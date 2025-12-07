Předplatné

Za Boleslav pálí nečekané tváře, chvála od trenéra: Ale výkony střídají

SESTŘIH: Ml. Boleslav - Zlín 3:1. První poločas rozhodl o důležité výhře Středočechů • Zdroj: iSport.cz
Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu v utkání proti Zlínu
Zlínský brankář Stanislav Dostál v utkání proti Mladé Boleslavi
Boleslavský Dominik Kostka v utkání proti Zlínu
Tom Ulbrich ze Zlína v utkání proti Mladé Boleslavi
Stanley Kanu ze Zlína v utkání proti Mladé Boleslavi
Boleslavský brankář Jiří Floder v utkání proti Zlínu
Jonáš Bartoš
Chance Liga
V sobotu odpoledne zvládla Mladá Boleslav extrémně důležité utkání. Doma porazila 3:1 Zlín a v tabulce odskočila z barážových pozic. Týmu proti moravskému soupeři gólově pomohli neobvyklí střelci – první ligovou trefu oslavil Martin Šubert (23), druhou Josef Kolářík (18). „Očekáváme od nich produktivitu,“ přiznal spokojený kouč Aleš Majer.

Aleš Majer dokončuje v Mladé Boleslavi premiérový podzim v roli prvoligového kouče. Po rozsáhlých letních změnách dává dohromady nový tým, přes často chválený atraktivní styl ale mužstvu chybí výsledky. Bodově ztrácel středočeský klub tolik, že se v rozjeté sezoně několikrát mluvilo o možném odvolání trenéra.

Majer (zatím) krizové chvíle ustál, v sobotu jemu i celému klubu velmi pomohla výhra 3:1 proti Zlínu. Mladá Boleslav rozhodla před necelou tisícovkou diváků v prvním poločase – na vedoucí branku Josefa Koláříka hosté zareagovali srovnáním Toma Ulbricha, před odchodem do kabin domácí rozhodli zápas góly Martina Šuberta a Dominika Kostky.  

Kolářík a Šubert patří k příjemným překvapením boleslavské sestavy. Prvně jmenovaný skóroval podruhé v lize ve svém třináctém zápase v nejvyšší soutěži, Šubert oslavil v devátém utkání premiérovou trefu.

„Jsou to kluci, od kterých očekáváme produktivitu, doufám, že jim to pomůže do dalších zápasů,“ chválil po utkání na tiskové konferenci trenér Aleš Majer. „Jsou to mladí hráči, střídají výkony. Někdy hrají senzačně a pak to trošku spadne. K Šubimu mám dokonce i nějaké výhrady. Spíš jsem rád, že se trefil, jako ofenzivní hráč na to čekal. Ale byly tam další výborné výkony, vzadu jsme neudělali moc chyb,“ těšilo boleslavského kouče.

Šubert odehrál druhý zápas po sobě v základu, dařilo se mu už před týdnem v Plzni. Kolářík, kterého si Majer přivedl před sezonou z druholigové Vlašimi, nastoupil na ofenzivním postu vedle Michala Ševčíka i kvůli některým absencím běžných členů základu. Boleslav ve druhém poločase udržela vedení 3:1, v tabulce se přiblížila na dva body k Teplicím.

„Ve druhém poločase jsme spíš hlídali dvoubrankové vedení, pro diváka to moc zajímavé asi nebylo. Čtyři hráči nám chyběli do středu zálohy – dva mají karty, dva zdravotní problémy. Měli jsme v sestavě dneska hráče, co do toho umí dát energii. Byli jsme přímočařejší, Michal Ševčík a Pepa Kolářík jsou silní do finální fáze, naopak ta přechodová nám trošku chyběla,“ dodal Majer.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

