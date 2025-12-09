Adu neměl dohrát, precizní Černý v derby. Penalta pro Slavii byla v pořádku
Zvládnuté slezské derby, faul plzeňského Adua nebo třeba pokutový kop pro fotbalisty Slavie. Také 18. kolo fotbalové Chance Ligy přineslo opět řadu momentů, ve kterých bylo světlo reflektorů zamířeno na rozhodčí. Ti své role ve většině případech zvládli a z víkendu si tak odnáší dobrá nebo velmi dobrá hodnocení. Jak si vedli arbitři napříč všemi ligovými duely? Podívejte se na jejich známky v tradiční anketě Zlatá píšťalka.