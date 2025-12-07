Je to pro nás velká rána, přiznal plzeňský kouč Hyský. Wiegele? Fatální chyba
Plzeň dostává moc gólů a ztrácí pozici ve špičce Chance Ligy. Výsledkový úlet na Slovácku (0:3) trenéra Martina Hyského pěkně rozladil. „Domácí za tím šli, byla z nich cítit mnohem větší energie,“ přiznal kouč Viktorie. „S takovým výkonem samozřejmě uspět nemůžeme,“ dodal nespokojeně. Vrátí po hrubce Floriana Wiegeleho do branky Martina Jedličku?
Na konci září jste ještě jako kouč Karviné vyhrál na Slovácku 2:1. V čem byla obě utkání jiná?
„Ty zápasy se absolutně nedají srovnávat. Šlo o jiné týmy, jiné nastavení. Náš výkon je pro mě velké zklamání. Ani zčásti jsme nepodali takový, jaký jsme schopní ukázat. Byli jsme mnohem hůř nastavení než soupeř. Neproměnili jsme v prvním poločase tři příležitosti. Tyhle momenty rozhodly o tom, že jsme se nedostali do vedení. Nedohráli jsme to, neměli jsme správný hlad do šestnáctky. Tři inkasované góly byly hodně laciné.“
U prvního udělal hrubku brankář Florian Wiegele. Půjde příště do brány Martin Jedlička?
„Byla to velká individuální chyba, fatální. První gól asi rozhodl nejvíc. Slovácko do té doby nemělo převahu a ani šance. Přesto šlo do vedení. Přihrávka Floriana určitě měla být prudší, aby ji Milan Petržela nezachytil. Nemělo by se to stávat, ale stává se. Jestli půjde z brány anebo ne, o tom mluvit nechci. Uvidíme. Žádnou jinou extra chybu jsem pak u něj v zápase neviděl. Gólmany máme vyrovnané.“
Co soupeř, změnil se po příchodu trenéra Romana Skuhravého?
„Je to úplně jiné mužstvo než před třemi týdny. Hraje s jinou energií. Gratuluju mu, vyhrálo zaslouženě. Nebyli jsme na zápas úplně dobře připraveni mentálně, i když jsme věděli, o co půjde a jakým způsobem domácí po příchodu nového trenéra hrají. Zřejmě jsme se ale nedostali do hlav hráčů natolik, aby to odjezdili a dali do toho ty správné emoce. Bez toho to nejde. Základní věci byly slabé a bylo jich málo. Týmový výkon nebyl dobrý.“
Šokovalo vás nasazení Vlastimila Daníčka na hrot útoku?
„Taky nás to překvapilo. Ale nechci mluvit o hráčích soupeře. I když nám dal gól, pod kontrolou jsme ho měli. Venca Jemelka na něj odehrál slušný zápas. Problémy jsme měli v jiných pozicích. Nebyli jsme dostatečně poctiví v návratech zpátky. Chyběl nám důraz, větší nasazení v soubojích a lepší reakce na odražené balony. Neukázali jsme svoji sílu. Kdybychom ve druhém poločase vstřelili první branku my, dodalo by nám to energii. Ale nepovedlo se nám to. Domácí velmi dobře bránili, vázla nám přechodová fáze. Bylo to pomalé, hráli jsme na hodně doteků a byli jsme nepřesní.“
Co dělá tento výsledek s vašimi ambicemi v tabulce?
„Je to pro nás velká rána. Chtěli jsme poslední dva zápasy vyhrát, abychom se dotáhli a byli v lepší pozici pro jaro. Teď je potřeba si to rozebrat, ve čtvrtek v Aténách odehrát dobrý zápas a potom zakončit podzim doma s Duklou vítězně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu