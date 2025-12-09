Předplatné

Adu neměl dohrát, precizní Černý v derby. Penalta pro Slavii byla v pořádku

Zlatá píšťalka: Adu neměl dohrát, precizní Černý v derby. V pořádku penalta pro Slavii • Zdroj: isport.cz
Zraněný Ladislav Takács musel už v první půli střídat
Po faulu na Lukáše Provoda kopala Slavia penaltu
Filip Slavíček z Olomouce využívá zmatku před brankou Sparty
Zklamaní hráči Bohemians
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Chance Liga
Zvládnuté slezské derby, faul plzeňského Adua nebo třeba pokutový kop pro fotbalisty Slavie. Také 18. kolo fotbalové Chance Ligy přineslo opět řadu momentů, ve kterých bylo světlo reflektorů zamířeno na rozhodčí. Ti své role ve většině případech zvládli a z víkendu si tak odnáší dobrá nebo velmi dobrá hodnocení. Jak si vedli arbitři napříč všemi ligovými duely? Podívejte se na jejich známky v tradiční anketě Zlatá píšťalka.

