Shrnutí 18. kola iSport Fantasy: Devět debutantů v ideální sestavě, mezi nimi Chytil či Holec
Uplynulý víkend nebyl příliš bohatý na góly a tedy ani na body v iSport Fantasy. Pouze tři fotbalisté zapsali dvouciferný počet bodů. Týmu s názvem - sparta ave kv - stačilo 72 bodů, aby se stal nejlepším v 18. kole. Pouze dva týmy mají v jedenáctce kole dvojité zastoupení, a sice Mladá Boleslav a Slovácko.
Ideální sestava
Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostalo až devět fotbalistů: Dominik Holec (Baník Ostrava), Louis Lurvink (Pardubice), Dominik Kostka (Mladá Boleslav), Jan Chytrý (Karviná), Vlastimil Daníček, Patrik Blahút (oba Slovácko), Tomáš Ulbrich (Zlín), Martin Šubert (Mladá Boleslav) a Mojmír Chytil (Slavia Praha).
Nejproduktivnějšími hráči kola se stali čtyřiatřicetiletý Vlastimil Daníček ze Slovácka, který proti Plzni vstřelil jeden gól a na další asistoval, a obránce Louis Lurvink z Pardubic, který zazářil gólem a čistým kontem proti Hradci Králové.
Útočníci Jan Chramosta a Albion Rrahmani vystřelili svým týmům vítězství jediným gólem v zápasu a dostali se do ideální jedenáctky potřetí.
Hodnota ideální sestavy činila 65,4 milionu a dohromady získala 97 bodů.
Popularita
Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Tomáš Chorý ze Slavie, který ale nakonec kvůli zdravotním problémům do utkání v Teplicích nenastoupil. Dalšími nejvíce nakupovanými hráči byli Vladimír Darida a Tom Slončík.
Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl opět Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo 854 manažerů. Popularita Kušeje tedy opět klesla, nyní je na 54 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Veljko Birmančevič ze Sparty a Jan Chramosta z Jablonce.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 19. kolem se to dotkne například Mojmíra Chytila, Ondřeje Kričfalušiho či Matyáše Vojty.
Uzávěrka 19. kola proběhne v sobotu 13. prosince ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu