Kpozo se Šehičem oznámili konec v Baníku. Kdo za ně? Galásek: Měli jsme pohovory...
Jeden oznámil, že chce odejít z Baníku přes bosenské médium. Druhý konec ostravské mise popsal na sociální síti X. Aniž by jedno či druhé slezský klub oficiálně korigoval. Již je jisté, že dva zahraniční leví beci, Eldar Šehič a Patrick Kpozo, v zimě Bazaly opustí, ale způsob takové komunikace je v profesionální organizaci na pováženou. „Hráči jsou profesionálové, musejí sami vědět, co kde vypalují nebo nevypalují...“ komentoval chování svých obránců kouč Tomáš Galásek.
Právě zrovna Tomáš Galásek musel koukat, co se to děje. Borec ošlehaný německou bundesligou či Ajaxem zřejmě tušil už dřív, jaká je (nebo spíš není) budoucnost Eldara Šehiče a Patricka Kpoza v Baníku. Nicméně že to ještě v tak kritické situaci v tabulce, v jaké se čtrnáctibodový Baník nachází, oba přiživí vyjádřeními do médií před malým slezským derby v Karviné, patrně nečekal.
Zvláště u skoro zapomenutého Šehiče, jehož při zranění Daniela Holzera vytáhl zpátky do základní sestavy, musel být kouč překvapen výrazně. A nemile. Na rozdíl od Kpoza, jenž měl za dva a půl roku v Ostravě několik podobných mediálních škraloupů a v kabině nikdy příliš oblíbený nebyl.
„Před pár týdny jsem mluvil s lidmi z klubu a řekl jim, že chci změnit prostředí i ligu. Existuje možnost, že budu v zimě volný. Doufám, že se teď dohodneme na ukončení smlouvy, možná je to v tuto chvíli lepší pro mě i pro ně,“ popisoval Šehič pro bosenský server Faktor. „Už jsem dostal konkrétní nabídky z Česka, ale i z jiných zemí. Jsem tu čtyři a půl roku a chci novou výzvu. Nová liga, nová země... Návrat domů také není vyloučený, i když to není moje primární možnost,“ dodal.
„Mise splněna. Do Česka jsem přišel před dvěma lety a slíbil, že dovedu Baník do Evropy. Podařilo se to v obou sezonách s co nejlepšímu výkony. Teď je sezona téměř u konce a my se těšíme, co přinese budoucnost,“ tweetoval Kpozo.
Upřímně, konec obou se čekal, ale v roce 2025 rozhodně ne takovým způsobem. V Baníku již dlouhé měsíce hledají posilu na pozici levého obránce, možná proto na jaře zkoušeli přivést Vlasije Sinjavského, jak prozradil trenér Bohemians Jaroslav Veselý. Zmínil to z radosti, protože právě „klokanům“ se Estonce povedlo podepsat. A to ještě nevěděli, že bude na podzim jedním z nejlepších hráčů Chance Ligy.
Co přesun Labíka?
V posledních týdnech pak na Bazalech zkoušeli ještě získat Hamidoua Kanteho z brněnského Artisu, dvacetiletý Senegalec však přestoupil do Slavie. Pokusí se v zimní přípravě přesvědčit Jindřicha Trpišovského. Kdyby to nevyšlo, třeba ho v rámci dobrých vztahů pošle Jaroslav Tvrdík hostovat Václavu Brabcovi. Anebo si oba vypomohou přesunem Alberta Labíka z Karviné?
„Oficiálně jsme ještě nemluvili s žádným naším hráčem, budeme to dělat až po posledním zápase s Pardubicemi. Pak si sedneme a poradíme se,“ odpověděl Galásek na dotaz Sportu po bezgólové remíze v Karviné. „Hráči jsou profesionálové, musejí sami vědět, co kde vypalují nebo nevypalují...“ zůstal nad věcí někdejší fantastický záložník.
Když však přišla řeč na to, že post levého beka momentálně látá stoperem Karlem Pojezným, ačkoli jsou Šehič i Kpozo zdraví a prvně jmenovaný byl po několika startech zničehonic ze zápasových nominací vyjmut, trošku karty přece jen odkryl.
„Měli jsme pohovory, komunikovali jsme všechno osobně. Nalevo jsme měli Pojezného a Munksgaarda, je tam i Rusnák. To je dost možností na to, aby Šehič v nominaci nebyl,“ podotkl Galásek. „Škoda, že Pojezný své šance nevyřešil lépe, ale je to přece jen stoper. Tím ho však nechci omlouvat. Alex trénuje stabilně dobře, zkoušíme ho v nácvicích taky. Určitě je zklamaný, ale oba jsou profíci. Karla jsme zvolili, protože jsme tam chtěli mít rychlého levonohého hráče. S Ayaosim by měl problém každý, ale zvládl to.“
Oproti Šehičovi s Kpozem má kouč fajn pocit z uzdraveného Srdjana Plavšiče. „Mile mě v trénincích překvapuje. Plavša má určitou kvalitu, kterou ostatní hráči nemají. Chytrost, zkušenost, levačku k nezaplacení. Je to pro něj další šance, aby zabojoval o místo v sestavě, nebo alespoň o větší minutáž,“ vybídl Galásek srbského křídelníka.
A potom? Platí, že FCB na trhu hledá převážně zkušené fotbalisty rovnou do základní sestavy. Takové, kteří mentálně zvládnou složitý boj o záchranu a pomohou rozvinout talentované mladíky. Tento profil splňuje například Lukáš Sadílek ze Sparty, devětadvacetiletému středopolaři končí v červnu 2026 na Letné smlouva. Do stejné sorty patřil i útočník Jan Kliment, který se však rozhodl prodloužit kontrakt v Olomouci.
Ligová bilance v Baníku
Patrick Kpozo (28)
- Sezony/zápasy: 3/56
- Góly+asistence: 3+6
- Žluté/červené karty: 3/1
Eldar Šehič (25)
- Sezony/zápasy: 3/45
- Góly+asistence: 0+2
- Žluté/červené karty: 8/0
Pohled Michala Kvasnici: Škoda Harušťáka
Zpětně se z pohledu Baníku ukazuje jako chyba, že si svého odchovance Jaroslava Harušťáka nedokázal pod „kuratelou“ ostříleného Daniela Holzera postupem času trpělivě vypiplat do pozice stabilního levého beka. Přitom to jednu dobu vypadalo nadějně, právě takový smysluplný plán ve Slezsku rezonoval. Ačkoli se teď Harušťák léčí po plastice předního zkříženého vazu v koleni, v Teplicích následně dokázal, že na prvoligovou úroveň v pohodě stačí. Na severu Čech si toho byl rychle vědom jak management, tak realizační tým. Proto charakterního kluka vykoupili, proto se před zraněním dostal i do reprezentační jednadvacítky. Zdenko Frťala a spol. věděli, co dělají. Leváků není nikdy dost, v Ostravě si kriticky musejí přiznat, že tohle se nepovedlo. Škoda.
Kteří leví (wing)beci v lize by mohli být dostupní
- Ondřej Zmrzlý (26 let, Slavia)
- Hamidou Kante (20 let, Slavia)
- Albert Labík (21 let, Slavia, na hostování v Karviné)
- Daniel Horák (25 let, Hradec Králové)
- Matěj Hybš (32 let, Bohemians)
- Matěj Radosta (24 let, Teplice)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu