Shrnutí 18. kola iSport Fantasy: Devět debutantů v ideální sestavě, mezi nimi Chytil či Holec

SESTŘIH: Karviná – Baník 0:0. Slezské derby bez vítěze, hosté mají stejně bodů jako poslední • Zdroj: isportTV
SESTŘIH: Karviná – Baník 0:0. Slezské derby bez vítěze, hosté mají stejně bodů jako poslední
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Uplynulý víkend nebyl příliš bohatý na góly a tedy ani na body v iSport Fantasy. Pouze tři fotbalisté zapsali dvouciferný počet bodů. Týmu s názvem - sparta ave kv - stačilo 72 bodů, aby se stal nejlepším v 18. kole. Pouze dva týmy mají v jedenáctce kole dvojité zastoupení, a sice Mladá Boleslav a Slovácko.

Ideální sestava

Do ideální jedenáctky kola se poprvé dostalo až devět fotbalistů: Dominik Holec (Baník Ostrava), Louis Lurvink (Pardubice), Dominik Kostka (Mladá Boleslav), Jan Chytrý (Karviná), Vlastimil Daníček, Patrik Blahút (oba Slovácko), Tomáš Ulbrich (Zlín), Martin Šubert (Mladá Boleslav) a Mojmír Chytil (Slavia Praha).

Nejproduktivnějšími hráči kola se stali čtyřiatřicetiletý Vlastimil Daníček ze Slovácka, který proti Plzni vstřelil jeden gól a na další asistoval, a obránce Louis Lurvink z Pardubic, který zazářil gólem a čistým kontem proti Hradci Králové.

Útočníci Jan Chramosta a Albion Rrahmani vystřelili svým týmům vítězství jediným gólem v zápasu a dostali se do ideální jedenáctky potřetí.

Hodnota ideální sestavy činila 65,4 milionu a dohromady získala 97 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějším hráčem týdne byl Tomáš Chorý ze Slavie, který ale nakonec kvůli zdravotním problémům do utkání v Teplicích nenastoupil. Dalšími nejvíce nakupovanými hráči byli Vladimír Darida a Tom Slončík.

Naopak nejprodávanějším fotbalistou byl opět Vasil Kušej ze Slavie, kterého prodalo 854 manažerů. Popularita Kušeje tedy opět klesla, nyní je na 54 %. Dalšími nejprodávanějšími hráči byli Veljko Birmančevič ze Sparty a Jan Chramosta z Jablonce.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 19. kolem se to dotkne například Mojmíra Chytila, Ondřeje Kričfalušiho či Matyáše Vojty.

Uzávěrka 19. kola proběhne v sobotu 13. prosince ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

