Ščasný: Vindahl je průměrný brankář, Sparta může mít lepšího. Co je zásadní u Chytila?
Fotbalisté Slavie s jistotou přezimují na prvním místě tabulky Chance Ligy. Proti Teplicím (2:1) jim k tříbodovému zisku výrazně pomohl útočník Mojmír Chytil. „Pro mě je to velmi zajímavý hráč,“ uvedl zkušený trenér Zdeněk Ščasný v tradičním hodnocení pro deník Sport a webu iSport. Komentoval také výhru Sparty v Olomouci (1:0) nebo posun u Slovácka.
Zareagovala Sparta na propadák s Pardubicemi (2:4)?
„Výsledkově určitě, dokonce ze začátku zápasu i herně. Začala ve velkém pohybu, kombinovala dobře. Postupem času, a to díky hře Olomouce, se vrátila do stavu z minulých týdnů. Sigma měla sice absence, ale podala výborný výkon. Jen smůlou přišla o bod se Spartou.“
Trenér Brian Priske lehce upravil systém, kdy se Patrik Vydra z pozice stopera vysouval výš. Připomínalo to tah s Panákem v minulých sezonách?
„Panák to dělal jinak. Vyvezl míč, udělal přečíslení, navázal na sebe hráče a potom se snažil o kolmou přihrávku, kterou má zvládnutou. Vydra se nabízel do prostoru bez balonu, šel do něj brzo a uvolnil místo dalším záložníkům, hlavně Enememu. Olomouc na to dobře zareagovala, Beran stál za hráčem, a tím ztížil rozehrávku Spartě.“
Olomouc chválíte. Líbí se vám?
„Dostává nejmíň gólů. Začala velmi rozumně od defenzivy, díky tomu dokáže porazit nejsilnější týmy. Vrací se stará Olomouc ještě z doby Brücknera. Připomíná mi ji tou starou hrou. Navíc mají velmi dobré standardky. Líbí se mi celkově v té sezoně, trenér Janotka zanechává v klubu výbornou práci.“
Zpátky ke Spartě. Souhlasíte se slovy Pavla Kadeřábka, že Sparta měla mentalitu, ale že jde o zcela samozřejmou věc?
„Bavíme se o něčem, co by měla mít všechna mužstva. Když se prohraje, jednoduše se to hodí na nasazení, mentalitu, agresivitu. Může nastat zápas, že hráči jsou hlavou trochu pomalejší, že zápas podcení. To byl přesně příklad proti Pardubicím. A najednou je z toho malér, který si Sparta v tu chvíli nemohla dovolit. Bohužel stalo se. Všechno se zobecňuje a schovává za nasazení, ale profesionální fotbalista do toho nejde přece s tím, že něco vypustí. Je to zkreslené a nikdy jsem to takhle nevnímal.“
Takže problém Sparty vidíte jinde?
„I trenér zmiňoval, že přístup hráčů je špatný. To je jeho věc. Já to vidím jinak.