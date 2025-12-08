Předplatné

Pardubice se loučí s talentem. Teah se nepovedl, po podzimu se vrací do Slavie

Divine Teah se po nepovedeném hostování v Pardubicích vrátí do Slavie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Mluvilo se o něm v superlativech: evropský talent, nevšední hráč, taková slova přicházela. Dokonce jej list The Guardian zařadil do padesátky největších světových talentů narozených v roce 2006. Jenže Divine Teah to i kvůli zdravotním lapáliím rozhodně nepotvrzuje. V Pardubicích, kam ho Slavia poslala na hostování, jeho mise končí.

Pardubice v poslední den letního transferového okna vyhodily přestupové bomby. Sedm hráčů, jména jako Filip Vecheta či Giannis-Fivos Botos. „Řekl jsem si: Wow,“ přiznal útočník Ladislav Krobot, jeden ze zkušenějších členů kádru.

Jedno jméno však - tak trochu - vyčnívalo nad ostatními. Slavia do Pardubic, s nimiž má dlouhodobě velmi dobré vztahy, pustila mladíka, o nějž dlouho usilovala. Liberijce si vyhlédla na severu Evropy, nakonec poslala do švédského Hammarby sumu mezi osmdesáti a devadesáti miliony korun. V tu chvíli osmnáctiletý Divine Teah přitom odehrál za první mužstvo pouze 35 minut v šesti zápasech.

„Jsme moc rádi, že se Divineův příchod do Slavie povedl. Stálo o něj velké množství evropských klubů. Je to velký talent, uvažujeme o něm jako o hráči pro budoucnost. Je to univerzál. Zaujal nás svými řešeními v poslední třetině hřiště. Oscar mu pomůže s aklimatizací, vysvětlí mu, co znamená být hráčem Slavie. Čas na adaptaci určitě dostane,“ uvedl na podzim 2024 pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Neukázaná odolnost i problémy s holení

Na jaře Teah občas naskočil, v létě však bylo jasné, že potřebuje mezistupeň. Volbou se nakonec staly Pardubice. „Divine je jeden z klíčových hráčů pro budoucnost Slavie. Ve svých devatenácti letech už ukázal velkou fotbalovou vizi a techniku. Potřebuje ale pravidelně nastupovat,“ vysvětlil Bílek.

Jenže na východě Čech to od už devatenáctiletého mladíka nebyla žádná hitparáda. Šance dostal, ale neproměnil je. Neukázal odolnost nutnou pro českou ligu, postupně vypadl z rotace. Navíc měl problémy s holení. Naposledy naskočil na necelých dvacet minut v půlce října v Mladé Boleslavi.

Od té doby nic. Navíc je jisté, že další čárku nepřidá, i když Pardubice ještě hrají o víkendu v posledním podzimním kole na Baníku. Liberijec v zimě odejde. „Divine Teah působí v Pardubicích na půlroční hostování, tedy do konce podzimní části sezóny. Následně si tohoto hráče SK Slavia Praha stáhne zpět,“ zní oficiální stanovisko klubu.

Možná symbolické je, že zatímco Teah poputuje do Prahy, funkcionář Bílek míří právě do Pardubic.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

