Předplatné

Ščasný: Vindahl je průměrný brankář, Sparta může mít lepšího. Co je zásadní u Chytila?

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Sparta 0:1. Vydřená výhra, Pražany zachránil Rrahmani • Zdroj: iSport.cz
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
Slávistická radost po výhře v Teplicích
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Teplicích
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Útočník Sparty Albion Rrahmani překonává Jana Koutného z Olomouce
56
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Slavie s jistotou přezimují na prvním místě tabulky Chance Ligy. Proti Teplicím (2:1) jim k tříbodovému zisku výrazně pomohl útočník Mojmír Chytil. „Pro mě je to velmi zajímavý hráč,“ uvedl zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a webu iSport. Komentoval také výhru Sparty v Olomouci (1:0) nebo posun u Slovácka.

Zareagovala Sparta na propadák s Pardubicemi (2:4)?
„Výsledkově určitě, dokonce ze začátku zápasu i herně. Začala ve velkém pohybu, kombinovala dobře. Postupem času, a to díky hře Olomouce, se vrátila do stavu z minulých týdnů. Sigma měla sice absence, ale podala výborný výkon. Jen smůlou přišla o bod se Spartou.“

Trenér Brian Priske lehce upravil systém, kdy se Patrik Vydra z pozice stopera vysouval výš. Připomínalo to tah s Panákem v minulých sezonách?
„Panák to dělal jinak. Vyvezl míč, udělal přečíslení, navázal na sebe hráče a potom se snažil o kolmou přihrávku, kterou má zvládnutou. Vydra se nabízel do prostoru bez balonu, šel do něj brzo a uvolnil místo dalším záložníkům, hlavně Enememu. Olomouc na to dobře zareagovala, Beran stál za hráčem, a tím ztížil rozehrávku Spartě.“

Olomouc chválíte. Líbí se vám?
„Dostává nejmíň gólů. Začala velmi rozumně od defenzivy, díky tomu dokáže porazit nejsilnější týmy. Vrací se stará Olomouc ještě z doby Brücknera. Připomíná mi ji tou starou hrou. Navíc mají velmi dobré standardky. Líbí se mi celkově v té sezoně, trenér Janotka zanechává v klubu výbornou práci.“

Zpátky ke Spartě. Souhlasíte se slovy Pavla Kadeřábka, že Sparta měla mentalitu, ale že jde o zcela samozřejmou věc?
„Bavíme se o něčem, co by měla mít všechna mužstva. Když se prohraje, jednoduše se to hodí na nasazení, mentalitu, agresivitu. Může nastat zápas, že hráči jsou hlavou trochu pomalejší, že zápas podcení. To byl přesně příklad proti Pardubicím. A najednou je z toho malér, který si Sparta v tu chvíli nemohla dovolit. Bohužel stalo se. Všechno se zobecňuje a schovává za nasazení, ale profesionální fotbalista do toho nejde přece s tím, že něco vypustí. Je to zkreslené a nikdy jsem to takhle nevnímal.“

Takže problém Sparty vidíte jinde?
„I trenér zmiňoval, že přístup hráčů je špatný. To je jeho věc. Já to vidím jinak.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů