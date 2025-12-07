Sparťanský triumf v Olomouci: spor o penaltu i vítěz nalevo. A jaké bylo pondělí?
Dvě situace, které řešil VAR, podezřelý zákrok na unikajícího domácího útočníka Jáchyma Šípa, ale také nezvyklé místo, na němž naskočil matador Pavel Kadeřábek. Souboj Sigmy se Spartou (0:1), který hosté rozsekli gólem v 88. minutě, nebyl žádná velká fotbalová jízda, přesto nescházely emoce, vzrušení. Co se na Andrově stadionu, kam dorazilo přes deset tisíc lidí, událo?
Ofsajd ano i ne
Šlo o zásadní momenty očekávaného utkání. Na Andrově stadionu padly dvě branky, každý tým se trefil jednou. Přesto vítězství brala Sparta, gól Sigmy totiž nebyl uznán.
V první půli po rohu hrubě chyboval Peter Vindahl, po čemž se zblízka prosadil Filip Slavíček. Zasáhlo však video, olomoucký obránce byl v ofsajdu. Za ním totiž zůstal už jen jeden ze sparťanů, také gólman Vindahl byl dál od čáry než střelec.
Druhá chvíle nastala v 88. minutě. John Mercado poslal z levé strany ostrý centr takzvaně do kapsy a Albion Rrahmani skóroval. Opět se řešilo, zda nešlo o nedovolenou pozici, Kosovan však nakonec v ofsajdu nebyl. Rozhodlo pět centimetrů…
Kadeřábek: vítěz nalevo
Byl v základní sestavě - a Sparta opět zvítězila. Pavel Kadeřábek ještě jako člen startovací jedenáctky nepoznal po návratu z Německa prohru. V Olomouci si však poprvé na významnou porci minut vyzkoušel post levého wingbeka.
„V pohodě, je to krajní obránce. Člověk to má sice přes nohu, ale párkrát už jsem tam hrál. Když se mě zeptáte, jestli tam chci hrát, nikdy neřeknu ne. Vždycky má přednost to, že chci hrát. A je mi jedno, na jaké pozici. Jsem tady od toho, abych plnil to, co chce po nás trenér. Tak jsem byl nastavený,“ vykládal.
Do hry šel kvůli karetní absenci Matěje Ryneše. Především si plnil defenzivní práci, dostal se také ke dvěma centrům, po jednom nebezpečně hlavičkoval Garang Kuol. Kadeřábek roli zvládl.
Jaké bylo pondělí?
Minulou neděli prožila Sparta zpropadený večer. Doma padla ostudně s Pardubicemi 2:4, byl to šok. Slavia se jí odtrhla na prvním místě ligové tabulky na poměrně výrazných pět bodů.
Na Letné (i na Strahově) bylo potřeba zareagovat. „Nejsem fanoušek toho, aby tým po prohře padl do nějaké deprese. Ano, prohráli jsme, ale pondělí byl další den a my už se museli připravovat na další zápas,“ povídal Pavel Kadeřábek. „Já jsem řekl snad dvě věty. Pořád se omílá, co je vlastně kvalita, zakončení, technika. Pro mě je kvalita spíš bojovnost, kterou jsme předvedli v Olomouci,“ doplnil.
Kouč Brian Priske byl potěšen, že se o nápravu postaral i sám tým. „Nebylo to jen o mítincích se mnou, ale také hráči si to mezi sebou vyříkávali. Je důležité, že dovedou převzít odpovědnost za to, jak se daří, jaká je jeho vnitřní kultura,“ prozradil.
Šíp znovu smolařem
Proti Slavii byl v 88. minutě u zákroku brankáře Jakuba Markoviče, který byl nejdřív posouzený jako penaltový, aby ho vzápětí VAR opravil. Sigma penaltu nekopala, Jáchym Šíp nechápal. Nyní levé křídlo Olomouce zažilo podobné pocity, proti Spartě ho na hranici vápna v 56. minutě za bezgólového stavu zastavil Patrik Vydra. A také proti druhému pražskému „S“ byl verdikt z pohledu domácích smutný.
Trenér Tomáš Janotka však nesouhlasil: „Můj osobní názor je, že došlo k faulu, protože z vlastní zkušenosti vím, že když běžíte v plném sprintu a někdo vás brnkne do nohy, jako Vydra brnknul Jáchyma, nejde to ustát,“ hodnotil.
„Jáchymovi nemám u obou situací co vytknout, jsem strašně rád, že začal využívat svou rychlost a přímočarost. Fakt když tam jdete v plné rychlosti, stačí jen zatáhnout za rameno, vytočí vás to a uděláte vývrtku. Ve sprintu je schopný atakovat rychlost 34 nebo 35 kilometrů. Neříkám, že zrovna takhle rychle běžel tentokrát, ale když vás někdo rozhodí, tak to prostě nejde ustát. Je to otázka posouzení,“ dodal kouč Sigmy.
Malý záskok zvládl
Hanákům vypadli ze stoperů Abdoulaye Sylla i Tomáš Huk, proto došlo na Matúše Malého. Slovenský chasník nastoupil v základní sestavě v lize vůbec poprvé od začátku, jediná jeho zkušenost s českou nejvyšší soutěží byla ta listopadová, když na Dukle nastoupil na druhý poločas. Křest ohněm letní posila z Ružomberku zvládla a napravila tak dojem z pohárového vypadnutí s divizními Novými Sady. Tenkrát hrál Malý za áčko Olomouce vůbec poprvé.
„Lepší zápas jsem asi nemohl ani chytit. Před skvělým domácím publikem a ještě proti takovému soupeři. Těšil jsem se, že přijde šance. Škoda, že jsme neuhráli nulu, ale časem to bude lepší,“ popisoval dojmy čtyřiadvacetiletý stoper.
Popravdě se čekalo, že jej s Janem Králem Albion Rrahmani zaměstná více, nicméně domácí dobře bránili. Byť právě Kosovan nakonec duel rozhodl po skvostném centru Johna Mercada.
Malého chválil i kouč Tomáš Janotka: „Odvedl skvělý výkon. Nebyl to pro něj vůbec jednoduchý zápas, ale zvládl ho velice dobře.“