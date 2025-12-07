Chramosta v Jablonci odnesl průšvih: To bylo nepříjemné. Vrátil se vítězným gólem
Nedal gól přes dva měsíce, přesněji rovných deset týdnů. To u Jana Chramosty není v probíhající sezoně obvyklý jev. Zkušený útočník zaznamenal v nedělním domácím utkání Chance Ligy proti Bohemians už osmý zásah a zařídil Jablonci výhru 1:0. Zároveň jistotu třetího místa v tabulce po konci podzimu. „S výsledkem musíme být spokojení, urvali jsme ho,“ uvedl trenér Luboš Kozel.
Byla to paradoxní situace. Jan Chramosta se nacházel po čtrnáctém ligovém kole v čele ligových střelců, ale zároveň se dostal v jabloneckém týmu na druhou kolej. Stal se z něj náhradník, útočník s velmi zanedbatelným herním vytížením.
V posledních třech zápasech zaznamenal kolem dvaceti minut, utkání s Baníkem (1:0) dokonce proseděl na lavici. „Bylo to nepříjemné,“ ohlédl se za posledními týdny.
Vše odstartoval hrubě nepovedený poločas proti Zlínu (0:3), po němž byl Chramosta vystřídaný. „Byl jsem jedním z hráčů, kteří ten domácí průšvih odnesli,“ poznamenal 35letý hráč. „Ztratil místo v základní sestavě, protože jsme změnili i rozestavení. Přistupuje k tomu výborně, mluvím s ním, snažím se mu to vysvětlovat,“ přidal trenér Luboš Kozel.
To se změnilo v neděli proti Bohemians. Jablonec se vrátil ke klasické formaci se dvěma středními záložníky. Chramosta nastoupil na levé straně ofenzivní trojice. „A bylo to správné rozhodnutí,“ zdůraznil trenér jabloneckého týmu, který s jistotou přezimuje na třetím místě ligové tabulky.
Chramosta rozhodl o výhře domácích v nastaveném čase prvního poločasu. Počkal si na hraně v pokutovém území, kde si ho špatně předali obránci Bohemains, na tečovaný centr Alexise Aléguého, zůstal stát na místě a pravačkou krásně překonal brankáře Michala Reichla.
„Reakce byly pozitivní,“ usmíval se útočník, který byl ještě v říjnu v nominaci národního týmu. „Jsem rád, že to takhle vyšlo. Kluci křičeli, abych přihrál, ale takovou myšlenku jsem fakt neměl. Trefil jsem to výborně a je bonus, že to bylo za tři body.“
Veselého neúspěšné oživení ofenzivy
Dostal se i k dalším situacím. V prvním poločase trefil po přihrávce záložníka Filipa Zorvana brankovou konstrukci, po změně stran ho po střele bodlem z vápna vychytal Reichl. „Nic si nevyčítám, nic nešlo udělat jinak,“ líčil Chramosta.
Neměl důvod litovat, protože ukončil víc než dvouměsíční čekání na ligový gól. Naposledy dal dvě branky v utkání proti Liberci (2:0) na konci září. Docela dlouhá doba. „Ale třikrát jsem nehrál a do toho byly dvě pauzy. Ono se to natáhne,“ obhajoval se na tiskové konferenci. „Cítil jsem, že potřebuju dát gól, potřeboval ho i tým. Jsem rád, že se to podařilo,“ zakončil Chramosta.
Zato Bohemians se propadají. Trenér Jaroslav Veselý se pokusil v Jablonci oživit ofenzivu dvěma výraznými zásahy. V sestavě vynechal Jusúfa Hilála a Erica Ramíreze. „Nejsem spokojený. Hráčům jsem ukazoval statistiky a není dobré, že náš nejlepší střelec je obránce Kadlec a Zeman, který spoustu zápasu nehrál,“ vysvětlil kouč.
Rozhodčí Ondřej Berka neuznal hostům kvůli ofsajdu gól v prvním poločase, který vstřelil Adam Kadlec. Ten se pohyboval na pravém křídle. Na hrotu útoku byl Milan Ristovski. Júsuf s Ramírezem se dostali do hry až ve druhém poločase. Pomohli k rostoucímu tlaku, z něhož pramenila velká šance Václava Drchala. Ramírez později trefil hlavou tyč.
Pořád tak platí, že Bohemians pět gólů v devíti ligových zápasech. „Ke sterilitě vepředu jsme přidali i chyby v defenzivě,“ nechápal Veselý. „Měli jsme si odvézt aspoň bod, ale není tomu tak.“ Ano, proti byl totiž střelec Chramosta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu