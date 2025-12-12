Předplatné

NEJ lídři ligy: autentický Provod, Haraslín překvapil. Co duo Votroků a veterán Slovácka?

Video placeholder
NEJ lídři ligy: autentický Provod, Haraslín překvapil. Co duo Votroků a veterán Slovácka? • Zdroj: iSport.tv
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín.
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Vladimír Darida v dresu Hradce Králové
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
4
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Kdo je nejspolehlivější lídr ligy? A jaké kvality musí vlastně hráč, za kterým ostatní jdou, splňovat? Redaktoři deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl a Adam Nenadál každý seřadili ve speciálu Ligy naruby pět nejvýraznějších person napříč kluby.

Vyhrál slávista Lukáš Provod, nebo jeho protějšek Lukáš Haraslín z druhého břehu? Co hradecké duo Vladimír Darida a Tomáš Petrášek? Co Fejgl cení na Janu Bořilovi? A jaká kritéria si duo Ligy naruby určilo, aby NEJ fotbalového lídra určilo?

Celý speciál sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec18105324:1635
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1892731:3029
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1875629:2526
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1854914:2119
11Teplice1846819:2518
12Pardubice1846821:3318
13Ml. Boleslav18441026:4016
14Baník18351011:2114
15Dukla1828814:2514
16Slovácko18351011:2414
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

