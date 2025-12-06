Předplatné

Kadeřábek: Co je to vlastně kvalita, o které se u nás mluví? Pro mě je to bojovnost

Michal Kvasnica
Chance Liga
Stejně jako v osmifinále EURO 2020 proti Nizozemcům nastoupil Pavel Kadeřábek na levé straně sestavy i v Olomouci. A znovu to byl záskok povedený. „V pohodě...“ usmíval se zkušený obránce po výhře fotbalistů Sparty 1:0. Zařídil ji Kadeřábkův žolík John Mercado parádním centrem „do kapsy“ na skórujícího Albiona Rrahmaniho.

Potřebovali jste takhle vydřenou výhru?
„Potřebujeme jakoukoli výhru, ale taková výhra v posledních minutách samozřejmě strašně chutná. Myslím však, že jsme si ji zasloužili. Vstoupili jsme do zápasu dobře, byla tam mentalita. Od ní by se měl odvíjet každý zápas, ale nechtěl bych ji vyzdvihovat. Musíme to ukazovat v každém zápase, není to něco, za co bychom se měli chválit. Takhle musí být nastavený každý pokaždé, potom budeme odměněni takovým gólem v poslední minutě. Je to samozřejmost, ne něco na pochvalu.“

A právě to nastavení jste si po Pardubicích vyčítali nejvíc?
„Samozřejmě, ten zápas se nám nepovedl, nevstoupili jsme dobře. Prohráváte 0:2, už se to s vámi veze. I s Pardubicemi je to těžký. Snažíme se na to upozorňovat každý zápas, ale podle mě by to nemělo být něco speciálního. Takhle musíme být nastavení pořád a pak do toho přidat nadstavbu. Ne naopak. Nefunguje to tak, že si jdete jen zahrát fotbal. V dnešním fotbale už vůbec ne, navíc česká liga se strašně posunula.“

Jaké teda bylo pondělí po prohře?
„Nejsem fanoušek toho, aby tým po prohře padl do nějaké deprese. Ano, prohráli jsme, ale pondělí byl další den a my už se museli připravovat na další zápas. Museli jsme si to vyhodnotit, měli jsme týmovou poradu s trenéry i sami mezi hráči, kde jsme si pár věcí vyjasnili. Potom už se to nějak ukázalo. Víte, co je to vlastně kvalita, o které u nás každý mluví a omílá se, že ji máme? Kvalitu na balonu? Kvalitu v zakončení? Pro někoho ano. Pro mě je kvalita spíš ta bojovnost, kterou jsme předvedli v Olomouci. To, že všech jedenáct hráčů brání a chodí pod balon. Tohle je pro mě ta kvalita, kterou musíme ukazovat pokaždé.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Byl jste v těch interních debatách hodně hlasitý jako jeden z kapitánů?
„Ne, to vůbec. Naopak. Já jsem řekl tak jednu nebo dvě věty. Když někomu můžu něco říct a poradit, tak to udělám, ale nejsem ten, co by si bral sám slovo. To mi není vlastní. Kdybych to dělal, nebylo by to přirozené. Předal jsem týmu ty věci o kvalitě a nastavení, které jsem vám řekl tady.“

Nějakou dobu se hodně řešilo, že byste mohl hrát vlevo. Tak jaké to bylo?
„V pohodě, je to krajní obránce. Člověk to má sice přes nohu, ale párkrát už jsem tam hrál. Když se mě zeptáte, jestli tam chci hrát, nikdy neřeknu ne. Vždycky má přednost to, že chci hrát. A je mi jedno, na jaké pozici. Jsem tady od toho, abych plnil to, co chce po nás trenér. Tak jsem byl nastavený.“

Cítil jste se tam líp než na stoperovi ve trojce?
„Krajní bek je moje pozice, pro mě bylo hlavní splnit si to do defenzivy. A ta pracovala dneska velmi slušně. Dopředu jsem se snažil podporovat Šula, dal jsem tam dva centry. Do každého zápasu jdu s tím, abych odvedl nějaký svůj standard, abych dal týmu mentalitu. A ta dneska byla výborná, takový mind set se mi líbil.“

A jak se vám líbil Mercadův gólový centr z vaší levé strany?
„Krásný! Všichni jsme na něj u lavičky řvali, ať to zkusí jeden na jednoho, protože všichni víme, že je rychlostně vybavený. Dal tam krásný centr a Albion byl na první tyči, kde má být. Takhle to trénujeme. Viděl jsem po zápase kalibrovanou čáru... (úsměv) Řekl bych to asi tak, že si člověk může vybrat, jestli to ofsajd je, nebo není. Tentokrát se štěstíčko přiklonilo k nám, ale šli jsme si za tím.“

01

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

