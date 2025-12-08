Sparta potřebuje Kadeřábky, spor o Chytila, Holcovo rýpnutí. Co zimní přestupák?
„Solidnost, jistota, standard – to je to, co teď Sparta potřebuje nejvíc. A nositelem těchto vlastností je Pavel Kadeřábek,“ shodují se redaktoři deníku Sport a webu iSport v novém díle Ligy naruby. V čem se naopak zásadně neshodují – a na tohle téma se strhla ostrá hádka – je role automatické dvojky slávistického útoku pro spolehlivého Mojmíra Chytila. Je Tomáš Chorý opravdu tak odskočený? Michal Kvasnica trvá na tom, že nejlepší fotbal kola se hrál v Karviné, velkým tématem byla i facka pro Plzeň, kterou třemi góly sejmulo Slovácko s Daníčkem v útoku. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
- Co se chystá v zimním přestupovém období?
- Dojde na jeden pikantní návrat v rámci ligy?
- A budou Pardubice znovu nakupovat ve velkém, tak jako před uzávěrkou letního přestupku?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a na novém portálu iSport.tv.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu