Předplatné

Děsivá produktivita Bohemians: oproti xG o 10 gólů horší. Skórují defenzivní hráči

Zklamaní hráči Bohemians
Zklamaní hráči BohemiansZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Abdalláh Júsuf Hilál během utkání v Jablonci
Aleš Čermák a Richard Sedláček v duelu Jablonec - Bohemians
Jablonecký Benson Sakala brání Richarda Sedláčka z Jablonce
Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji
Kouč Jaroslav Veselý instruuje svoje hráče
Hráči Bohemians se radují z gólu
Gólová radost hráčů Bohemians byla předčasná
10
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nízká efektivita, špatná koncovka, nedostatečná finální fáze. Taková slova můžete slyšet prakticky na každé tiskové konferenci kouče Bohemians Jaroslava Veselého z posledních měsíců. „Měli jsme i smůlu, trefili jsme tyčku, nebyl nám uznaný gól… vyžíráme si to až do dna,“ smutnil po další prohře 0:1. Právě nekončící problémy v koncovce stojí za propadem jeho celku tabulkou.

Po velmi slušném vstupu do sezony „klokani“ poskakovali okolo skupiny o titul. Pak ale přišla série neúspěchů a nyní se zelenobílí připravují, že je na jaře čekají spíš boje o záchranu.

Hlavní důvod? Nejhorší kvalita střelby v Chance Lize. „Měli jsme šance, ze kterých branka vstřelit šla, ale nepovedlo se nám to. Tento týden jsme pořád trénovali na posledních 30 metrech a standardní situace. Bohužel… Možná budeme muset něco změnit. Třeba dát do útoku stopera,“ kroutil hlavou Veselý po porážce 0:1 proti Teplicím minulý víkend.

S radikálním krokem typického obránce v útoku sice nepřišel, ale v Jablonci skutečně nechal na lavičce Júsufa, Václava Drchala i Erica Ramíreze, tedy typologicky tři nejofenzivnější tváře mužstva. Výsledek? Znovu prohra 0:1.

Trable před brankou soupeře však sahají výrazně dál než jen do posledních týdnů. Od začátku října vstřelili klokani jen pět gólů v deseti soutěžních zápasech. O ojedinělé zásahy se přitom starají spíš defenzivní hráči. „Někdy si ve vápně dáváme přednost a volíme alibistické řešení, aby to nebylo na mně. Chybí mi větší hladovost a sobeckost, kterou útočníci musí mít,“ vyčítal Veselý týmu.

Nejhorší zakončení v lize – oproti xG o 10 gólů méně

V součtu celé dosavadní sezony tak „klokani“ zůstávají na 14 gólech, což je třetí nejhorší číslo napříč ligou (Baník a Slovácko mají 11). Pokročilé statistiky ovšem ukazují, že s vytvářením šancí až takový problém není.

V počtu střel jsou Bohemians na solidní osmé příčce, co se týče očekávaných gólů, dokonce na šesté. Jenomže z šancí v hodnotě 23,92 xG vytěžili pouze 14 branek. Hůř si před brankou soupeře nepočíná žádný jiný ligový tým.

„Klokanům“ v tomto ohledu jednoznačně chybí střelecký tahoun. Jeden hráč, o kterého by se ostatní mohli opřít. Většina týmů takového kanonýra má, ale v Ďolíčku zatím nikdo nepřinesl víc než dva ligové góly. Z šestice forvardů se pak nikdo neprosadil od konce září.

„Nejsem s tím celkově spokojený. Konfrontovali jsme hráče statistikami. Není dobré, že nejlepší střelec týmu je (Adam) Kadlec a (Vladimír) Zeman, který odehrál sedm zápasů,“ obul se do svých svěřenců Veselý po dalším ofenzivním zmaru.

Příšerná forma jednotlivců

Když zůstaneme u individualit, v kádru Bohemians najdeme hned dva ze tří největších paličů tohoto ročníku. Největší propad oproti xG má ze všech ligových hráčů karvinský Ebrima Singhateh, který dal jeden gól z šancí v hodnotě 4,33 xG. Prakticky totožná jsou čísla Václava Drchala z Bohemians (jeden gól z xG 4,32) a hrozivá je rovněž bilance dříve spolehlivého Júsufa. Ten se prosadil dvakrát a jeho očekávané góly mají hodnotu 4,88.

V záporných číslech zakončení se pak pohybují také Eric Ramírez (0 gólů z xG 1,78) a Milan Ristovski (1 gól z xG 1,31).

A ještě jeden zajímavý fakt: Žádný hráč Bohemians v této sezoně nedal v Ďolíčku víc branek než Daniel Vašulín. Olomouckému snajprovi přitom stačil na dva góly jeden poločas.

Najdou „klokani“ střeleckou fazonu? Bez lepšího zakončení je čeká boj o přežití.

Útočníci Bohemians v lize

HráčMinutyGólyOč. gólyRozdíl (G-xG)Střely n. b.
Júsuf158724,88-2,8812
Václav Drchal112714,32-3,3212
Milan Ristovski97711,31-0,314
Vladimír Zeman52321,16+0,845
Eric Ramírez51101,78-1,783
Jan Matoušek18310,52+0,481

Nejhorší zakončovatelé v lize

HráčKlubGólyOč. gólyRozdíl (G-xG)
Ebrima SinghatehKarviná14,33-3,33
Václav DrchalBohemians14,32-3,32
JúsufBohemians24,88-2,88

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů