Druhá liga, taky liga! smáli se Baníku fanoušci v Karviné. Krčíka sledoval skaut Plzně
Ano, góly jsou kořením fotbalu. Leč v tomto případě zas tolik nechyběly, necelých pět tisícovek diváků se ve Slezsku během nedělního odpoledne bavilo i bez nich. Hornické derby vítěze nenašlo, zklamanější nakonec vzhledem k vypracovaným akcím odcházela ze zápasu domácí Karviná. Baník se druhým bodovým ziskem v řadě se štěstím vyškrábl z posledního místa na čtrnácté barážové.
„Druhá liga, taky liga!“ loučili se fanoušci Karviné ironickým pokřikem směrem k baníkovcům na protější tribuně za bránou po bezgólové plichtě. „Však to tam znáte,“ odpověděli jim vtipně příznivci Ostravy. A bylo po všem – po derby, které mělo gardy. I díky tomu, že MFK do něj šlo s patnáctibodovým náskokem na nedalekého favorita. Vskutku nevídaný jev.
Ale odpovídající tomu, co se v prvním poločase dělo na hřišti. Na vědomě sehrané ofenzivní akce Karviné v brutálním tempu byla radost se koukat. Podhrotové trio Emmanuel Ayaosi, Denny Samko, Samuel Šigut motalo hosty víc než na stejném Městském stadionu česká reprezentace nedávno outsidera ze San Marina. FCB však především díky brankáři Dominiku Holcovi všechny šance přežil. A vlastně taky díky tomu, že Ayaosi před ním simuloval penaltu, místo aby mířil do prázdné kasy po blafáku.
„Mysleli jsme si, že Karviná, jak je na vlně, nás trošku podcení, ale to se nestalo. Měla hru pod kontrolou,“ uznal kouč Baníku Tomáš Galásek. „Nestíhali jsme přebíhat s jejich útočníky, přehrávali nás i jejich obránci středem. Hlavně Camara měl asi třicet driblinků přes celé hřiště. Nerad chválím soupeře, ale zrovna on odehrál vynikající zápas,“ vyzdvihl Guinejce s francouzským pasem, jenž patří Slavii.
Článek pokračuje pod infografikou.
Ne, domácí fakt derby nepodcenili. Což se třeba o Abdullahim Bewenem, jenž klouzal jak na vánočních trzích, říci nedá. Šigut jej školil, to byl kolotoč! Však taky jednadvacetiletý Nigerijec brzy měnil kopačky. „Nevím, jestli měl lisovky. Nekontroluju to. Ale nehrál zápas, na který jsme od něj zvyklí,“ přikývl Galásek.
Postupem času se však Baníku povedlo tlak otupit, docela vyšlo i zatažení Ondřeje Kričfalušiho dozadu. Vysoký univerzál poprvé od přestupu nastoupil v obraně, David Planka se zase ve středu pole pohyboval víc na centrální pozici než vlevo. Na tomhle se dá stavět, i když Galásek naznačil, že (protentokrát vykartovaný) kapitán Michal Frydrych v podzimní derniéře proti Pardubicím nastoupí v základní sestavě. „Kričfa se může vrátit do záložní řady,“ podotkl trenér.
Protějšek Marek Jarolím byl zklamanější. Nikoli z předvedené hry, která je v tuto chvíli možná nejatraktivnější v celé Chance Lize, ale ze ztráty dvou bodů. Příležitosti na to fakt byly. „Mám rozporuplné pocity,“ hořce se usmál. Podle informací Sportu navíc zřejmě bude řešit odchod Dávida Krčíka do Plzně, osobně se na něj přijel v neděli podívat hlavní skaut Viktorie Jan Říčka.
„Přejeme si všichni navzájem, fotbal děláme, protože nás baví a protože se chceme posouvat. Nevím, kdo má možnost jít jinam, ale hrajeme jeden z nejlepších fotbalů. Každý chce zkusit evropské poháry nebo reprezentaci,“ popisoval další objev Samko. „I kdyby odešli dva nebo tři hráči, nemám o nás obavu. Několikrát se ukázalo, že jsme schopni kluky nahradit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu