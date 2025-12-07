Veselý přiznal: Hráči nemají čistou hlavu, volají jim agenti. Okeke? Záleží na Priskem
Řeší špatné výsledky, stejně tak možné pohyby v kádru. „Hráči nemají stoprocentně čistou hlavu,“ řekl trenér Jaroslav Veselý v neděli odpoledne, kdy fotbalisté Bohemians prohráli v utkání 18. kola Chance Ligy na hřišti Jablonce 0:1. Pražané vyhráli jediný z posledních deseti zápasů, navíc podruhé za sebou nevstřelili ani branku.
Ještě před zápasem jste říkal, že není důvod panikařit a vytvářet dusno. Pořád to platí?
„Vadí mi to. Byl jsem v poločase razantnější, protože ke sterilitě vepředu přidáváme chyby v obraně. Stoperská dvojice (Vondra a Hůlka) nebyla jistá, dělala zbytečné a nevynucené chyby. Jablonec si nemusel nic vytvořit, nabídli jsme jim dvě příležitosti sami. Dělali jsme špatná rozhodnutí a ještě je špatně provedli.“
V posledních zápasech vás trápí střílení gólů, proto jste nechal na lavici Júsufa s Ramírezem?
„Nejsem s tím celkově spokojený. Konfrontovali jsme hráče statistikami. Není dobré, že nejlepší střelec týmu je Kadlec a Zeman, který odehrál sedm zápasů. Drchal má jeden gól, Jusúf dva, ale za šestnáct zápasů. Oni to dokážou pochopit, ale doufal jsem, že je to nakopne.“
Povedl se záměr?
„Chtěli jsme dát do týmu energii, což se povedlo. Káca (Kadlec) dal gól, i když nebyl uznaný. Nevypadal špatně ani na Slavii. Není to sice jeho post, ale chtěli jsme domácí překvapit, rozbít stereotypy, abychom měli větší dynamiku a rychlost.“
Přesto jste dal oba cizince do hry hned od startu druhé půle.
„Chtěl jsem, aby se zdravě naštvali. Ramírez trefil tyčku. Takže je to zase o pár centimetrech.“
V první půli byl zasažen Kadlec do obličeje rukou Innocentiho. Hned jste se díval do tabletu na lavici, jak jste ten kontakt zhodnotil?
„V opakovačkách to moc nevidíte. Stejně jako ke konci zápasu (řešila se možná ruka Růska ve vápně). Máme taktickou kameru, kde to nejde přiblížit. Přenos Oneplay Sport je většinou zpožděný, takže když jsou opakovačky, už se díváte na fotbal.“
Ale?
„Tyhle situace je těžké komentovat, uvidím to až v klidu doma. Byl tam zásah, který rozhodčí kontrolovali. Třeba by nám penalta pomohla, ale jak říkám, nemůžeme se spoléhat na pomoc zvenku. Musíme si to urvat sami. Nejjednodušší věc, jak vstřelit branku, je teď pro nás ze standardní situace. Což se nedaří.“
Jsem strašně naštvaný
Jak jste vyřešil absenci Nelsona Okekeho, který stál kvůli karetnímu trestu?
„Chtěli jsme dát Zemana pod hrot, aby se dostal z druhé vlny do boxu. Má dobrý výběr místa, počítali jsme, že od Kovaříka s Kadlecem budou létat dobré centry. Ale nebyly přesné. Čermáka jsme dali na šestku, aby se zapojil do výstavby, se Sakalou už tak hráli, takže jsme v tom neviděli problém.“
A už řešíte, jak to bude s Okekem vypadat dál? Na konci roku mu vyprší hostování ze Sparty.
„Sparta ještě není rozhodnutá. Říkali nám, že bude záležet na trenérovi Priskem, jak to uvidí. Máme příslib, že tady zůstane ještě na půl roku, nebo si ho Sparta stáhne do A týmu. Má na to nárok, protože je to jejich hráč. Musíme se o tom bavit jak s hráčem, tak i s agentem. Teď je to ale jedno, musíme se soustředit na tenhle týden, spojit síly a zvládnout poslední zápas podzimu. Až potom budeme řešit kádr, protože tohle se netýká jen Nelsona, ale dalších hráčů. A myslím, že je to jeden z faktorů, který se podepisuje na výkonech.“
Opravdu?
„Spousta hráčů nemá čistou hlavu, přemýšlí, jestli mají prodloužit, jestli odejdou a budou se stěhovat. Určitě to má své důsledky. Nemyslím si, že je to dobře. Je potřeba, aby padla rozhodnutí a věděli jsme, s kým máme počítat.“
Jak s tím pracujete?
„Snažím se s hráči mluvit a motivovat je k tomu, aby to hodili za hlavu. Za ten týden nebo dva se stejně nic nevyřeší. Až potom je času dost. Jsou to hráči Bohemky a potřebujeme, aby odvedli dobrou práci. To se nám teď nedaří. Musíme z toho najít cestu ven, potřebujeme zabrat, dát góly a vyhrát. Pak si musíme sednout nad kádr. To je celé.“
Jste v kombinaci špatných výsledků a blížícího se přestupového okna o to víc nervózní?
„Jsem strašně naštvaný. Mrzí mě chyby, které děláme. Týden co týden nám chybí kousíček, pár centimetrů na obou stranách hřiště. A to je možná právě ta nekoncentrovanost, že hráči nemají stoprocentně čistou hlavu. Pro klub je to poučení, že musíme takové věci řešit dřív, nenechat je dojít do stádia, že minimálně měsíc se spekuluje, kdo zůstane v týmu. Hráči čtou články, volají jim agenti a kluby. Není to jednoduchá situace, když nevíme, kdo odejde. Je to složité i pro mě z hlediska stavby základní sestavy. Nejde o výmluvy, je to fakt. A musíme si s tím poradit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu