Durosinmi do Anglie? Zájem z osmi klubů, agent naznačil možný odchod v zimě
Na podzim nastřílel za Plzeň dvanáct gólů ve třech soutěžích, dva z nich v pohárové Evropě. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (22) by ale mohl západočeský klub už v zimě opustit. Server sportsboom.com informuje o zájmu několika ostrovních klubů. „V Anglii může být skvělým hráčem,“ cituje agenta Lea Marshe, který se na možném transferu podílí jako zprostředkovatel.
Rafiu Durosinmi má v Plzni platný kontrakt do léta 2027 (původní smlouva do léta 2026 měla být díky opci prodloužena o rok), už před startem aktuální sezony se mluvilo o zájmu několika klubů například z Belgie, odkud má nigerijský hráč svou zastupující agenturu.
S blížícím se zimním transferovým oknem se znovu objevují spekulace v souvislosti s gólovým útočníkem, který v rozjetém ročníku skóroval za Plzeň ve 24 zápasech napříč soutěžemi dvanáctkrát (6x liga, 2x předkola Ligy mistrů a 2x Evropská liga, 2x MOL Cup).
Tentokrát jde o zájem z prestižních anglických adres. V Premier League mají sledovat 22letého hráče Burnley, Brentford, Fulham, West Ham, Sunderland, z Championship má jít podle serveru sportsboom.com o Ipswich, Leicester a Southampton. Celkem tedy osm klubů.
„Všechno je to o vybrání toho nejlepšího projektu, který odpovídá jeho ambicím. Není to jednoduché, ale má možnost jít z Česka do Británie a být skvělým hráčem,“ cituje server hráčského agenta Lea Marshe, který možný transfer pomáhá zprostředkovávat.
Okolo Durosinmiho se točili zájemci ze zahraničí už v létě, samotný hráč by se posunu do lepší soutěže pravděpodobně nebránil. Na konci roku 2023, v době po jeho zranění z říjnového zápasu v Liberci, byl blízko přestup do Frankfurtu, ale útočník neprošel zdravotní prohlídkou a transfer přibližně za 10 milionů eur (250 milionů korun) na poslední chvíli padl.
Pokud přijde adekvátní nabídka teď v zimě, rok a půl před vypršením Durosinmiho smlouvy v Plzni, je možné, že český vicemistr mu v odchodu bránit nebude.
Přestupová částka by se podle britského serveru mohla pohybovat okolo 6 milionů liber (přibližně 166,5 milionů korun), část sumy by připadla Karviné, odkud Durosinmi v zimě 2023 do Plzně za trenéra Michala Bílka přicházel.
Mezeru by mohl zacelit Vašulín
„Tyhle spekulace vůbec nebudeme komentovat. Máme před sebou dva poslední zápasy podzimu, tam teď soustředíme veškerou pozornost,“ vyjádřil se pro iSport mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.
Plzeň ve středu ráno odlétá do Atén, kde ji čeká utkání základní fáze Evropské ligy proti Panathinaikosu. Posledním zápasem podzimu 2025 bude nedělní ligový duel proti Dukle.
Durosinmi by měl stále pomáhat Plzni na hřišti, po statisticky skvělém začátku sezony v posledních deseti zápasech skóroval pouze dvakrát. Prošel si dlouhým a těžkým obdobím, kdy se zotavoval po operacích kolene a více jak rok chyběl v ostrých zápasech.
Viktoria si do zimní přípravy stahuje z hostování v Olomouci Daniela Vašulína, s devíti góly aktuálně nejlepšího střelce Chance Ligy. Právě on by mohl zacelit mezeru při případném zimním odchodu Durosinmiho.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu