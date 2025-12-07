Za Boleslav pálí nečekané tváře, chvála od trenéra: Ale výkony střídají
V sobotu odpoledne zvládla Mladá Boleslav extrémně důležité utkání. Doma porazila 3:1 Zlín a v tabulce odskočila z barážových pozic. Týmu proti moravskému soupeři gólově pomohli neobvyklí střelci – první ligovou trefu oslavil Martin Šubert (23), druhou Josef Kolářík (18). „Očekáváme od nich produktivitu,“ přiznal spokojený kouč Aleš Majer.
Aleš Majer dokončuje v Mladé Boleslavi premiérový podzim v roli prvoligového kouče. Po rozsáhlých letních změnách dává dohromady nový tým, přes často chválený atraktivní styl ale mužstvu chybí výsledky. Bodově ztrácel středočeský klub tolik, že se v rozjeté sezoně několikrát mluvilo o možném odvolání trenéra.
Majer (zatím) krizové chvíle ustál, v sobotu jemu i celému klubu velmi pomohla výhra 3:1 proti Zlínu. Mladá Boleslav rozhodla před necelou tisícovkou diváků v prvním poločase – na vedoucí branku Josefa Koláříka hosté zareagovali srovnáním Toma Ulbricha, před odchodem do kabin domácí rozhodli zápas góly Martina Šuberta a Dominika Kostky.
Kolářík a Šubert patří k příjemným překvapením boleslavské sestavy. Prvně jmenovaný skóroval podruhé v lize ve svém třináctém zápase v nejvyšší soutěži, Šubert oslavil v devátém utkání premiérovou trefu.
„Jsou to kluci, od kterých očekáváme produktivitu, doufám, že jim to pomůže do dalších zápasů,“ chválil po utkání na tiskové konferenci trenér Aleš Majer. „Jsou to mladí hráči, střídají výkony. Někdy hrají senzačně a pak to trošku spadne. K Šubimu mám dokonce i nějaké výhrady. Spíš jsem rád, že se trefil, jako ofenzivní hráč na to čekal. Ale byly tam další výborné výkony, vzadu jsme neudělali moc chyb,“ těšilo boleslavského kouče.
Šubert odehrál druhý zápas po sobě v základu, dařilo se mu už před týdnem v Plzni. Kolářík, kterého si Majer přivedl před sezonou z druholigové Vlašimi, nastoupil na ofenzivním postu vedle Michala Ševčíka i kvůli některým absencím běžných členů základu. Boleslav ve druhém poločase udržela vedení 3:1, v tabulce se přiblížila na dva body k Teplicím.
„Ve druhém poločase jsme spíš hlídali dvoubrankové vedení, pro diváka to moc zajímavé asi nebylo. Čtyři hráči nám chyběli do středu zálohy – dva mají karty, dva zdravotní problémy. Měli jsme v sestavě dneska hráče, co do toho umí dát energii. Byli jsme přímočařejší, Michal Ševčík a Pepa Kolářík jsou silní do finální fáze, naopak ta přechodová nám trošku chyběla,“ dodal Majer.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu