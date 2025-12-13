Děsivá produktivita Bohemians: oproti xG o 10 gólů horší. Skórují defenzivní hráči
Nízká efektivita, špatná koncovka, nedostatečná finální fáze. Taková slova můžete slyšet prakticky na každé tiskové konferenci kouče Bohemians Jaroslava Veselého z posledních měsíců. „Měli jsme i smůlu, trefili jsme tyčku, nebyl nám uznaný gól… vyžíráme si to až do dna,“ smutnil po další prohře 0:1. Právě nekončící problémy v koncovce stojí za propadem jeho celku tabulkou.
Po velmi slušném vstupu do sezony „klokani“ poskakovali okolo skupiny o titul. Pak ale přišla série neúspěchů a nyní se zelenobílí připravují, že je na jaře čekají spíš boje o záchranu.
Hlavní důvod? Nejhorší kvalita střelby v Chance Lize. „Měli jsme šance, ze kterých branka vstřelit šla, ale nepovedlo se nám to. Tento týden jsme pořád trénovali na posledních 30 metrech a standardní situace. Bohužel… Možná budeme muset něco změnit. Třeba dát do útoku stopera,“ kroutil hlavou Veselý po porážce 0:1 proti Teplicím minulý víkend.
S radikálním krokem typického obránce v útoku sice nepřišel, ale v Jablonci skutečně nechal na lavičce Júsufa, Václava Drchala i Erica Ramíreze, tedy typologicky tři nejofenzivnější tváře mužstva. Výsledek? Znovu prohra 0:1.
Trable před brankou soupeře však sahají výrazně dál než jen do posledních týdnů. Od začátku října vstřelili klokani jen pět gólů v deseti soutěžních zápasech. O ojedinělé zásahy se přitom starají spíš defenzivní hráči. „Někdy si ve vápně dáváme přednost a volíme alibistické řešení, aby to nebylo na mně. Chybí mi větší hladovost a sobeckost, kterou útočníci musí mít,“ vyčítal Veselý týmu.
Nejhorší zakončení v lize – oproti xG o 10 gólů méně
V součtu celé dosavadní sezony tak „klokani“ zůstávají na 14 gólech, což je třetí nejhorší číslo napříč ligou (Baník a Slovácko mají 11). Pokročilé statistiky ovšem ukazují, že s vytvářením šancí až takový problém není.
V počtu střel jsou Bohemians na solidní osmé příčce, co se týče očekávaných gólů, dokonce na šesté. Jenomže z šancí v hodnotě 23,92 xG vytěžili pouze 14 branek. Hůř si před brankou soupeře nepočíná žádný jiný ligový tým.
„Klokanům“ v tomto ohledu jednoznačně chybí střelecký tahoun. Jeden hráč, o kterého by se ostatní mohli opřít. Většina týmů takového kanonýra má, ale v Ďolíčku zatím nikdo nepřinesl víc než dva ligové góly. Z šestice forvardů se pak nikdo neprosadil od konce září.
„Nejsem s tím celkově spokojený. Konfrontovali jsme hráče statistikami. Není dobré, že nejlepší střelec týmu je (Adam) Kadlec a (Vladimír) Zeman, který odehrál sedm zápasů,“ obul se do svých svěřenců Veselý po dalším ofenzivním zmaru.
Příšerná forma jednotlivců
Když zůstaneme u individualit, v kádru Bohemians najdeme hned dva ze tří největších paličů tohoto ročníku. Největší propad oproti xG má ze všech ligových hráčů karvinský Ebrima Singhateh, který dal jeden gól z šancí v hodnotě 4,33 xG. Prakticky totožná jsou čísla Václava Drchala z Bohemians (jeden gól z xG 4,32) a hrozivá je rovněž bilance dříve spolehlivého Júsufa. Ten se prosadil dvakrát a jeho očekávané góly mají hodnotu 4,88.
V záporných číslech zakončení se pak pohybují také Eric Ramírez (0 gólů z xG 1,78) a Milan Ristovski (1 gól z xG 1,31).
A ještě jeden zajímavý fakt: Žádný hráč Bohemians v této sezoně nedal v Ďolíčku víc branek než Daniel Vašulín. Olomouckému snajprovi přitom stačil na dva góly jeden poločas.
Najdou „klokani“ střeleckou fazonu? Bez lepšího zakončení je čeká boj o přežití.
Útočníci Bohemians v lize
|Hráč
|Minuty
|Góly
|Oč. góly
|Rozdíl (G-xG)
|Střely n. b.
|Júsuf
|1587
|2
|4,88
|-2,88
|12
|Václav Drchal
|1127
|1
|4,32
|-3,32
|12
|Milan Ristovski
|977
|1
|1,31
|-0,31
|4
|Vladimír Zeman
|523
|2
|1,16
|+0,84
|5
|Eric Ramírez
|511
|0
|1,78
|-1,78
|3
|Jan Matoušek
|183
|1
|0,52
|+0,48
|1
Nejhorší zakončovatelé v lize
|Hráč
|Klub
|Góly
|Oč. góly
|Rozdíl (G-xG)
|Ebrima Singhateh
|Karviná
|1
|4,33
|-3,33
|Václav Drchal
|Bohemians
|1
|4,32
|-3,32
|Júsuf
|Bohemians
|2
|4,88
|-2,88
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu