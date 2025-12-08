Předplatné

Volek na Sigmě penaltu správně nenařídil. O přestupek nešlo, uvedla komise

Chance Liga
Sudí Stanislav Volek v utkání první fotbalové ligy mezi Olomoucí a Spartou správně nenařídil penaltu pro Sigmu, uvedla v pondělním komuniké komise rozhodčích. V případě kontaktu sparťana Patrika Vydry s domácím Jáchymem Šípem se podle ní o faul nejednalo. Ani v dalších třech posuzovaných situacích z osmnáctého kola žádnou chybu neodhalila.

Hanáci se v 56. minutě za bezbrankového stavu marně dožadovali pokutového kopu, když Šíp spadl po souboji s Vydrou. „Letmý kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu domácího hráče č. 6. O přestupek se nejednalo,“ uvedla komise. Sparta v Olomouci zvítězila 1:0.

Penalty se nedočkala ani Karviná v derby s Ostravou, když Emmanuel Ayaosi ve třinácté minutě spadl po souboji s Karlem Pojezným. „Hráč hostujícího družstva č. 6 ve skluzu patou lehce zasáhl míč. Hráč domácího družstva č. 14 nepokračoval svým pohybem za míčem, ale vybočil směrem k soupeři, přes kterého vzápětí přepadl. O přestupek se proto nejednalo,“ potvrdila komise verdikt sudího Dalibora Černého. Zápas skončil bez branek.

Komise se postavila také za rozhodčího Ondřeje Berku, který v duelu Jablonce s Bohemians 1905 ve dvou případech ani jednou nenařídil penaltu pro Pražany.

Ve 33. minutě jablonecký Nassim Innocenti neúmyslně rukou zasáhl za ním stojícího Adama Kadlece do obličeje, podle posouzení nízkou intenzitou. „Jednalo se o hraniční situaci, a pokud by rozhodčí nařídil pokutový kop, VAR by neintervenoval,“ uvedla komise.

V 94. minutě Pražané volali po penaltě za hraní rukou. Ani v tomto případě se podle komise o přestupek nejednalo, protože hostující hráč zahrál míč hlavou z bezprostřední blízkosti do ruky jabloneckého Antonína Růska, jež byla v přirozené pozici. Míč se pak odrazil do ramene jeho spoluhráče Filipa Nováka. Severočeši tak uhájili těsnou výhru 1:0.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

