Footcast: Napraví Plzeň kiks? Na Letné rozhodne Rrahmani, Slavia připíše šestou výhru v řadě
Poslední podzimní kolo Chance Ligy je tady a s ním i Footcast Preview. Tentokrát se ve studiu sešli David Sobišek, Jakub Podaný a redaktor Deníku Sport Bartoloměj Černík, aby společnými silami rozebrali posledních osm ligových duelů v kalendářním roce 2025.
V sobotu nás čeká porce čtyř duelů. Teplice přivítají Slovácko, Baník hostí Pardubice, Hradec má doma Mladou Boleslav a do Edenu vyrazí Jablonec. V neděli bude devatenácté kolo pokračovat v Ďolíčku, kam zamíří Karviná, Plzeň hraje s Duklou, Zlín vyzve Sigmu Olomouc a podzimní část se dohraje na Letné. Sparta bude bojovat o tři body s Libercem.
„Slavia v lize vyhrála pětkrát za sebou a v Edenu zdolala Jablonec v osmi duelech v řadě. Výtečnou formu má teď Mojmír Chytil, který prožil dva dvougólové večery po sobě. Sešívaní budou favoritem a měli by to doma proti Jablonci zvládnout. Hosté budou hrozit z protiútoků, nečekám že by hráli vysoko. Velkou zbraní Jablonce mohou být auty - dlouhé i rychle rozehrané, se kterými měla Slavia problém v Teplicích. Slavia vyhraje a v zápase padnou maximálně čtyři branky,“ říká k sobotnímu večerními duelu Slavie s Jabloncem Bartoloměj Černík.
Sparta na Letné přivítá Liberec a bude chtít podzim zakončit vítězně. „Výhru v Olomouci, stejně jako v poháru, Letenským vystřelil Albion Rrahmani, který může být ofenzivním hybatelem i proti Liberci. Slovan měl do utkání na Dukle skvělou sérii čtyř výher, ale naposledy na Dukle překvapivě remizoval. Sestava bude nicméně podobná, nemyslím si, že by ji Radoslav Kováč rozstřelil. Liberec má nahoře rychlé a dynamické hráče a to dělá Spartě velký problém. Podle mého názoru bychom se mohli těšit na gólový zápas,“ těší se na utkání mezi Spartou a Libercem Jakub Podaný.
Čtvrteční premiéra Footcast Preview začne na Oneplay Sport ve 22.30.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|18
|7
|5
|6
|29:25
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Pardubice
|18
|4
|6
|8
|21:33
|18
|13
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu