Pardubice se loučí s talentem. Teah se nepovedl, po podzimu se vrací do Slavie
Mluvilo se o něm v superlativech: evropský talent, nevšední hráč, taková slova přicházela. Dokonce jej list The Guardian zařadil do padesátky největších světových talentů narozených v roce 2006. Jenže Divine Teah to i kvůli zdravotním lapáliím rozhodně nepotvrzuje. V Pardubicích, kam ho Slavia poslala na hostování, jeho mise končí.
Pardubice v poslední den letního transferového okna vyhodily přestupové bomby. Sedm hráčů, jména jako Filip Vecheta či Giannis-Fivos Botos. „Řekl jsem si: Wow,“ přiznal útočník Ladislav Krobot, jeden ze zkušenějších členů kádru.
Jedno jméno však - tak trochu - vyčnívalo nad ostatními. Slavia do Pardubic, s nimiž má dlouhodobě velmi dobré vztahy, pustila mladíka, o nějž dlouho usilovala. Liberijce si vyhlédla na severu Evropy, nakonec poslala do švédského Hammarby sumu mezi osmdesáti a devadesáti miliony korun. V tu chvíli osmnáctiletý Divine Teah přitom odehrál za první mužstvo pouze 35 minut v šesti zápasech.
„Jsme moc rádi, že se Divineův příchod do Slavie povedl. Stálo o něj velké množství evropských klubů. Je to velký talent, uvažujeme o něm jako o hráči pro budoucnost. Je to univerzál. Zaujal nás svými řešeními v poslední třetině hřiště. Oscar mu pomůže s aklimatizací, vysvětlí mu, co znamená být hráčem Slavie. Čas na adaptaci určitě dostane,“ uvedl na podzim 2024 pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.
Neukázaná odolnost i problémy s holení
Na jaře Teah občas naskočil, v létě však bylo jasné, že potřebuje mezistupeň. Volbou se nakonec staly Pardubice. „Divine je jeden z klíčových hráčů pro budoucnost Slavie. Ve svých devatenácti letech už ukázal velkou fotbalovou vizi a techniku. Potřebuje ale pravidelně nastupovat,“ vysvětlil Bílek.
Jenže na východě Čech to od už devatenáctiletého mladíka nebyla žádná hitparáda. Šance dostal, ale neproměnil je. Neukázal odolnost nutnou pro českou ligu, postupně vypadl z rotace. Navíc měl problémy s holení. Naposledy naskočil na necelých dvacet minut v půlce října v Mladé Boleslavi.
Od té doby nic. Navíc je jisté, že další čárku nepřidá, i když Pardubice ještě hrají o víkendu v posledním podzimním kole na Baníku. Liberijec v zimě odejde. „Divine Teah působí v Pardubicích na půlroční hostování, tedy do konce podzimní části sezóny. Následně si tohoto hráče SK Slavia Praha stáhne zpět,“ zní oficiální stanovisko klubu.
Možná symbolické je, že zatímco Teah poputuje do Prahy, funkcionář Bílek míří právě do Pardubic.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu