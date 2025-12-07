Předplatné

Veselý přiznal: Hráči nemají čistou hlavu, volají jim agenti. Okeke? Záleží na Priskem

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Bohemians 1:0. Výhru domácích zařídil Chramosta, Severočeši tlačí na Spartu
Vachtang Čanturišvili slaví gól se střelcem Janem Chramostou
Abdalláh Júsuf Hilál během utkání v Jablonci
Brankář Michal Reichl inkasoval z kopačky Jana Chramosty
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Vlasij Sinjavskij v duelu proti Jablonci
Jablonecký Jan Chramosta během zápasu proti Bohemians
Alexis Alégué v zápase proti Bohemians
13
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Řeší špatné výsledky, stejně tak možné pohyby v kádru. „Hráči nemají stoprocentně čistou hlavu,“ řekl trenér Jaroslav Veselý v neděli odpoledne, kdy fotbalisté Bohemians prohráli v utkání 18. kola Chance Ligy na hřišti Jablonce 0:1. Pražané vyhráli jediný z posledních deseti zápasů, navíc podruhé za sebou nevstřelili ani branku.

Ještě před zápasem jste říkal, že není důvod panikařit a vytvářet dusno. Pořád to platí?
„Vadí mi to. Byl jsem v poločase razantnější, protože ke sterilitě vepředu přidáváme chyby v obraně. Stoperská dvojice (Vondra a Hůlka) nebyla jistá, dělala zbytečné a nevynucené chyby. Jablonec si nemusel nic vytvořit, nabídli jsme jim dvě příležitosti sami. Dělali jsme špatná rozhodnutí a ještě je špatně provedli.“

V posledních zápasech vás trápí střílení gólů, proto jste nechal na lavici Júsufa s Ramírezem?
„Nejsem s tím celkově spokojený. Konfrontovali jsme hráče statistikami. Není dobré, že nejlepší střelec týmu je Kadlec a Zeman, který odehrál sedm zápasů. Drchal má jeden gól, Jusúf dva, ale za šestnáct zápasů. Oni to dokážou pochopit, ale doufal jsem, že je to nakopne.“

Povedl se záměr?
„Chtěli jsme dát do týmu energii, což se povedlo. Káca (Kadlec) dal gól, i když nebyl uznaný. Nevypadal špatně ani na Slavii. Není to sice jeho post, ale chtěli jsme domácí překvapit, rozbít stereotypy, abychom měli větší dynamiku a rychlost.“

Přesto jste dal oba cizince do hry hned od startu druhé půle.
„Chtěl jsem, aby se zdravě naštvali. Ramírez trefil tyčku. Takže je to zase o pár centimetrech.“

V první půli byl zasažen Kadlec do obličeje rukou Innocentiho. Hned jste se díval do tabletu na lavici, jak jste ten kontakt zhodnotil?
„V opakovačkách to moc nevidíte. Stejně jako ke konci zápasu (řešila se možná ruka Růska ve vápně). Máme taktickou kameru, kde to nejde přiblížit. Přenos Oneplay Sport je většinou zpožděný, takže když jsou opakovačky, už se díváte na fotbal.“

Ale?
„Tyhle situace je těžké komentovat, uvidím to až v klidu doma. Byl tam zásah, který rozhodčí kontrolovali. Třeba by nám penalta pomohla, ale jak říkám, nemůžeme se spoléhat na pomoc zvenku. Musíme si to urvat sami. Nejjednodušší věc, jak vstřelit branku, je teď pro nás ze standardní situace. Což se nedaří.“

Jsem strašně naštvaný

Jak jste vyřešil absenci Nelsona Okekeho, který stál kvůli karetnímu trestu?
„Chtěli jsme dát Zemana pod hrot, aby se dostal z druhé vlny do boxu. Má dobrý výběr místa, počítali jsme, že od Kovaříka s Kadlecem budou létat dobré centry. Ale nebyly přesné. Čermáka jsme dali na šestku, aby se zapojil do výstavby, se Sakalou už tak hráli, takže jsme v tom neviděli problém.“

A už řešíte, jak to bude s Okekem vypadat dál? Na konci roku mu vyprší hostování ze Sparty.
„Sparta ještě není rozhodnutá. Říkali nám, že bude záležet na trenérovi Priskem, jak to uvidí. Máme příslib, že tady zůstane ještě na půl roku, nebo si ho Sparta stáhne do A týmu. Má na to nárok, protože je to jejich hráč. Musíme se o tom bavit jak s hráčem, tak i s agentem. Teď je to ale jedno, musíme se soustředit na tenhle týden, spojit síly a zvládnout poslední zápas podzimu. Až potom budeme řešit kádr, protože tohle se netýká jen Nelsona, ale dalších hráčů. A myslím, že je to jeden z faktorů, který se podepisuje na výkonech.“

Opravdu?
„Spousta hráčů nemá čistou hlavu, přemýšlí, jestli mají prodloužit, jestli odejdou a budou se stěhovat. Určitě to má své důsledky. Nemyslím si, že je to dobře. Je potřeba, aby padla rozhodnutí a věděli jsme, s kým máme počítat.“

Jak s tím pracujete?
„Snažím se s hráči mluvit a motivovat je k tomu, aby to hodili za hlavu. Za ten týden nebo dva se stejně nic nevyřeší. Až potom je času dost. Jsou to hráči Bohemky a potřebujeme, aby odvedli dobrou práci. To se nám teď nedaří. Musíme z toho najít cestu ven, potřebujeme zabrat, dát góly a vyhrát. Pak si musíme sednout nad kádr. To je celé.“

Jste v kombinaci špatných výsledků a blížícího se přestupového okna o to víc nervózní?
„Jsem strašně naštvaný. Mrzí mě chyby, které děláme. Týden co týden nám chybí kousíček, pár centimetrů na obou stranách hřiště. A to je možná právě ta nekoncentrovanost, že hráči nemají stoprocentně čistou hlavu. Pro klub je to poučení, že musíme takové věci řešit dřív, nenechat je dojít do stádia, že minimálně měsíc se spekuluje, kdo zůstane v týmu. Hráči čtou články, volají jim agenti a kluby. Není to jednoduchá situace, když nevíme, kdo odejde. Je to složité i pro mě z hlediska stavby základní sestavy. Nejde o výmluvy, je to fakt. A musíme si s tím poradit.“

KonecLIVE
10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů