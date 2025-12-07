Severní tribuna v Olomouci byla opět sigmácká. Klub dělá pokroky, chválil fanoušek
Bylo kolem toho haló. Sigma si na Andrově stadionu po letech dovolila neuvolnit ikonickou severní tribunu fanouškům hostů, ale pro šlágr s fotbalisty Sparty (0:1) ji vyčlenila svým příznivcům. V Olomouci věřili, možná spíš doufali, že ji zaplní sami. I třeba za cenu toho, že vstupenky nabídnou malým fotbalistům z okolních oddílů. A že prostě bude modrá. Realita? Hanákům se to víceméně opravdu povedlo. „Klub v tomhle směru dělá velké pokroky,“ chválil fanoušek Václav postoj managementu.
Sparta těžce nesla, že na rozdíl od Slavie a Baníku severní tribunu nedostala. Nutno dodat, že Sigma, pod novým vedením úplně jinak smýšlející, o tomto kroku uvažovala už dřív. Olomoucký SLO (kontaktní osoba pro fanoušky) Zbyněk Müller to na sociálních sítích naznačoval již na začátku sezony. Čekalo se jen na správnou chvíli. Na to, až se po změně majitele a nálady vytvoří početnější komunita, která minimalizuje riziko prázdných míst. Ne, to by nebyla dobrá reklama...
„Mně se líbí, že klub po letech rezignace na domácí fanoušky postupnou prací zkusil uvolnit tribunu svým příznivcům,“ kvitoval tenhle krok již před utkáním permanentkář Václav. „Sigma teď dělá v tomto směru fakt velké pokroky. Jo, a není to mušle, ale severka,“ usmíval se ve videoblogu na liganaruby.cz.
„Bylo by pochopitelnější, kdyby v jedné sezoně platila stejná pravidla pro všechny velké tábory, kterým Sigma tento servis umožňuje. Dva z velkých táborů podmínky dostaly, my ne. Ale je potřeba říct, že jde o plné právo organizátora utkání. Snažili jsme se dlouhodobě, první kontakt proběhl v září s opakovaným požadavkem, abychom se domluvili, že naši fanoušci severní tribunu dostanou. Náš názor je, že dorazíme v podobném počtu jako Baník a Slavia v této sezoně, čili kolem dvou tisíc,“ uvedl v listopadu pro sport.cz ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.
Nakonec však Hanákům záměr opravdu vyšel. Pár prázdných míst z oficiálních 3871 se sice našlo, lístky se dětem prý i rozdávaly a na kraji bylo pár sparťanů, ale z velké části byla ikonická tribuna zaplněná. V sektoru hostů bylo kolem 600 hlav, nějaká ta stovka dalších možná ještě okolo.
V kotli ACS se během utkání objevil ironický transparent „Lepší ticho na mušli než atmosféra na fotbale“, nicméně kulisa byla důstojná šlágru 18. kola, na Andrův stadion nakonec dorazilo 10736 diváků. „Bylo to skvělé,“ pochvaloval si stoper Sigmy Matúš Malý. Největšího aplausu, dokonce vestoje, se dočkal Jan Kliment, když po hodině hry nastupoval na plac. V Olomouci viděli lidé uzdraveného kanonýra v akci po osmi měsících. Při zranění Daniela Vašulína se vrací v ideální čas.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu