Předplatné

Sparta potřebuje Kadeřábky, spor o Chytila, Holcovo rýpnutí. Co zimní přestupák?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Sparta potřebuje Kadeřábky, spor o Chytila, Holcovo rýpnutí, facka pro Plzeň. Co zimní přestupák? • Zdroj: iSport.tv
Sparťanští beci Pavle Kadeřábek (vpravo) a Santiago Eneme si hlídají olomouckého útočníka Jana Klimenta
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Patrik Vydra ze Sparty během zápasu v Olomouci
Trenér Sparty Brian Priske během utkání v Olomouci
Albion Rrahmani v závěru utkání v Olomouci zachraňuje Spartě výhru
Střídačka Sparty ve velkém slaví gól Albiona Rrahmaniho v Olomouci
Střelec Sparty Albion Rrahmani slaví gól v Olomouci společně s kapitánem Lukášem Haraslínem
27
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

„Solidnost, jistota, standard – to je to, co teď Sparta potřebuje nejvíc. A nositelem těchto vlastností je Pavel Kadeřábek,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport  v novém díle Ligy naruby. V čem se naopak zásadně neshodují – a na tohle téma se strhla ostrá hádka – je role automatické dvojky slávistického útoku pro spolehlivého Mojmíra Chytila. Je Tomáš Chorý opravdu tak odskočený? Michal Kvasnica trvá na tom, že nejlepší fotbal kola se hrál v Karviné, velkým tématem byla i facka pro Plzeň, kterou třemi góly sejmulo Slovácko s Daníčkem v útoku. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

  • Co se chystá v zimním přestupovém období?
  • Dojde na jeden pikantní návrat v rámci ligy?
  • A budou Pardubice znovu nakupovat ve velkém, tak jako před uzávěrkou letního přestupku?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a na novém portálu iSport.tv.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů