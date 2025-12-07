Předplatné

Chramosta v Jablonci odnesl průšvih: To bylo nepříjemné. Vrátil se vítězným gólem

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Bohemians 1:0. Výhru domácích zařídil Chramosta, Severočeši tlačí na Spartu
Vachtang Čanturišvili slaví gól se střelcem Janem Chramostou
Brankář Michal Reichl inkasoval z kopačky Jana Chramosty
Vlasij Sinjavskij v duelu proti Jablonci
Jablonecký Benson Sakala brání Richarda Sedláčka z Jablonce
Alexis Alégué v zápase s Hradcem
Jablonecký Jan Chramosta během zápasu proti Bohemians
Aleš Čermák a Richard Sedláček v duelu Jablonec - Bohemians
9
Pavel Šťastný
Chance Liga
Nedal gól přes dva měsíce, přesněji rovných deset týdnů. To u Jana Chramosty není v probíhající sezoně obvyklý jev. Zkušený útočník zaznamenal v nedělním domácím utkání Chance Ligy proti Bohemians už osmý zásah a zařídil Jablonci výhru 1:0. Zároveň jistotu třetího místa v tabulce po konci podzimu. „S výsledkem musíme být spokojení, urvali jsme ho,“ uvedl trenér Luboš Kozel.

Byla to paradoxní situace. Jan Chramosta se nacházel po čtrnáctém ligovém kole v čele ligových střelců, ale zároveň se dostal v jabloneckém týmu na druhou kolej. Stal se z něj náhradník, útočník s velmi zanedbatelným herním vytížením.

V posledních třech zápasech zaznamenal kolem dvaceti minut, utkání s Baníkem (1:0) dokonce proseděl na lavici. „Bylo to nepříjemné,“ ohlédl se za posledními týdny.

Vše odstartoval hrubě nepovedený poločas proti Zlínu (0:3), po němž byl Chramosta vystřídaný. „Byl jsem jedním z hráčů, kteří ten domácí průšvih odnesli,“ poznamenal 35letý hráč. „Ztratil místo v základní sestavě, protože jsme změnili i rozestavení. Přistupuje k tomu výborně, mluvím s ním, snažím se mu to vysvětlovat,“ přidal trenér Luboš Kozel.

To se změnilo v neděli proti Bohemians. Jablonec se vrátil ke klasické formaci se dvěma středními záložníky. Chramosta nastoupil na levé straně ofenzivní trojice. „A bylo to správné rozhodnutí,“ zdůraznil trenér jabloneckého týmu, který s jistotou přezimuje na třetím místě ligové tabulky.

Chramosta rozhodl o výhře domácích v nastaveném čase prvního poločasu. Počkal si na hraně v pokutovém území, kde si ho špatně předali obránci Bohemains, na tečovaný centr Alexise Aléguého, zůstal stát na místě a pravačkou krásně překonal brankáře Michala Reichla.

„Reakce byly pozitivní,“ usmíval se útočník, který byl ještě v říjnu v nominaci národního týmu. „Jsem rád, že to takhle vyšlo. Kluci křičeli, abych přihrál, ale takovou myšlenku jsem fakt neměl. Trefil jsem to výborně a je bonus, že to bylo za tři body.“

Veselého neúspěšné oživení ofenzivy

Dostal se i k dalším situacím. V prvním poločase trefil po přihrávce záložníka Filipa Zorvana brankovou konstrukci, po změně stran ho po střele bodlem z vápna vychytal Reichl. „Nic si nevyčítám, nic nešlo udělat jinak,“ líčil Chramosta.

Neměl důvod litovat, protože ukončil víc než dvouměsíční čekání na ligový gól. Naposledy dal dvě branky v utkání proti Liberci (2:0) na konci září. Docela dlouhá doba. „Ale třikrát jsem nehrál a do toho byly dvě pauzy. Ono se to natáhne,“ obhajoval se na tiskové konferenci. „Cítil jsem, že potřebuju dát gól, potřeboval ho i tým. Jsem rád, že se to podařilo,“ zakončil Chramosta.

Zato Bohemians se propadají. Trenér Jaroslav Veselý se pokusil v Jablonci oživit ofenzivu dvěma výraznými zásahy. V sestavě vynechal Jusúfa Hilála a Erica Ramíreze. „Nejsem spokojený. Hráčům jsem ukazoval statistiky a není dobré, že náš nejlepší střelec je obránce Kadlec a Zeman, který spoustu zápasu nehrál,“ vysvětlil kouč.

Rozhodčí Ondřej Berka neuznal hostům kvůli ofsajdu gól v prvním poločase, který vstřelil Adam Kadlec. Ten se pohyboval na pravém křídle. Na hrotu útoku byl Milan Ristovski. Júsuf s Ramírezem se dostali do hry až ve druhém poločase. Pomohli k rostoucímu tlaku, z něhož pramenila velká šance Václava Drchala. Ramírez později trefil hlavou tyč.

Pořád tak platí, že Bohemians pět gólů v devíti ligových zápasech. „Ke sterilitě vepředu jsme přidali i chyby v defenzivě,“ nechápal Veselý. „Měli jsme si odvézt aspoň bod, ale není tomu tak.“ Ano, proti byl totiž střelec Chramosta.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

