolů za nepříznivého stavu. Tohle všechno mě hnalo, abychom to proti Plzni zvládli.“
Útočné trio Havlík-Daníček-Petržela fantastickou rychlou akcí obstaralo třetí gól pro Blahúta, který rozhodl o zkáze favorita. Výsledek 3:0 je pro celek ze dna tabulky jako ze snu. „Ale do ofenzivy ještě máme velké rezervy. Tam je po nás vyžadováno něco jiného. Není velký prostor na slavení,“ zůstal Daníček na zemi. Náročný kouč po svých svěřencích dupat nepřestane. „Nenechá nás dýchat ani na sekundu. Pořád nám říká, ať nad fotbalem přemýšlíme i doma. Tlak od trenéra je velký. Tak je to správně,“ soudil nový (ne)útočník.
Osobně nepočítá s tím, že z něj bude hroťák na delší dobu. Nejspíš bude jako ceněný univerzál opět rotovat sestavou. Jen do brány by si nestoupl. „Neumím skákat doprava,“ zdůvodnil to. Milan Heča se o místo bát nemusí…
